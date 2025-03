Je li Best Wallet najbolja aplikacija za trgovanje Bitcoinom nakon nadogradnje na više lanaca?

Najnovija nadogradnja Best Walleta donosi potpunu integraciju Bitcoina zajedno s podrškom za više lanaca, poboljšavajući funkcionalnost i sigurnost za korisnike.

Best Wallet danas najavljuje veliku nadogradnju koja omogućava potpunu podršku za Bitcoin i multichain funkcionalnost unutar ove brzo rastuće kripto novčanike.

Kako bi pristupili novim značajkama, svi korisnici moraju instalirati ažuriranje verzije 2.5.1, koje je dostupno za Android i iOS uređaje.

S punom podrškom za Bitcoin blockchain, korisnici Best Walleta moći će kupovati i držati Bitcoin izravno. Uskoro će biti dodana i podrška za druge lance poput Solane, Basea i Trona.

Povećana pretraga za Bitcoinom dok kupci koriste priliku pri padu cijena

Pretrage za Bitcoinom naglo rastu na Googleu jer investitori prate cijene ispod 90.000 dolara, nakon što je pad uzrokovan hakiranjem ByBit-a i skandalom s $LIBRA meme kriptovalutom narušio tržišno raspoloženje.

Osim toga, prijetnja američkih tarifa mogla bi izazvati trgovinski rat i smanjiti globalnu ekonomiju.

Ekstremna volatilnost nije ništa novo u svijetu kriptovaluta. Međutim, Best Wallet se ističe kao jedna od najboljih aplikacija za trgovanje Bitcoinom, spremna za neizbježan oporavak tržišta.

Pruža jedan od najjednostavnijih načina za kupnju Bitcoina pomoću Best Walleta koristeći bankovnu karticu ili kriptovalutu.



Institucionalna razina sigurnosti za kupnju Bitcoina pomoću ovog multichain novčanika

Ova nadogradnja donosi i sigurnost na institucionalnoj razini u Best Wallet, novčanik koji je već stekao reputaciju zahvaljujući jednostavnosti korištenja i inovativnim značajkama poput odjeljka "Upcoming Tokens" u aplikaciji.

Iza kulisa, Best Wallet je ostvario partnerstvo s Fireblocksom kako bi implementirao naprednu sigurnosnu tehnologiju Multi-Party Computation, čime se privatni ključevi dodatno osiguravaju bez dodatnog angažmana korisnika.

Fireblocks je lider u industriji, a njegova tehnologija omogućila je obradu transakcija vrijednih 7 bilijuna dolara i kreiranje 250 milijuna novčanika.

Njegovi partneri uključuju VanEck, WisdomTree, Revolut, eToro, Animoca Brands i Flipkart.

Samostalni novčanici poput Best Walleta dolaze u prvi plan nakon što je hakerski napad na mjenjačnicu ByBit uzrokovao gubitke od 1,5 milijardi dolara.

"Not your keys, not your crypto" – s Best Walletom, nema brige, jer su vaši privatni ključevi osigurani sigurnošću na razini poduzeća, pod vašom potpunom kontrolom.



Kako preći na najbolji Bitcoin multichain kripto novčanik?

Kako bi korisnici omogućili potpunu Bitcoin i multichain funkcionalnost, potrebno je slijediti nekoliko jednostavnih koraka.

Cijeli proces se odvija unutar Best Wallet aplikacije, tako da korisnici ne trebaju ručno prebacivati sredstva – migracija traje svega nekoliko minuta.

Prije početka preporučuje se ručna sigurnosna kopija.

To se može učiniti odlaskom na Postavke > Upravljanje novčanicima > Odabir novčanika > Privatni ključ, zatim kopiranjem privatnog ključa na papir i sigurnim pohranjivanjem.

Također, preporučuje se korištenje cloud sigurnosne kopije s enkripcijom i tajnom frazom.

Sada ste spremni za nadogradnju na punu Bitcoin i multichain podršku.

Vaši novčanici i sredstva ostaju sigurni, a svi postojeći novčanici (glavni, kreirani i uvezeni) bit će automatski prebačeni u novi račun.



Ažurirajte Best Wallet na verziju 2.5.1

Prvo, preuzmite ažuriranje Best Wallet aplikacije na verziju 2.5.1.

Zatim je potrebno izvršiti migraciju unutar aplikacije – proces traje samo nekoliko minuta i odvija se unutar aplikacije.

Nakon ažuriranja na v2.5.1, aplikacija će se ponovno otvoriti s uvodnom porukom. Kliknite "Get Yours Now".

Alternativno, u aplikaciji idite na Postavke > Upravljanje novčanicima i započnite proces migracije klikom na "Multi-Chain Wallets".



Koristite isti e-mail za migraciju ili se prijavite putem Googlea ili Applea

Ako ste postojeći korisnik, morate koristiti isti e-mail koji ste koristili prilikom prve prijave.

To osigurava nesmetan prijenos i kontinuitet pristupa starim novčanicima.

Primjer: ako ste se registrirali putem Googlea s e-mailom “user@gmail.com”, morate koristiti isti e-mail i metodu prijave.

Novi korisnici mogu koristiti bilo koju e-mail adresu za kreiranje svog multichain novčanika.

Osim e-maila, migracija je moguća i putem "Continue with Apple" ili "Continue with Google" opcija.

Bez obzira na odabranu metodu, multichain novčanik će biti kreiran za otprilike 30 sekundi.

Kliknite "Nastavi" kako biste dovršili proces.

Novi multichain novčanik podržava Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain i Polygon, dok će dodatni blockchaini biti dodani u narednim mjesecima.

Za upravljanje novčanicima idite na Postavke > Upravljanje novčanicima.



Kupite Bitcoin s Best Walletom koristeći bankovnu karticu ili kriptovalutu

Sudionici kripto tržišta sada mogu kupiti Bitcoin putem Best Walleta koristeći karticu ili kriptovalutu.

Ako još nemate Best Wallet, preuzmite aplikaciju danas na Google Playu ili Apple App Storeu.

Sredstva možete dodati u novčanik putem bankovne kartice, prijenosom kriptovaluta s mjenjačnice ili uvozom iz drugog novčanika.

Idite na Trgovanje > Kupnja kako biste kupili kriptovalute s bankovnom karticom.



Best Wallet ima vlastitu kriptovalutu $BEST u pretprodaji

Best Wallet ima vlastitu kriptovalutu $BEST koja je trenutno u pretprodaji i dostupna za kupnju po cijeni od $0.024125.

Posjetite Best Wallet pretprodajnu stranicu, povežite novčanik i kupite $BEST ili ga kupite izravno unutar Best Wallet aplikacije.

Aplikacija nudi više načina za kupnju $BEST, uključujući kupnju putem drugih kriptovaluta ili bankovne kartice. Korisnici mogu zamijeniti kriptovalute poput ETH-a ili USDT-a za $BEST.

Best Wallet već bilježi ogroman interes – prikupio je 10,5 milijuna dolara i ostvario 500.000 preuzimanja, nastavljajući svoj rast.

Pridružite se Best Wallet zajednici na X, Telegramu i Discordu.

Posjetite Best Wallet