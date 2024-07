'Biden bi ovo odlučio i ranije da krug oko njega nije zbog vlastitih ambicija držao u utrci čovjeka čije je vrijeme prošlo'

Američki predsjednik Joe Biden, koji ima 81 godinu, povukao se iz utrke za Bijelu kuću 2024. godine. Ta odluka znači da će Demokratska stranka morati pronaći novog kandidata koji će se suprotstaviti republikanskom Donaldu Trumpu na izborima u studenom. Bidenovo povlačenje dolazi nakon mjeseci rasprava i nagađanja o njegovoj dobi i sposobnosti da još četiri godine obnaša dužnost predsjednika. Tijekom tog perioda Biden je doživio niz javnih gafova i imao slabih nastupa u debatama, što je dodatno potaknulo sumnje unutar njegove stranke.

Unatoč tome što je Biden bio uvjeren da može pobijediti Trumpa, unutar Demokratske stranke rasli su zahtjevi da se povuče iz utrke. Politički analitičar Dragan Bagić izjavio je za Večernji list da je već godinu dana očekivao takav razvoj događaja. "To je bila jedina mogućnost koja Demokratima daje šansu, pogotovo nakon recentnih događaja. Sada je ključno pitanje kako će se oblikovati javna interpretacija ovog događaja i tko će biti kandidat Demokrata", kazuje Bagić.

Analitičar Mate Mijić naglasio je da se o Bidenovom povlačenju spekuliralo već duže jer nije u psihofizičkom stanju voditi Ameriku još jedan mandat. Prema Mijiću, Biden na neki način ovom odlukom priznaje svoju nesposobnost za još jedan mandat, ali to otvara pitanje ranjivosti Sjedinjenih Država dok novi predsjednik ne preuzme dužnost.

"Dojam je da bi ova odluka stigla i ranije da krug oko aktualnog predsjednika nije zbog vlastitih ambicija držao u utrci čovjeka čije je vrijeme evidentno prošlo. Biden je otvoreno stao iza Kamale Harris i tako praktički onemogućio druge da se kandidiraju na otvorenoj konvenciji jer nije 'raspustio' svoje delegate. Harris će birati svog potpredsjedničkog kandidata i pokušati konkurirati Trumpu iako joj istraživanja ne daju prevelike šanse. Možda upravo izbor potpredsjednika može barem djelomično poboljšati njezine šanse, tako da je pred njom i Demokratskom strankom vrlo važna odluka. Kampanja će sad imati potpuno drukčiju dinamiku, ali u ovom je trenutku i dalje izvjesno da je Trump favorit za pobjedu", poručio je Mijić.

VEZANI ČLANCI:

Analitičarka Ankica Mamić smatra da je Bidenov potez racionalan jer se, popuštajući pritisku uglednih članova demokratske stranke, povukao iz unaprijed izgubljene bitke. "Već nakon debate u kojoj je Biden bio potpuno neuvjerljiv, ugledni demokrati su shvatili da on ne može pobijediti Trumpa i počeli su povlačiti donacije za njegovu kampanju. Bit će zanimljivo vidjeti koga će demokrati podržati kao kandidata jer Kamala Harris, prema recentnim istraživanjima, ne može pobijediti Trumpa", kazuje Mamić.

Večernjakov analitičar Tonči Tadić napominje da je Bidenovo odstupanje iz utrke za Bijelu kuću logičan i očekivan potez. Njegovo zdravstveno stanje, pogoršano pozitivnim testom na COVID-19, ne dopušta mu, smatra Tadić, sudjelovanje u izbornoj utrci. Demokrati su, kazuje analitičar za Večernji, shvatili da bi rizik gubitka izbora zbog Bidenove starosti bio prevelik te su u posljednja dva tjedna vršili veliki pritisak na njega da se povuče iz utrke.

"Vjerujem da će Demokrati pronaći mlađu osobu, sposobnu za komunikaciju s medijima, s političkim iskustvom i sposobnošću da privuče neopredijeljene birače – jer neopredijeljeni birači donose prevagu, posebno u pet ključnih država u kojima se većina mijenja od izbora do izbora", kazao je. Napomenuo je i da će, iako je Biden predložio svoju potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju nasljednicu u utrci za Bijelu Kuću, konačni pravorijek dati Konvencija Demokratske stranke.

Usporedio je potom dva (bivša) američka predsjednika. "Biden je samo dvije godine stariji od Trumpa, koji se također zna 'izgubiti' u svojim govorima i ima zdravstvenih problema. Trump također ima problema s održavanjem ravnoteže i silaskom niz rampu, a javna je tajna da Trump koristi pelene za odrasle – što je obznanio Michael Cohen, bvši Trumpov odvjetnik, a urodilo je bizarnim pojavljivanjem Trumpovih pristaša na skupovima obučenim u pelene za odrasle i natpisom 'Pravi ljudi nose pelene'. Zapanjuje me da dvije vodeće američke stranke u 21. stoljeću – za razliku od stranaka u Europi – nisu sposobne iznjedriti mlađe čelne ljude", kaže Tadić.

VEZANI ČLANCI:

Događanja u Americi za Večernji list prokomentirala je i Marijana Grbeša. "Ono sto je trebala biti kampanja, pretvorilo se u agoniju za Demokrate. Ovo je bilo jedino moguće rješenje, iako presedan u američkoj izbornoj politici." Ona smatra da će u utrku za Bijelu kuću sada najvjerojatnije ući Kamala Harris, s obzirom na to da u Demokratskoj stranci nema konsenzusa oko Bidenove zamjene. Iako Harris trenutno nema dobar rejting, percepcija bi se mogla promijeniti ako postane kandidatkinja, kazuje.

"U svakom slučaju, Demokrati sad mogu voditi pravu kampanju, bez obzira na to tko će biti kandidat. Posljednjih nekoliko tjedana to je nije bila kampanja, nego polagano samoubojstvo. Sad će se karte ipak presložiti i postoji dobra šansa da će novi kandidat, pa makar i nepopularna Kamala Harris, dati nadu demokratskim biračima, a time potaknuti i val entuzijazma koji će dovesti do homogenizacije. Nemojmo zaboraviti da 2016. mnogi liberalni birači nisu glasali za Hilary Clinton, nego protiv Donalda Trumpa. Bitno je kako će Demokrati zaspinati Bidenov izlazak iz utrke - vjerojatno zdravstvenim razlozima. Bitan moment je da ovaj potez miče fokus s Trumpa i njegove mesijanske kampanje. Za očekivati je da će Trump odmah krenuti u pljuvačku kampanju protiv novog kandidata ili kandidatkinje, tko god to bude", poručila je.

GALERIJA Trump održao prvi skup nakon pokušaja atentata: Ismijavao Bidena, političarku usporedio sa psom