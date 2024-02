Jedinstvena kampanja u Karlovačkoj županiji: Mladenci će dobivati vina poznatog ozaljskog vinara

Upoznali smo se na ovaj datum, pa smo se odlučili i vjenčati na Valentinovo - kazao je Mario Mihalić koji je u bračne vode na Dan zaljubljenih uplovio sa Jasminom Barać u karlovačkom Matičnom uredu.

- Želim nam da nam uvijek bude kao što nam je sada - poželjela je Jasmina na početku njihove zajedničke životne avanture koju su obilježili i zanimljivi gosti - novinari i karlovačka županica Martina Furdek Hajdin. Ona je upravo na Valentinovo odlučila pokrenuti jedinstvenu kampanju darivanja mladenaca - ubuduće će bračne parove darivati bocom vina i rukom ispisanom čestitkom.

Tradicija Ženske berbe

Vino koje su dobili Jasmina i Mario je novi rose nazvan Marijaelena poznatog ozaljskog vinara i vinogradara Elvisa Šoštara čija je obitelj u vinogradarstvu već više od stotinu godina. Posebnost ovog vina je u tome što je za njega korišteno grožđe iz tradicionalne i jedinstvene Ženske berbe po kojoj je obitelj poznata.

- Od 2015. godine imamo tradiciju Ženske berbe, kao "remake" berbe iz 1915. godine, kad su supruge naših predaka, dok su oni bili na ruskoj fronti u Prvom svjetskom ratu ostale same kod kuće sa ženskom djecom i bile prisiljene same obaviti berbu. Mi smo nakon 100 godina odlučili ponovno napraviti žensku berbu i sad je to postalo tradicija. Prva boca na tržište izlazi iz berbe 2021. godine, a imamo i berbu iz 2022. godine. Odlučili smo napraviti posebnu liniju vina koje se zove Marijaelena; to je spoj imena moje prabake i moje kćeri i simbolizira taj period od stotinu godina muke, patnje, ljubavi, strasti i željom za opstanak na ovim područjima i težnji žena da održe obitelj na okupu. Županica je bila nositelj ženske berbe 2021. godine, tada smo napravili jednu jako lijepu priču, a plodovi su tu ispred vas - kazao je Elvis Šoštar i dodao da je za etiketu vina također zaslužna žena - slikarica Miroslava Kos kojoj je najčešći motiv upravo žena i njene emocije.

Martina Furdek Hajdin kazala je da će rose postati simboličnim poklonom svima koji ulaze u bračnu luku.

- Današnji dan je posebno simboličan, jer je Valentinovo, ali i prvi dan korizme, Pepelnica. To je simbolika bračnog života koji počinje kroz zaljubljenost i zanesenost, ali koji se temelji na pravoj ljubavi. Ljubav ima svoju zrelost i ne čine ju samo lijepi trenuci, a brak može opstati uz mnoga odricanja, puno razumijevanja i upravo to današnji dan u sebi nosi. Simbolika današnjeg dana neka bude poruka svima koji u bračne vode ulaze; iza svake kiše dolazi sunce i svi koji se nađu u krizama neka se sjete tog dana kad su ulazili u brak; one sreće, vjere i nade koju su tada unosili u taj složeni odnos koji nije samo valentinovski - poručila je karlovačka županica. Dodala je da je ozaljski kraj poznat vinorodni kraj, posebno Vivodina i Vrhovac koji su se pozicionirali kao vinogradari na čiji je rad ponosna i gdje se proizvode vrhunske sorte vina, te koji se promovira i u turističkom smislu kroz manifeatciju Wine & Walk na koju dolaze brojni ljubitelji vina iz svih krajeva Hrvatske, pa i strani gosti.

- Objeručke smo prihvatili u ime Županije dolazak na žensku berbu 2015. godine i nismo imali problema skupiti žensku ekipu obzirom da vodstvo Županije i grada Ozlja čine žene, odnosno u vrhu smo po zastupljenosti žena u upravljanju u gradovima, općinama, pa i u Županiji - dodala je županica Martina Furdek Hajdin.

Pripreme pjenušca

Obitelj Šoštar jedna je od najpoznatijih u Karlovačkoj županiji koja se proizvodnjom vina bavi više od stoljeća; stalno povećavaju nasade, a ove godine, kazao je Elvis Šoštar, planiraju sadnju novih do 4.000 trseva specijalizirano za proizvodnju pjenušaca.

- Pet, šest generacija obitelji je u ovom poslu, i moji se sinovi školuju u tom smjeru, pa se nadam da će preuzeti posao. Imamo paletu od desetak etiketa crnih i bijelih vina, pa i ledene berbe koju je sve teže odraditi zbog klimatskih promjena. Marijaelena je prvi rose na tržištu iz 2021. godine iz sorte frankovka koja ima izrazitu svježinu - pojasnio je Elvis Šoštar. Službeni podaci za Karlovačku županiji kažu da je lani sklopljeno 435 brakova, što je prosječna brojka unatrag nekoliko godina. Od toga je 228 brakova sklopljeno u vjerskom, a 207 u građanskom obliku. Veseli podatak da je lani u županiji rođeno 823 djece, što je 31 dijete više nego u 2022. godini, pa se nadamo da će taj trend nastaviti rasti i ove i idućih godina - kazala je Tatjana Gojak, pročelnica županijskog Odjela za opću upravu.