Jandroković: Pad vlade žele samozvani suverenisti. Neće uspjeti

Ulaziti u prijevremene izbore, a imati parlamentarnu većinu ne bi bilo ni ozbiljno ni odgovorno, poručuje predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković. Uoči početka jesenskog zasjedanja Sabora s Jandrokovićem smo razgovarali o prijevremenim izborima, preslagivanju većine, aktualnim problemima u državi, ali i u HDZ-u.

Sabor s radom počinje idući tjedan, a paralelno po hodnicima kruži glasina da se raspuštate 4. listopada. Ima li istine u tome?

Prva sjednica nakon ljeta počinje u srijedu 19. rujna i trajat će do 31. listopada. Dakle, 4. listopada sigurno neće biti “raspisani novi izbori”. Imamo dosta posla, očekujem kvalitetne rasprave i donošenje niza zakona na dobrobit hrvatskih građana, naravno, i političke borbe – kao i uvijek. Sigurno je da do izbora na taj datum neće doći, osim ako oni koji neozbiljno nagađaju o 4. listopada ne misle na 2020. – jer te godine taj datum pada na nedjelju. Pad HDZ-ove Vlade i prijevremene izbore prizivaju i oni koji su sami sebe proglasili suverenistima.

Protive li se oni tome što je naša Vlada imala odvažnosti donijeti odluku o nabavi borbenih zrakoplova i zaštiti hrvatskoga zračnog prostora? Protive li se tome što su izraelski zrakoplovi F-16 Barak letjeli iznad Knina, a Amerikanci sudjelovali u proslavi Oluje, čime je naša veličanstvena oslobodilačka operacija – na veliku žalost Aleksandra Vučića i njemu sličnih – napokon dobila puni međunarodni legitimitet? Protive li se tome što smo, prvi put u povijesti, donijeli jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima i Zakon o domovinskoj sigurnosti? Što smo regulirali i prava branitelja HVO-a? Protive li se tome što smo uvišestručili financijsku pomoć Hrvatima u BiH?

Protive li se tome što hrvatska policija, i to europskim novcem, čvrsto štiti našu granicu od ilegalnih migranata? Protive li se tome što, također sredstvima EU, gradimo Pelješki most i ostvarujemo san o povezivanju Lijepe Naše? Protive li se tome što je u New Yorku, pred cijelim svijetom, predsjednik Vlade i HDZ-a jasno i glasno istaknuo da je Slovenija kršila međunarodno pravo kontaminacijom arbitraže o granici? Protive li se tome što smo vratili Hrvatsku vojsku u Vukovar? Što u našoj Vladi, također prvi put u povijesti, imamo dvojicu ratnih zapovjednika gardijskih brigada?

Sve navedeno, i još puno toga, učinili su upravo naša Vlada i HDZ. I te činjenice, itekako suverenističke, daju nam još veću snagu da tima i takvima poručimo da ni na kakve ucjene nećemo pristajati!

Cijeli razgovor s Gordanom Jandrokovićem pročitajte u prilogu Obzor u tiskanom izdanju Večernjeg lista od subote ili u našem e-izdanju.

