Izvidi i istrage koje provodi DORH imaju folklornu dimenziju, o kojoj će građani za tri tjedna reći što misle

Nikada do 2021. godine SDP nije imao gradonačelnika u Varaždinu. S Nevenom Bosiljem to mu je pošlo za rukom i na prošlim lokalnim izborima zavladao je tim gradom. Za manje od mjesec dana Bosilj ide po drugi mandat. Za Obzor govori o istrazi koja se protiv njega vodi, petlja li se glavni državni odvjetnik u lokalne izbore, ali i o rastu rejtinga SDP-a i misli li da će ga stranka kapitalizirati 18. svibnja.

Vjerujete li da ćete na lokalnim izborima obraniti poziciju unatoč istrazi koju je DORH nedavno pokrenuo protiv vas i još nekoliko SDP-ovih dužnosnika u gradu? Na pola mandata imali smo izvanredne izbore za Gradsko vijeće Varaždina, na kojima je SDP dobio povijesno najveći broj mandata u predstavničkom tijelu grada (12 od 21). To je najbolja potvrda ispravnosti politike koju vodimo u našem gradu. Dalje, u posljednjih smo godinu dana, u zgusnutom izbornom kalendaru (parlamentarni izbori, europarlamentarni izbor, predsjednički izbori u dva kruga), bili uvjerljivo najjača lista, odnosno naši kandidati kako u Varaždinu tako i u Varaždinskoj županiji. Ovo nas puni optimizmom u pripremi za nadolazeće izbore i u Varaždinu i u našoj županiji. A izvidi i istrage o kojima govorite imaju svoju folklornu dimenziju, o kojoj će građani za tri tjedna reći glasno što misle.

Vas se tereti da ste pogodovali investitoru oko izdavanja građevinske dozvole za garažu. Ali ne za vlastitu korist, već zbog grada, što je, može se kazati, ipak novost u odnosu na dosadašnje postupke. Kakve su bile reakcije sugrađana? Prvo, investitor nije dobio nikakve dozvolu za garažu, a drugo, ako je suditi po reakcijama običnih ljudi koje susrećem na gradskim ulicama, na gradskim manifestacijama, na utakmici našeg sjajnog nogometnog prvoligaša ili na gradskoj tržnici, savršeno je jasno da imam podršku svojih Varaždinki i Varaždinaca. A kako je neki dan rekao poznati hrvatski odvjetnik komentirajući ovaj slučaj, gostujući na jednoj od nacionalnih televizija, ako bismo ovakav pristup kvalifikaciji redovne aktivnosti gradonačelnika jednoga grada tretirali onako kao što je to sada učinio USKOK, onda ni jedan gradonačelnik ne bi ostao netaknut. Pa naša je uloga da se borimo za interes svojih gradova. Lijepo je to i profesor Puhovski rekao, komentirajući tzv. slučaj Bosilj, kad je ustvrdio "čovjek će sada biti heroj za ovo što ga se tereti jer je radio u interesu svoga grada, jer je običaj u ovoj zemlji da hrvatski političari u pravilu rade za sebe, a protiv javnog interesa".

Kad je afera buknula, izjavili ste da vam je nezamislivo vjerovati da se radi o pritisku uoči lokalnih izbora. Jeste li u međuvremenu promijenili mišljenje? Nemam što dodati toj izjavi. I dalje mi je nezamislivo da bi se smjelo na takav način "usklađivati" kalendare i otvarati tzv. afere u sredinama u kojima bi "naši" dečki trebali izgubiti izbore, a tu konkretno mislim na slučaj varaždinskog župana. Imamo i slučaj Splitsko-dalmatinske županije, gdje se opasno "klima" HDZ-ovu kandidatu, pa u Dubrovniku... I, kakve li slučajnosti, nema istraga protiv "naših" dečki jer, realno, Dabro ionako nije "naš".

Nakon što je USKOK pokucao na vaša vrata, dogodila su se i druga uhićenja i postupci, od Mile Kekina do Ivice Puljka? Ma tu je, naravno, sve toliko prozirno i s puno jeftinih komunikacijskih trikova da ne zaslužuje dalje komentare. Mogu samo ponoviti da je neobično da su svi HDZ-ovi gradonačelnici i župani uzorni "naši" dečki, samo su im "kvarni" ministri, koje, kakvog li slučaja, USKOK privodi samo nakon što ih na to natjera EPPO ili kad želi od njega oduzeti već pokrenute istrage.

