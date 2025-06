Je li gubitak Vukovara naznačio slom DP-a?

Na parlamentarnim izborima koji su održani u travnju prošle godine Domovinski pokret s partnerima osvojio je 9,56 posto glasova ili ukupno 14 saborskih mandata. Time je DP postao treća politička snaga u Hrvatskoj i, očekivano, dio parlamentarne većine. Bio je to vrh popularnosti DP-a, koji od tada bilježi sve lošije rezultate da bi možda svoj konačan udarac doživio u nedjelju, 1. lipnja, kada je u drugom krugu lokalnih izbora DP ostao bez vlasti u Vukovaru. Poraz kao poraz i ne bi bio toliko strašan po stranku da DP upravo u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županije nema najjače uporište. Od tog uporišta sada je ostao samo Darko Dimić, kao izabrani zamjenik vukovarsko-srijemskog župana, i Slavko Grgić na mjestu gradonačelnika Otoka.

– Činjenica je da su Vukovar i Vukovarsko-srijemska županije uporište DP-a, ali stranka je proteklih godina preživjela i gore stvari. O meni, kao predsjedniku DP-a, članovima i svakom pojedincu unutar stranke ovisi daljnja budućnost stranke. Više od deset godina bili smo na vlasti u Vukovaru, s tim da ga DP kao stranka nikad nije osvojio. Ovo je bio prvi pokušaj. Pokazali smo da smo i dalje jaki ovdje i da je 5. izborna jedinica i dalje naše snažno uporište – rekao je nakon izbornog poraza predsjednik DP-a Ivan Penava govoreći o budućnosti stranke i očekivanjima što i kako će biti poslije gubitka vlasti u Vukovaru.

Međutim, koliko god Penava želio da zvuči optimistično, činjenica je kako su pred DP-om iznimno teški dani kao i da je upitan opstanak te stranke. O tome govori i slijed događaja proteklih godinu dana, odnosno poslije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Sve je počelo slaganjem saborske većine s HDZ-om, što dobar dio članova i birača DP-a nije mogao prihvatiti. U prilog tome govorile su i brojne međusobne optužbe, teške riječi pa i vrijeđanje, podizanje kaznenih prijava i još puno toga da bi se ubrzo poslije parlamentarnih izbora sve zaboravilo i pravili su se kao da se ništa nije događalo. Ni tu nije bio kraj jer su uslijedili lomovi unutar DP-a, koji su kulminirali na unutarstranačkim izborima poslije kojih su jedan od osnivača DP-a Mario Radić i nekolicina članova napustili stranku i osnovali stranku DOMiNO.

Krajem prošle godine uslijedio je slom koalicije u Vukovaru s Hrvatskim suverenistima, poslije čega su većinu u Gradskom vijeću činili DP, HDZ i Željko Sabo. Konačan udarac stranci zadan je na ovim izborima, na kojima su izgubili Vukovar iako je Penava učinio sve da ga zadrži i da smjena generacija prođe bezbolno. Naime, Penava je na prvim sastancima, kada se s vrhom HDZ-a razgovaralo o slaganju saborske većine, zatražio od HDZ-a da oni podrže kandidata DP-a za gradonačelnika Vukovara, dok bi HDZ dao kandidata za zamjenika gradonačelnika. Na razini Vukovarsko-srijemske županije plan je bio, i koji je ostvaren, da se uloge okrenu, odnosno da HDZ dobije župana, a DP zamjenika župana. Izvori iz DP-a kažu kako su u stranci bili sigurni da će lako ostvariti izbornu pobjedu i da tu neće biti nikakvih problema.

