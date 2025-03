Olujna bura i pljuskovi, DHMZ izdao upozorenja: Evo kakvo vrijeme nas čeka

Ova veljača je bila hladnija od prošlogodišnje iako nismo imali velike hladnoće. Štoviše, srednja mjesečna temperatura zraka u većini mjesta bila je barem oko prosječne iz posljednjeg klimatološkog razdoblja od 1991. do 2020. godine, u južnijim hrvatskim krajevima uglavnom od 1 do 2 °C viša od prosjeka, prenosi HRT. Što se tiče kiše, količina oborina je uglavnom bila prosječna, a više kiše je palo zagrebačkom i karlovačkom području te lokalno na Jadranu, primjerice u Poreču, Zadru te osobito Hvaru, Dubrovniku i na Mljetu. Naime, 13. veljače je na Mljetu izmjeren novi rekord dnevne količine oborine u veljači na toj meteorološkoj postaji - čak 108,1 mm oborine, a u Dubrovniku je ova veljača bila 11. najkišovitija veljača od 1961. godine.

Nadalje, srednja sezonska temperatura zraka diljem Hrvatske bila je viša od prosječne iz razdoblja 1991.-2020. uglavnom od 1 do 2 °C. U Zagrebu, Osijeku i Gospiću je ova zima bila hladnija od prošlih pet zima, a u Rijeci, Splitu i Dubrovniku bila je pak 5. ili 6. najtoplija u povijesti mjerenja, piše HRT. Međutim, unatoč hladnoj zimi, u idućim mjesecima možemo neće biti dugotrajne velike hladnoće, ali to ne znači da neće biti hladnijih razdoblja.

Unutrašnjost Hrvatske se u idućih nekoliko dana treba spremiti na hladna jutra i minuse, ali i osjetan porast najviše dnevne temperature zraka. Prognoze oborina, te pogotovo onih mjesečnih, manje su pouzdane od prognoza temperature zraka i ne upućuju na neko veliko odstupanje od prosjeka, no ne bi trebalo biti iznenađenje dogode li se u vjerojatno i dalje prezagrijanoj atmosferi lokalno veće količine oborine u kratko vrijeme.

Danas će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice će padati i kiša. U Dalmaciji će biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom dok će u Gorskoj Hrvatskoj pasti i ponešto snijega. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni,a na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na jugu Hrvatske puhat će istočni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka danas će biti uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15 °C.

Foto: DHMZ

Osim toga, Državni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje za Velebitski kanal gdje je navečer moguća i olujna bura. Također je izdano narančasto upozorenje za Kvarner i Kvarnerić radi vrlo jake bure. Za riječku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre i Dalmaciju su izdana žuta upozorenja.

Foto: DHMZ

Sutra na sjevernom Jadranu i u većini predjela unutrašnjosti djelomice možemo očekivati povremeno i pretežno sunčano vrijeme. Oblačnije će biti u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji gdje će mjestimice biti kiše, na jugu i pljuskova s grmljavinom, a od sredine dana postupno smanjenje naoblake. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni., a na Jadranu će biti vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, podno Velebita moguće i orkanskim. Sutra će najniža temperatura zraka većinom od -2 do 2, a na Jadranu od 6 do 10 °C. Najviša od 8 do 10, na Jadranu između 12 i 14 °C.

Foto: DHMZ

