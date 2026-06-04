Je li ovo razlog zbog kojeg je policija stavila lisičine na ruke mladiću koji je umirao na pločniku?

Je li Britaniju obuzela ideologija "anti-rasizma" koja zapravo diskriminira bijelce? Potresi u britanskoj javnosti nastavljaju se zbog ubojstva mladića Henryja Nowaka kojem je policija, vjerujući njegovom napadaču da ga je "rasistički napao", stavila lisične na ruke dok je umirao na tlu. Vickrum Digwa, pripadnik indijskog naroda Sikha, izbo je i ubio Nowaka u prosincu nakon svađe na ulici u prosincu, a u ponedjeljak je osuđen na doživotni zatvor, uz minimalnu kaznu od 21 godine koju mora odslužiti.



No, posebno je u fokus javnosti došlo ponašanje policajaca koji su stigli na mjesto događaja. Objavljena je videosnimka koja pokazuje policajce kako razgovaraju s Nowakom, koji zapomaže na tlu i govori da ne može disati. Policajci mu uzvraćaju da ne misle da je izboden jer u noći nisu vidjeli rane na prvi pogled te ga formalno uhićuju. Drugim riječima, umjesto da uhite njegova ubojicu, policajci su lisice na ruki stavili žrtvi koja je uskoro i umrla. Kasnije je Digwa uhićen i procesuiran, a sud je zaključio da ga Nowak nije vrijeđao na rasnoj osnovi, kao što je Digwa tvrdio. Također je osuđena i Digwina majka zbog pomaganja ubojstvu, odnosno zato što je sakrila nož kojim je Nowak ubijen. Od četvero policajaca koji su stigli na mjesto zločina, troje još uvijek obavljaju svoj posao. Protiv njih je pokrenuta istraga, a šef lokalne policije se ispričao zbog ponašanja policije. U utorak su u Southamptonu izbili prosvjedi protiv ponašanja vlasti, a bijesni desničarski huligani sukobili su se s policijom.