Slažete li se s konstatacijom vrha vaše stranke da je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić "HDZ-ov dečko"? Ne bih tome ništa oduzeo. Činjenica da sam vidio "svoj spis" te da je spis bio "mrtav" više od dvije godine, odnosno da su zadnji izvidi bili još početkom 2023. i da je nakon toga do pokretanja zahtjeva za istragu prošlo više od dvije godine, a da se u međuvremenu nije ništa radilo ni po spisu ni po dokazima, govori samo za sebe. Prije dvije godine valjda zaključe da tu nema ničega jer svima je jasno da nema ničega, a onda se odjednom pred lokalne izbore predomisle i pokreću istragu. Pobrojane činjenice govore same za sebe, nije potrebno ponavljati "čiji je tko dečko" kad su stvari više nego jasne.

Kakav je osjećaj kada vam ujutro pokuca USKOK? Neprocjenjivo. Tako nekako glasi reklama jedne kartične kuće. Šalu na stranu, to ranojutarnje buđenje je neugodno iskustvo, pogotovo u okolnostima o kojima govorimo u ovom slučaju gdje tri godine od navodnog događaja pretresaju sobe moje djece očekujući da će naći što??? Možda nekakvu maketu.

Mandat vam nije bio jednostavan. Zbog neizglasavanja proračuna morali ste ponovno na izbore. Jeste li požalili što ste se prije četiri godine odlučili aktivno baviti politikom, voditi grad? Mom političkom angažmanu prethodi dugogodišnja profesionalna karijera u privatnom, odnosno realnom sektoru. Imam i doktorat znanosti te sam se realizirao i na znanstvenom polju. I na prvi pogled, imajući na umu kako izgleda politička arena u našoj zemlji, pa sad još i ova epizoda s USKOK-om, postavlja se pitanje što je to meni trebalo?! Ali to je samo na prvi pogled. U politiku sam ušao da pomognem svom Varaždinu, gradu koji silno volim i kojim se tako silno ponosim, da pomognem u rješavanju problema koji su ga opterećivali. A bilo je toga poprilično, od 100.000 tona baliranog otpada na ulazu u grad koje su tamo bile "posađene" 18 punih godina, do brojnih sudskih procesa koji su blokirali dalji razvoj grada. Sigurno je da sam izgubio dio vlastite komocije, ali sam dobio zadovoljštinu konačnim rješavanjem "varaždinskih bala", pred izdavanjem smo građevinske dozvole za rješenje podvožnjaka kod kućanske rampe koju su prethodnici obećavali punih pola stoljeća. Da, to me ispunjava te čini sretnim i ponosnim.

Na što ste najponosniji u mandatu? Vrlo intenzivno smo obnavljali grad i infrastrukturu, koji su godinama bili zanemarivani. Obnovili smo najstariju gradsku vijećnicu u ovom dijelu Europe, nastavljamo s uređivanjem pročelja u baroknom središtu grada, obnavljamo Stari grad, sinagogu i Varaždinsku kuću. Obnovili smo više od 30 naših ulica i prometnica u svim dijelovima grada. Varaždin je postao jedini hrvatski grad s titulom UNESCO-ova grada glazbe. Zahvaljujući vrhunskom radu naših kulturnih institucija – HNK, Muzeja, Koncertnog ureda i drugih – Varaždin je izrastao u istinsko kulturno središte. Naš je Špancirfest najbolja manifestacija u zemlji već tri godine zaredom, a Advent je izrastao u najljepši i najnagrađivaniji u zemlji. Imamo i sjajna postignuća u "zelenoj agendi". Prvi smo grad sa sortirnicom reciklabilnog otpada, maknuli smo sve kontejnere s gradskih ulica i ugradili 480 polupodzemnih kontejnera za sve višestambene objekte. Varaždin je proglašen europskim gradom stabala, EU sredstvima uređujemo dravsku park šumu, gradimo fotonaponske elektrane, uvodimo električne buseke u javni prijevoz i značajno smo unaprijedili biciklističku infrastrukturu. A posebno sam ponosan na sve što činimo u odnosu prema našim najstarijim sugrađanima, povećavajući sve oblike pomoći kako bismo im osigurali dostojanstvenu starost. Sam vrh prioriteta ovog mandata pripada našim najmlađima putem izdvajanja za predškolski odgoj, gradnje novog vrtića u Hrašćici, znatnog povećanja iznosa subvencija za smještaj djece u vrtićima. Sve ovo što sam naveo utjecalo je na izbor našega grada kao najboljeg za život u našoj zemlji tri puta u mojem mandatu, a nosimo i titulu grada najboljeg za gospodarstvo.

