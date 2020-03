Janša krenuo žestoko, prvi cilj vratiti šestomjesečni vojni rok

Novom slovenskom premijeru Janezu Janši prva je čestitka stigla od mađarskog premijera Viktora Orbána.

– Sretno, prijatelju moj – objavio je Orbán na Facebooku, oduševljen činjenicom da u još jednoj europskoj zemlji dobiva saveznika na vlasti.

Drži polovicu ministarstava

Parlament u Ljubljani jučer je otvorio raspravu o ponovnom uvođenju šestomjesečnog vojnog roka, još jednom Janšinu obećanju, iako nova vlada još nije formirana. Janša sada ima 15 dana za predlaganje ministarskih kandidata, iako se očekuje da će on tu zadaću obaviti već sljedećih nekoliko dana. U trenutku kada zemlji prijeti nova migrantska kriza i kriza zbog koronavirusa – a to je savršena situacija za političara koji se izvrsno snalazi u izvanrednom stanju – Janša ne želi gubiti dragocjeno vrijeme.

Janšina vlada imat će 14 ministarstava i dva vladina ureda, za Slovence u svijetu i za demografiju, a Janšinoj stranci (SDS) pripast će njih sedam. SMC će dobiti četiri ministarstva i mjesto predsjednika parlamenta, dok će ostatak ministarskih položaja podijeliti DeSUS i Nova Slovenija (NSi).

Dva za Hrvatsku najvažnija ministarstva, unutarnjih i vanjskih poslova, s obzirom na migrantsku krizu i bilateralne sporove, ulaze u kvotu Janšinog SDS-a. Kao novi šef diplomacije najčešće se spominje Anže Logar, jedan od Janšinih najvjernijih suradnika. Ovaj 43-godišnjak trenutačno je zastupnik SDS-a, a u prvoj Janšinoj vladi (2004.-2008) bio je šef vladina ureda za informiranje, i to baš u vrijeme kada je Janšina vlada naveliko kadrovirala i mešetarila po slovenskim medijima. Za njega se veže i jedna zanimljivost. Logar je prije više od 15 godina spasio život jednom državljaninu Litve izvukavši ga iz jezera u Mađarskoj nakon što je ovaj pri skoku u vodu pretrpio prijelom kralježnice. Logar je kasnije za to djelo dobio državno odličje Litve.

Logar je prije dvije godine na lokalnim izborima bio kandidat SDS-a za ljubljanskog gradonačelnika. Iako je na izborima slavio nepobjedivi Zoran Janković, Logar je ostvario dotad najbolji rezultat SDS-a u Ljubljani. Riječ je o mladom i obrazovanom političaru (završio je ekonomiju, a ima i doktorat iz političkih znanosti), pa se o njemu špekuliralo i kao o potencijalnom Janšinom nasljedniku, iako je 61–godišnji Janša već 27 godina na čelu svoje stranke i ne čini se baš kao da se brzo namjerava povući. No čini se da to mladog i perspektivnog Logara previše ne smeta. On je jedan od Janšinih najzagriženijih zagovornika, unatoč teškom bremenu neraščišćenih afera što opterećuju Janšino političko nasljeđe. Kao šef diplomacije Logar će vjerno provoditi Janšinu politiku, pa tako i politiku prema Hrvatskoj, a od njega ne treba očekivati bilo kakva odstupanja od Janšine političke linije.

I dok većina slovenskih medija Logara vidi na tom mjestu, ljubljanski Dnevnik tvrdi da bi Logar mogao postati ministar unutarnjih poslova, s kojeg je ispao Zvone Černač, dok bi novi šef diplomacije po Dnevniku trebao biti Tone Kajzer, slovenski diplomat koji je u prošloj Janšinoj vladi (2012.) bio tajnik Janšina kabineta. Opet je riječ o čovjeku od Janšina najvećeg povjerenja, što se vidjelo i 2013. godine uoči hrvatskog ulaska u EU. Naime, tada je Slovenija ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora uvjetovala rješavanjem problema hrvatskih tužbi protiv Ljubljanske i Nove Ljubljanske banke zbog prenesene štednje Ljubljanske banke.

“Zaleđeni” Memorandum

Pregovore je na slovenskoj strani vodio tadašnji šef diplomacije Karl Erjavec, a kada su pregovori zapeli, Janša je razriješio Erjavca dužnosti glavnog slovenskog pregovarača i na njegovo mjesto imenovao upravo Kajzera. Potom je usuglašen i potpisan Memorandum o razumijevanju, koji su tadašnji premijeri Janša i Zoran Milanović potpisali u Mokricama. Slovenija se obvezala da će ratificirati hrvatski pristupni ugovor, dok je Hrvatska obećala da će zaustaviti procese protiv slovenskih banaka pred hrvatskim sudovima. Međutim, procesi protiv slovenskih banaka pred hrvatskim sudovima nastavljeni su i nakon hrvatskog ulaska u EU, i to zbog različitog tumačenja dokumenta, a Memorandum iz Mokrica i njegovo neprovođenje u međuvremenu je postao još jedno u nizu otvorenih pitanja što opterećuju odnose Hrvatske i Slovenije.