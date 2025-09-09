Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
važan trenutak

Jedanaesta godina podrške: Lidl uz roditelje prvašića na prvi dan škole

Lidl uz roditelje prvašića na prvi dan škole
Foto: Matija Habljak/Pixsell
1/4
VL
Autor
Promo
09.09.2025.
u 11:23

Polazak u prvi razred osnovne škole uvijek je posebno i uzbudljivo poglavlje u životu cijele obitelji. To je trenutak koji označava početak jednog novog razdoblja, ispunjenog izazovima, otkrićima i uspjesima. Prvi dan škole zato se ne zaboravlja – pamte ga i djeca i roditelji cijeli život.

Lidl uz roditelje prvašića na prvi dan škole
Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Kako bi svojim zaposlenicima omogućio da ovaj važan trenutak provedu uz svoje mališane, Lidl Hrvatska već jedanaestu godinu zaredom osigurava slobodan dan roditeljima prvašića. Tako svi zaposlenici čija djeca 8. rujna prvi put sjedaju u školske klupe mogu biti uz njih, podijeliti uzbuđenje, doživjeti osmijehe i zagrljaje te stvoriti uspomene koje će trajati zauvijek.

Lidl uz roditelje prvašića na prvi dan škole
Foto: Igor Šoban/Pixsell

Uz podršku roditelja u ovom važnom životnom koraku, prvašići su od Lidla dobili i simbolične poklone – mali znak pažnje i ohrabrenja na početku njihovog školskog puta. Time Lidl dodatno potvrđuje svoju predanost obitelji i vrijednostima koje njeguju zajedništvo, podršku i ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Ova inicijativa prepoznata je i cijenjena među zaposlenicima, a Lidl Hrvatska s ponosom nastavlja tradiciju kojom već jedanaest godina uljepšava prvi školski dan – ne samo prvašićima, nego i njihovim roditeljima.

Lidl uz roditelje prvašića na prvi dan škole
Foto: Goran stanzl/PIXSELL

Ključne riječi
Lidl Hrvatska

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još