Jedanaesta godina podrške: Lidl uz roditelje prvašića na prvi dan škole

Polazak u prvi razred osnovne škole uvijek je posebno i uzbudljivo poglavlje u životu cijele obitelji. To je trenutak koji označava početak jednog novog razdoblja, ispunjenog izazovima, otkrićima i uspjesima. Prvi dan škole zato se ne zaboravlja – pamte ga i djeca i roditelji cijeli život.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Kako bi svojim zaposlenicima omogućio da ovaj važan trenutak provedu uz svoje mališane, Lidl Hrvatska već jedanaestu godinu zaredom osigurava slobodan dan roditeljima prvašića. Tako svi zaposlenici čija djeca 8. rujna prvi put sjedaju u školske klupe mogu biti uz njih, podijeliti uzbuđenje, doživjeti osmijehe i zagrljaje te stvoriti uspomene koje će trajati zauvijek.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

Uz podršku roditelja u ovom važnom životnom koraku, prvašići su od Lidla dobili i simbolične poklone – mali znak pažnje i ohrabrenja na početku njihovog školskog puta. Time Lidl dodatno potvrđuje svoju predanost obitelji i vrijednostima koje njeguju zajedništvo, podršku i ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Ova inicijativa prepoznata je i cijenjena među zaposlenicima, a Lidl Hrvatska s ponosom nastavlja tradiciju kojom već jedanaest godina uljepšava prvi školski dan – ne samo prvašićima, nego i njihovim roditeljima.