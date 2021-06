Jedinstveni informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede otežano radi zbog tehničkih problema

Nekoliko dana volonterka iz Istre bezuspješno je pokušavala u Jedinstvenom informacijskom centru Ministarstva poljoprivrede, bazi u kojoj su podaci o napuštenim i izgubljenim životinjama, pronaći podatke o psima u jednom od skloništa. S adrese https://jic.mps.hr uporno je dobivala poruku da je u sistemu greška.

– Ne znam koliko dugo to traje, ali i veterinar zadužen za unos podataka u bazu kaže mi da imaju istih problema. Mogu unositi podatke, ali isto tako ne vide ništa na web adresi informacijskog centra – ispričala nam je. Što se događa s bazom podataka i kad će sustav proraditi, upitali smo Ministarstvo poljoprivrede. Kažu nam da su se tehnički problemi na sustavu pojavili 8. lipnja, otkad on otežano radi.

– Od prve pojave problema ugovorni partner Ministarstava poljoprivrede radi na otklanjanu predmetnih tehničkih problema. Riječ je o problemima s aplikacijskim serverom, koji je trenutačno potkapacitiran s obzirom na količinu pristupnih zahtjeva korisnika. Trajno rješenje je u migraciji aplikacije na novi server, koja se paralelno odvija kroz drugi projekt, a do kraja godine trebao bi se trajno riješiti ovaj povremeni problem. Do tada bi cijeli Lysacan sustav trebao biti kompletno migriran na CDU infrastrukturu (Centar dijeljenih usluga) te na nove servere. Problem je riješen 23. lipnja i aplikacija je ponovo online – kažu nam iz Ministarstva.

Prevedeno, na serveru nema dovoljno mjesta za sve podatke pa će se oni seliti. Da bi to napravili, opet će malo trošiti novac. Ministarstvo je već putem jednostavne nabave prikupljalo i ponude za ovu migraciju. I nije to najveći problem. Prisjećaju se neki još i danas jednog takvog proširenja i prilagodbe Lysacana, središnjeg informacijskog centra, kad je iz sistema 'nestalo' puno podataka. Pa su tako izgubljeni neki čipovi, a psi koji su ih nosili više se nisu mogli pronaći u sustavu. Nadaju se da se to neće ponoviti. A problem nedostatnog kapaciteta možda leži i u neažurnom vođenju nekih dijelova sustava. Pa je tako u jednom skloništu kapaciteta 55 pasa u Jedinstvenom informacijskom centru upisano 225 pasa. Postoje dvije mogućnosti – ili u skloništu psi hodaju jedni po drugima, ili odgovorne osobe ne rade svoj posao.