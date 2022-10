Ususret Krimskoj platformi

Jandroković u Lovranu: 'Onaj tko je neutralan podržava agresiju'

Predsjednik sabora poručio je da se ne trebamo bojati. 'Nije to ugodno, suočiti se s nasiljem, agresijom, ali ako će se svi sklanjati i dopustiti da agresor radi što želi, tada će on pobijediti i to je ono što ne smijemo dozvoliti. Hrvatska pruža potporu Ukrajini i političku i tehničku i humanitarnu i svaku koja joj je potrebna', rekao je Jandroković.