Što će Varaždin imati do 2029. godine ako pobijedite? Nadam se puno više zadovoljnih Varaždinki i Varaždinaca koji će hodati, voziti, biciklirati, trčati po novim, uređenim ulicama, stazama i prometnicama, koji će moći svojim prijateljima i gostima grada pokazati nova uređena pročelja baroknog centra i zgrada, ali i da ćemo napokon povezati naš grad, koji je danas podijeljen željezničkom prugom, gradnjom modernog prometnog rješenja kod kućanske rampe. Ono što je moja vizija grada jest da želim razvijati naš Varaždin kao pametan, zelen i održiv grad, primjer drugima u Hrvatskoj, ali i izvan zemlje. Nećemo se umoriti od daljnjih ulaganja u komunalnu i poslovnu infrastrukturu, ali i u obrazovanje, znanost i gospodarstvo. U takvoj viziji grada snažno ćemo se oslanjati na održivost i inovacije u svim područjima. Varaždin će pametnom i osmišljenom politikom i strategijom razvoja i dalje biti vodeći grad u regiji po kvaliteti života, poduzetništvu i ekološkoj održivosti.

U Varaždinu se gradi 180 POS-ovih stanova, interes je znatno veći. Kakvi su planovi za dalje? U ovom smo trenutku jedini grad u Hrvatskoj koji ima ugovor s APN-om i gradi POS stanove. Činjenica da nam se na natječaj javilo više od 850 mladih obitelji, od čega gotovo trećina izvan Varaždina, doslovce iz svih dijelova Lijepe Naše, dovoljno govori o tome koliko je Varaždin primamljiv za stanovanje i život jer ljudi žele živjeti u uređenom gradu u kojem se ugodno živi i dobro posluje. Osim POS stanogradnje pripremamo model gradnje za priuštivo stanovanje, gdje smo u završnim pregovorima s Europskom investicijskom bankom. Čekamo i rješenja koja će donijeti nova Strategija stambene politike zemlje. Uglavnom, pripremili smo zemljište i infrastrukturu, i siguran sam da ćemo među prvima u zemlji imati rješenje prema novom zakonskom okviru o priuštivom stanovanju.

Rejting SDP-a oporavio se, prema nekim anketama pretekli ste i HDZ. Što očekujete 18. svibnja? Kad je riječ o stranačkom rejtingu i atmosferi u organizaciji, pred ove lokalne izbore znatno je drukčija od one kakvu smo imali prije četiri godine. Tome je doprinijelo puno toga, a recentna politička situacija pokazuje da HDZ nema rješenja za poboljšanje standarda života naših ljudi. Vlada HDZ-a izgubila je bitku s inflacijom, stranim trgovačkim lancima i uvoznicima strane robe. Kako to voli reći moj prijatelj Mišel Jakšić, HDZ ne može biti protiv uvozničkog lobija jer su to "njihovi dečki". A račune tog "prijateljstva" plaćaju obični ljudi, posebice oni s najmanjim primanjima, siromašniji građani, koji su najveće žrtve inflacije. S pravom gajim opravdan optimizam kad je u pitanju i grad Varaždin i Varaždinska županija, ali jednako tako i u brojnim drugim sredinama na sjeveru zemlje (Međimurje i Čakovec zajedno s NPS-om, Krapinsko-zagorska županija i Zabok, Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija). Uvjeren sam u uspjeh i pobjedu u Istri i Puli, gdje će SDP dobiti gradonačelnika Peđu Grbina i županicu Sanju Radolović. Siguran sam i u pobjedu u našoj Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, gdje će Sandra Krpan biti nova gradonačelnica, a Ivica Lukanović novi župan. Bit će tu i brojnih drugih pobjeda i uspjeha, od dalmatinskih gradova, možda i poneka županija, preko gradova u središnjoj Hrvatskoj pa do slavonskih gradova i općina. Uglavnom, ovogodišnji će rezultati znatno nadmašiti one koje smo postigli prije četiri godine. Onda je stranka slavila uspjeh u Varaždinu, a sada će biti puno takvih uspješnih priča. Promjena dolazi.

