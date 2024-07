Biden se povukao iz utrke za Bijelu kuću, podržao Kamalu Harris kao nasljednicu

* Američki predsjednik Joe Biden objavio je kako se povlači iz utrke za Bijelu kuću

* Biden je podržao Kamalu Harris

Tijek događaja:

20:23 - Joe Biden podržao je Kamalu Harris kao svoju nasljednicu. Njezin izbor kao njegove potpredsjednice oduševio je mnoge u Demokratskoj stranci i pobjedom na izborima ona je postala prva žena koja je postala potpredsjednica SAD-a.

21:21 - Analitčar Mijo Mijić komentirao je odluku Joea Bidena.

"Joe Biden odustao je od predsjedničke kandidature i podržao svoju potpredsjednicu Kamalu Harris! Što to znači? Je li Kamal sad automatska kandidatkinja? Proces predizbora u Demokratskoj stranci je gotov, ali konvencija na kojoj se nominacija dodjeljuje još nije održana. Većina delegata na konvenciji odana je ticketu Biden-Harris, ali kako taj ticket više ne postoji Bidenovim odustajanjem, morat će podržati nekog drugoga. Moraju li Bidenovi delegati podržati Kamalu i njezin izbor potpredsjedničkog kandidata zato što ju je Biden podržao? Statutarno ne moraju, ali budući da ih Biden nije "raspustio" i dao im na slobodnu volju da glasuju za koga žele, već je jasno stao iza Harris, logika nalaže da će većina podržati njegov izbor i njegovu potpredsjednicu. Morao bi se dogoditi tektonski poremećaj u Bidenovoj bazi da se stvori kritična masa za otvorenu konvenciju i da Kamala Harris ostane bez nominacije. Nije izvjesno, ali zbog pravila ne možemo do kraja ni isključiti. Ključan je datum 20. kolovoza", navodi se u statusu.

21:16 - Večernjakov Robert Bubalo piše ne treba smetnuti da Joe Biden nije dao ostavku u Bijeloj kući, on će i sljedeća četiri mjeseca do predsjedničkih izbora biti vođa Amerike. A s te pozicije itekako ima moć utjecati na izbore i punom snagom podržati svoga nasljednika

21:14 - Oglasio se i Bill Clinton, bivši američki predsjednik u dva mandata, i on je podržao Kamalu Harris da bude kandidatkinja demokrata na predsjedničkim izborima

Statement from President Clinton and Secretary Clinton pic.twitter.com/R7tYMFWbsu — Bill Clinton (@BillClinton) July 21, 2024

20:54 - Donald Trump Jr. napao je potpredsjednicu Kamalu Harris, koju je predsjednik Joe Biden podržao za demokratsku nominaciju nakon što je odstupio, kao "još liberalniju i manje kompetentnu" od Bidena.

"Kamala Harris posjeduje cjelokupnu ljevičarsku politiku Joea Bidena. Jedina razlika je u tome što je još liberalnija i manje kompetentna od Joea, što zapravo nešto govori. Postavljena je za čuvanje granice i vidjeli smo najgoru invaziju ilegalaca u našoj povijesti!!!", rekao je Trump Jr.

20:50 - Predsjednik Joe Biden razgovarao je s Kamalom Harris prije nego je objavio da odustaje od predsjedničke utrke. Prema NBC News, koja se poziva na izvor upoznat s razgovorom, Biden je obavijestio svoju potpredsjednicu o svojoj odluci.

81-godišnjak ponudio je svoju "punu potporu i podršku" Harris da bude kandidatkinja Demokratske stranke.

20:48 - Prva dama Jill Biden podijelila je na Instagramu pismo predsjednika Joea Bidena u kojem navodi svoju odluku o povlačenju, dodavši uz to emoji srca.

20:43 - Povlačenje Joea Bidena iz predsjedničke utrke dolazi nakon tjedana zabrinutosti oko izdržljivosti i mentalnih sposobnosti 81-godišnjeg predsjednika. Bilo je mnogo skepticizma o njegovoj sposobnosti da vodi učinkovitu kampanju protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i upravlja zemljom još četiri godine. Bidenova odluka također će vjerojatno pokrenuti pitanja o njegovoj sposobnosti da ispunjava dužnosti predsjednika do kraja svog mandata.

