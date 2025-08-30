Je li Donald Trump doista komunist koji kapitalističke Sjedinjene Američke Države pretvara u komunističku diktaturu

Američki predsjednik Donald Trump tijekom prošlogodišnje predizborne kampanje stalno je tvrdio da su demokrati zapravo komunisti i radikalni ljevičari, dok je svoju demokratsku protukandidatkinju Kamalu Harris redovito nazivao "radikalno lijevom luđakinjom", čija bi pobjeda upropastila Sjedinjene Države. Iako nije bilo nikakvih dokaza da bi Kamala Harris ili demokrati općenito podržavali komunističku ideologiju, Trump i njegovi saveznici i simpatizeri redovito su koristili tu kvalifikaciju kako bi demonizirali i diskreditirali svoje demokratske protivnike, baš kao što je i Kamala Harris tada za Trumpa govorila da je "fašist" i "diktator".