Apetiti Iblerova trga posebno su veliki na sjeveru Hrvatske. Kolike su šanse da SDP pobijedi i u Varaždinskoj županiji i što bi to za SDP značilo? Bruno Ister, SDP-ov kandidat, bit će novi varaždinski župan. Energija promjene osjeća se na terenu, na svakom koraku gdje god dođemo, može se namirisati u zraku. Sadašnji župan, kako je za sebe sam volio reći, osobni prijatelj Dragana Primorca, proći će vrlo slično kao i njegov prijatelj Dragan na nedavnim izborima. A u drugom krugu to je bila prava metla: 4 od 5 građana naše županije glasalo je protiv Stričaka i njegova prijatelja Dragana. Iz dva istraživanja koja je proveo i HDZ i SDP vidljivo je samo jedno: Stričak gubi izbore i novi župan će biti SDP-ov Bruno Ister. S time su se pomirili i na Trgu žrtava fašizma, u središnjici stranke župana na odlasku.

S druge strane, više vaših dojučerašnjih kolega napustilo je SDP i na izbore idu kontra stranke. Od Rijeke, Našica, Koprivničko-križevačke županije, Čakovca... Pred svake izbore nekolicina članova političkih stranaka, ne samo SDP-a, nezadovoljna neostvarenim osobnim ambicijama ili mjestom na izbornoj listi, odluči se na samostalne izlaske na izbore. I scenarij je uvijek isti: nestanu s političke scene. Oni koji žele osobne probitke ostvariti preskačući pred izbore iz jedne političke opcije u drugu, sigurno ne mogu računati na podršku birača. Građani to prepoznaju i neće nagraditi svojim glasovima.

Niste bili za Sinišu Hajdaša Dončića na unutarstranačkim izborima. U kakvim ste danas odnosima, kako surađujete? Javno sam komunicirao tijekom postupka nominacije kandidata da je moj izbor Mišel Jakšić, moj prijatelj i kolega gradonačelnik Koprivnice. Na kraju se on nije kandidirao za predsjednika stranke, već za potpredsjednika, i dio je stranačkog vodstva koje je vratilo SDP na vrh ljestvice stranačkog rejtinga. Sa Sinišom imam dobre odnose, učim ga skijati, kartati (ha-ha-ha), a i u politici vrlo uspješno surađujemo i vjerujem da ćemo u budućnosti imati još više područja za suradnju, posebice u pripremi za pobjednički put naše stranke na sljedećim parlamentarnim izborima. Bez obzira na to bili oni redovni ili prijevremeni.

Je li i on pridonio rastu stranke ili mislite da je rast rezultat drugih okolnosti, poput pobjede Milanovića na predsjedničkim izborima, zasićenosti HDZ-om...? Rast rejtinga posljedica je više faktora, od onih unutarstranačkih pa do vanjskih. Nemojte zaboraviti da je prije četiri godine SDP punio naslovnice unutarstranačkim borbama, rascjepima, izbacivanjima iz članstva. Danas toga više nema. Danas su naše teme borba za pravedniji sustav isplate mirovina, za podizanje standarda građana, borba protiv inflacije, zalaganje za dostupnost zdravstvenih usluga, koje su danas postale privilegij odabranih, zalaganje za jednakost obrazovnih šansi. Odnosno brojne politike koje nas čine istinskom socijaldemokratskom i progresivom strankom. Uspjeh Zorana Milanovića na nedavnim izborima za predsjednika Republike, posebice ovdje na sjeveru zemlje te u Istri i Primorju, još je jedan dodatni poticaj za ono što nam predstoji – velik uspjeh na ovim lokalnim izborima, a onda i na parlamentarnim, bez obzira na to kada oni bili.

