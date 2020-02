Žestok napad slovenske vlade na Hrvatsku: 'Mjere koje uvodite ekonomski su štetne'

Slovenski ministar zdravstva Aleš Šabader na konferenciji za medije održanoj u četvrtak prilično žestoko obrušio se na mjere koje poduzima Hrvatska po pitanju koronavirusa.

Prvenstveno se osvrnuo na hrvatsku policiju te na epidemiologe kazavši kako svojim postupanjem stvaraju gužvu na graničnim prijelazima sa Slovenijom.

"Hrvati provode kontrolu na granici, uzimaju brisove, ljudi na rezultate čekaju satima. Nastaju zastoji, kolone su dugačke, današnja je skoro do Brežica. Takve mjere nisu učinkovite jer ljudi ne govore istinu odakle dolaze. Dolazi do nepotrebnih zastoja, koji prouzrokuju gospodarsku štetu", kazao je slovenski ministar zdravstva.

Nedugo nakon toga je i slovenska Vlada na svom Twitter profilu optužila Hrvatsku da mjere koje poduzima na granici nisu učinkovite i uzrokoju gospodarsku štetu.

“Mjere koje uvodi Hrvatska nisu učinkovite i stvaraju ekonomsku štetu”, poručila je Vlada Republike Slovenije putem Twittera.

Ukrepi, kot jih izvaja Hrvaška niso učinkoviti in povzročajo gospodarsko škodo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 27, 2020

O svemu se oglasio i slovenski premijer Marjan Šarec danas na sjednici vlade.

“Pitaju vozače odakle dolaze i uzimaju im briseve. Kao posljedica toga stvaraju se gužve na granici. Kod Obrežja prema Hrvatskoj kolona je duga dvanaest kilometara”, izjavio je Šarec.

Inače, predsjednik Zoran Milanović baš je danas boravio u Sloveniji gdje ga je dočekao slovenski kolega Borut Pahor. Prije početka radnog ručka dvojica predsjednika prošetala su parkom oko dvorca Otočec i nasamo razgovarala.

"Kao izraz naklonosti i prijateljstva gledamo na činjenicu da je novi predsjednik Zoran Milanović odlučio nas prvo posjetiti. On i ja se poznajemo već 16 godina. Želimo se zalagati za dobro susjedstvo i dobro prijateljstvo, da u duhu uzajamnog poštovanja konačno riješimo i one probleme koji nisu dobili svoj epilog. Naravno da se to neće dogoditi preko noći, ali smo čvrsto odlučili da ćemo učiniti sve kako bi odnosi između naših država bili odlični", izjavio je Borut Pahor.

Milanović je istaknuo kako Slovenija ima mnogo dodirnih točaka s Hrvatskom.

"Nemam ništa drukčije reći danas nego što sam govorio tijekom predizborne kampanje. Slovenija je susjed, funkcionalna liberalna demokracija, Slovenija to za mene jest. Slovenija je zemlja koja je u mnogo čemu slična, ima mnogo dodirnih točaka s Hrvatskom, to su vrlo intenzivni svakodnevni odnosi ljudi. Naš odnos je dobar, no može biti i bolji".