Osnovne razloge vidjeli su u desetogodišnjoj vladavini Ivana Penave u Vukovaru, ali i činjenici što su uz sebe imali HDZ, koji je najjača politička opcija u Vukovaru. Međutim, prevarili su se jer su unatoč širokoj koaliciji na izborima za gradonačelnika uspjeli osvojiti 3955 glasova ili 184 glasa manje od Pavličeka, koji je uz Hrvatske suvereniste uz sebe imao samo još stranku DOMiNO. Znakovito je kako je Penava na prijevremenim izborima za gradonačelnika Vukovara 2014. godine vlast osvojio za nekih 190 glasova, a za gotovo isti broj glasova sada je ostao bez vlasti u Vukovaru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Lako je sada biti pametan i reći što je trebalo, a što nije, što je valjalo, što nije. Činjenica je da smo izgubili vlast u Vukovaru i da to nikako nije dobro po DP. Nitko to za sada ne govori glasno, ali sve upućuje na to da su pred nama izuzetno teški dani i da je opstojnost stranke upitna. Svi smo se nadali pobjedi u Vukovaru, što bi nam bio nekakav zalog za budućnost, ali građani Vukovara mislili su drukčije – kaže nam visokopozicionirani član DP-a koji je želio ostati anoniman.

Na upit koga smatra odgovornim za ovaj poraz, rekao je kako je to prije svega vrh stranke, koji je, kako je rekao, proteklih mjeseci donio niz pogrešnih odluka, koje dobar dio građana ne odobrava. Prema njegovim riječima, dio Pavličekovih optužbi svakako ne stoji, ali dio onih da je bilo privilegiranih te o tome kako su provođeni pojedini natječaji svakako stoje.

– Moramo svi zajedno sjesti, izvući neke pouke i napraviti plan što i kako dalje za budućnost. Možda je ovaj poraz i dobar na neki način jer će nas natjerati da se posložimo, donesemo neke odluke i krenemo naprijed. Mislim da ćemo morati puno toga mijenjati i da se ne smijemo kriti iza činjenice da smo dio saborske većine, da imamo ministre i državne tajnike. To danas imamo, a već sutra možda nećemo imati. Ako nešto ne napravimo za tri godine, na sljedećim parlamentarnim izborima sigurno ih nećemo imati – kaže nam naš sugovornik.

Dodao je i kako je teško reći tko je glasao za Bilića, a tko nije, ali i da očigledno postoji dio članova HDZ-a, a vjerojatno i DP-a, u manjoj mjeri, koji nikako nisu mogli prihvatiti koaliciju. Na sličan način razmišlja i dio građana s kojima smo razgovarali i koji jasno kažu kako su glasali protiv Penave i DP-a. Dio njih razloge nalazi u nezadovoljstvu time kako su vodili Vukovar, a dio pak u neprincipijelnoj koaliciji s HDZ-om.

– Meni se čini kako ovi lokalni izbori predstavljaju konačan kraj DP-a. Isto bi se dogodilo i s Mostom da Miro Bulj nije osvojio vlast u Sinju, kao i s IDS-om da nisu dobili županiju. Oni su se nekako izvukli, ali DP nije pa su od danas i službeno stranka žetončića – kaže politički analitičar Žarko Puhovski. Dodaje kako poslije ovog izbornog poraza DP ostaje bez svoje glavne baze i uporišta, podsjećajući koliko je Vukovar simbolično važan grad u Hrvatskoj i koliko je vlast u njemu važna na političkoj razini.

– DP će mi u sjećanju ostati kao tragikomična stranka desnog primitivizma koja je zapravo htjela biti desnica, ali nije znala kako. Mislili su da je za to dovoljno mrziti Srbe, a u biti nisu bili u stanju složiti pristojan katalog desnih tema koje bi komunicirali iako je Europa danas prepuna stranaka desnice. Uz to, velik je problem DP-a činjenica da su kao stranka potkapacitirani i da su imali puno veće apetite od svojih realnih kapaciteta. Zbog svog načina komuniciranja u javnosti DP je bio na najnižoj razini u javnom životu, pri čemu im je jedina konkurencija bio Miro Bulj – rekao je Puhovski. Kada je pak riječ o sudbini DP-a na državnoj razini, Puhovski kaže da sada premijer Plenković ima lagodnu situaciju jer će mu ta koalicija biti puno jeftinija s obzirom na to da DP više nama uporište za bilo kakve zahtjeve.

>>> FOTO Od zabrinutih lica do baklji i zagrljaja: Ovo je najboljih 50 fotografija iz izbornih stožera