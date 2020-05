Jadran pojeftinio: Apartman u Dubrovniku za 150, vila u Istri za 400 kuna

Znatno smanjeni dolazak turista zbog epidemija koronavirusa donijet će brojne financijske probleme, a kako bi se barem djelomično izvukli iz krize, brojni će iznajmljivači smanjivati cijene svojih smještajnih jedinica. Posljednjih su godine cijene znatno porasle što nije predstavljalo problem stranim turistima, no domaćima jest. Zbog toga će im ove godine odlazak na ljetovanje biti pristupačniji i moći će ga si lakše priuštiti.

Počeli su se pojavljivati oglasi prema kojima će noćenje na Hvaru koštati kao prošle godine pizza na tom otoku, vila u Istri biti oko 50 eura, a apartman u Dubrovniku kao cijena dvosatnog parkiranja, pišu Vijesti.hr.

"Osobno sam jako protiv dampiranja cijena, ako se dampiraju cijene ove godine, bit će ih jako teško vratiti na staru slavu, i mislim da je jednostavno je uvredljivo da 20 eura košta nešto u Dubrovniku", kaže privatna iznajmljivačica Branka Dabrović.

Prazni su i apartmani u Zagrebu iako im je cijena duplo manja nego inače.

"Apartman inače košta u svibnju negdje 140 eura noć, to bi sad eventualno mogli za nekih 70 eura prodati. Je li ima zainteresiranih? Ako bi uopće bilo zainteresiranih, a to je samo nekakvo zadržavanje nekog cash flowa za plaćanje troškova", poručuje suvlasnik tvrtke za pružanje usluga smještaja Igor Kordić.

Luksuzni hotel u Zagrebu zbog hrvatskog predsjedanja Europskom unijom trebao je raditi punom parom, no nitko nije mogao zamisliti ovaj scenarij.

"Razlika je 96/97 posto u popunjenosti, trenutno imamo samo dvije tri sobe popunjene, a lani smo u svibnju imali oko 97 posto popunjenosti, tako da je razlika ogromna, neusporediva", iskreno će generalni direktor hotela u Zagrebu Ivica Max Krizmanić.

Ovu sezonu, uvjereni su Igor i Ivica - treba zaboraviti i planirati već sljedeću - ali oprezno.

"Mi imamo cijenu ispod koje jednostavno ne možemo ići, jer ako idemo ispod onda to stvara trošak", kaže Igor.

"Malo po malo preživjeti do proljeća sljedeće godine, pa onda se nadati da će sljedeća godina biti koronafree", dodaje Ivica.

Luksuzni predsjednički apartmani neko će vrijeme ostati po strani, no za to vrijeme možda se na more i radnička klasa.