Izvjesio zastavu Ukrajine na trgu, pa netko sve prijavio policiji. Je li riječ o prekršaju?

Na centralnom zadarskom trgu prije dva tjedna izvješena je Ukrajinska zastava i prema lokalnom zadarskom portalu postavio ju je zadarski gradski vijećnik i čelnik lokalne podružnice Stranke umirovljenika Duško Vuković. No, netko je to prijavio policiji koja sada traga za Vukovićem kako bi se utvrdilo je li napravio prekršaj za koji se može dobiti i do 100 eura kazne.

Vuković je izjavio lokalnom portalu da je emotivno pogođen stradanjem Ukrajine, zastavu postavio u znak solidarnosti s ukrajinskim narodom i to javio i gradonačelniku Branku Dukiću sugerirajući mu da se na gradskim ustanovama i institucijama također izvjesi zastava Ukrajine.

No, zakon navodi da se zastava strane države bez općeg poziva društveno-političke organizacije ili bez odobrenja organa uprave nadležnoga za unutrašnje poslove, kažnjava prekršajnim nalogom i novčanom kaznom od u iznosu do 100 eura. O tome smo pitali u policiju koja nam nije potvrdila ni demantirala da je zastava postavljena bez odobrenja. - Događaj je prijavljen policiji i utvrđujemo sve okolnosti - rekla nam je Ivana Grbin glasnogovornica zadarske policije.