To je prvi put da je američki predsjednik odustao od reizborne utrke u desetljećima, prisjećajući se sjećanja na predsjednika Lyndona Johnsona koji je 1968. odlučio ne tražiti drugi puni mandat – iako Bidenova odluka dolazi nekoliko mjeseci kasnije u kampanji od Johnsonove najave.

20:42 - Čelnik demokratske većine u Senatu Chuck Schumer naveo je na X-u (nekadašnjem Twitteru) kako današnji dan pokazuje da je predsjednik Joe Biden "istinski domoljub i veliki Amerikanac".

Joe Biden has not only been a great president and a great legislative leader but he's a truly amazing human being. His decision of course was not easy, but he once again put his country, his party, and our future first.



Joe, today shows you are a true patriot and great American. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 21, 2024

20:41 - Biden je obavijestio visoke dužnosnike kampanje i tim Bijele kuće da će se povući iz predsjedničke utrke neposredno prije nego što je pismo poslano, prema riječima visokog dužnosnika Bijele kuće. Dužnosnik je rekao da je predsjednik Joe Biden o tome razmišljao posljednjih nekoliko dana, prenosi CNN.

20:32 - :Biden se oglasio na Twitteru i podržao svoju potpredsjednicu Kamalu Harris kavo svoju nasljedivu.

- Moji kolege demokrati, odlučio sam ne prihvatiti nominaciju i svu svoju energiju usmjeriti na svoje dužnosti predsjednika do kraja svog mandata. Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je odabrati Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. I to je bila najbolja odluka koju sam donio. Danas želim ponuditi svoju punu potporu i podršku da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine. Demokrati — vrijeme je da se udružimo i pobijedimo Trumpa. Napravimo to - naveo je.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

20:15 - U telefonskom razgovoru s CNN-om nekoliko minuta nakon što je predsjednik Joe Biden objavio povlačenje iz utrke za 2024. godinu, bivši predsjednik Donald Trump opisao je Bidena kao "uvjerljivo najgoreg predsjednika u povijesti naše zemlje." Iako nije jasno tko će biti demokratski kandidat, Trump je rekao da misli da će potpredsjednicu Kamalu Harris biti lakše pobijediti nego Bidena.

20:00 - Ova odluka dolazi nakon mjeseci rasprava o Bidenovoj dobi i njegovoj sposobnosti da još četiri godine obnaša dužnost, uz niz javnih gafova i slabih nastupa u debatama. Biden, koji ima 81 godinu, ranije je bio uvjeren da može pobijediti Trumpa, ali su unutar njegove stranke počeli rasti zahtjevi da se povuče.

U priopćenju je Biden, među ostalim, rekao da mu je bila "najveća čast u životu služiti kao vaš predsjednik". "Iako mi je bila namjera tražiti reizbor, vjerujem da je to u najboljem interesu moje stranke i zemlje za mene odstupiti i usredotočiti se isključivo na ispunjavanje dužnosti predsjednika do kraja svog mandata."

Zahvalio je i potpredsjednici Kamali Harris, za koju se nagađa da bi mogla zamijeniti Bidena u utrci za Bijelu kuću. "Kasnije ovog tjedna obratit ću se naciji s više detalja o svojoj odluci. Za sada, želim izraziti svoju najdublju zahvalnost svima koji su se toliko trudili kako bi vidjeli moj reizbor. Želim zahvaliti potpredsjednici Kamali Harris što je bila izvanredna partnerica, a također iskreno zahvaljujem američkom narodu za vjeru i povjerenje koje ste mi ukazali. Vjerujem danas u ono u što sam uvijek vjerovao: da ne postoji ništa što Amerika ne može postići - kada radimo zajedno. Moramo se samo prisjetiti da smo Sjedinjene Američke Države", poručio je.

Biden je, da podsjetimo, nedavno potvrdio i da je zaražen koronavirusom, no naglasio je da ima blage simptome, uključujući "opću slabost". Još uvijek nije objavljeno tko će biti novi kandidat/kinja, a vjerojatno će se on/a odabrati na Nacionalnoj konvenciji Demokratske stranke u kolovozu.

