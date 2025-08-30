Naši Portali
Denis Romac
Denis Romac

Je li Donald Trump doista komunist koji kapitalističke Sjedinjene Američke Države pretvara u komunističku diktaturu

30.08.2025. u 11:19

Preuzimanje Intela nije jedina odluka koja ukazuje na Trumpovo očijukanje s komunističkim diktaturama, a posljednjih dana poduzima sve više poteza kojih se ne bi postidio ni njegov sjevernokorejski "prijatelj" i jedan od posljednjih komunističkih diktatora Kim Jong-un

Američki predsjednik Donald Trump tijekom prošlogodišnje predizborne kampanje stalno je tvrdio da su demokrati zapravo komunisti i radikalni ljevičari, dok je svoju demokratsku protukandidatkinju Kamalu Harris redovito nazivao "radikalno lijevom luđakinjom", čija bi pobjeda upropastila Sjedinjene Države. Iako nije bilo nikakvih dokaza da bi Kamala Harris ili demokrati općenito podržavali komunističku ideologiju, Trump i njegovi saveznici i simpatizeri redovito su koristili tu kvalifikaciju kako bi demonizirali i diskreditirali svoje demokratske protivnike, baš kao što je i Kamala Harris tada za Trumpa govorila da je "fašist" i "diktator".

PI
Prezime i ime
12:15 30.08.2025.

U kapitalističku diktaturu..

KR
Kradomicekradeze&
11:29 30.08.2025.

Trump je prije svega predator i sve gleda iz vlastite perspektive. Kad je on država onda i država može jamiti a da ne dobije etiketu komunist. Tu etiketu je namijenio onima koji mu se suprostave. Taj bi od svakog sustava uzeo ono što je najbolje za njega. Podsjeća me na neke iz Hrvatske. Također predatore koji oblikuju zakone prema vlastitim potrebama. To je današnja politika. Borba za vlastite interese a ne opće dobro. Opće dobro se postiže samo na onom svijetu u bajkovitim baladama organizirane religije.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
13:17 30.08.2025.

Tako je, reci ti njemu. Hrvati su protiv boljševizma u koaliciji bili s kime