Ono što je Hajdaš Dončić uspio, za razliku od prethodnika, jest sklopiti savez s Možemo za lokalne izbore. Je li to kombinacija koju želite vidjeti i na idućim parlamentarnim izborima i mislite li da bi bila dobitna? Rekao bih da je to savez koji je nažalost dogovoren godinu dana kasnije nego što je trebao jer da je bilo političke mudrosti i zrelosti da se dogovori politički savez prije prošlih parlamentarnih izbora, danas bi situacija u zemlji bila bitno drukčija. Ne samo da bi se borba s inflacijom puno uspješnije provela, nego u zemlji nitko ne bi znao za 76. ruku, stanovitog Josipa Dabru, za njegove pucačke sklonosti i travničke univerzitete.

Je li SDP spreman danas-sutra opet preuzeti vlast? Vlast je vrlo odgovorna zadaća i izazov za koji se treba kvalitetno i na vrijeme pripremiti. Govorim to iz vlastitog iskustva ulaska u bitku za Varaždin prije četiri godine. Važno je imati jasnu viziju, ostvarive i održive programe, ali i suradnike koji će moći provesti u djelo te zamisli. Na primjeru Varaždina, ali i Koprivnice, kao i Krapinsko-zagorske županije, gdje je SDP na vlasti, pokazujemo da se može upravljati odgovorno i uspješno. I da, SDP ima kvalitetnih i sposobnih ljudi na svim razinama. Važno je da se pripremi programe, da se suradnike "zagrijava" na vrijeme kako bi se mogla preuzeti odgovornost za vođenje države u vrlo kratkom roku od pobjede na izborima. Kad vidim ljude koji vode Savjete SDP-a, od Gordana Gledeca do Roberta Hranja, znam da smo na pravom putu.

Možda ste i jedini SDP-ovac koji je javno kazao da nema loše mišljenje o premijeru Plenkoviću. Jesu li vam kolege zamjerili tu izjavu? Bilo je raznih šala i pošalica na taj račun, ali da pokušamo rekonstruirati izjavu na koju se referirate, uočili biste da sam tada rekao da ima stvari u politici Andreja Plenkovića koje su dobre kao i onih koje nisu dobre, ali to je bilo prije gotovo dvije godine. Otada se u ovoj zemlji mnogo toga dogodilo. Iz sadašnje perspektive samo mogu reći da se vidi kako se umorio i da mu je nakon devet premijerskih godina potreban odmor.

Što vam se kod Plenkovića najviše sviđa? Za ovaj odgovor vratit ću se u prošlost, u vrijeme donošenja odluke Vlade RH o prihvaćanju našega, gradskog rješenja za konačno uklanjanje baliranog otpada na ulazu u Varaždin. Bio je pod strašnim pritiskom uskoro bivšeg župana Anđelka Stričaka da se odbije naš prijedlog za bale. Kakva je politička kratkovidnost bila na djelu, pokazuje intervju uskoro bivšeg župana koji se na sam dan objave Vladine odluke o prihvaćanju našega gradskog rješenja snažno protivio našem modelu rješenja uklanjanja bala koji je taj isti dan Vlada HDZ-a prihvatila. I u takvim okolnostima, protivno volji njegova župana, on prihvaća prijedlog SDP-ova gradonačelnika. I na toj hrabrosti mu čestitam jer je stavio interes građana Varaždina ispred interesa Stričaka i lokalnog HDZ-a. I da, Stričak će sada među ostalim i zbog te odluke Andreja Plenkovića izgubiti izbore za župana. Da se malo našalim, Andrej Plenković potpisao je politički kraj Anđelka Stričaka.

Kako gledate na odnos Plenkovića i Milanovića? Predsjednik države i Vlada RH, pa tako i njezin predsjednik, imaju Ustavom RH jasno utvrđene uloge i nadležnosti. Neshvatljiv mi je kao čovjeku, kao nekom tko se ponešto razumije u politiku, ovakav odnos i nesuradnja na toj razini. Može se vama na osobnoj razini netko sviđati manje ili više, ili ne sviđati manje ili više, možete imati neke neriješene račune iz prošlih života, ali taj osobni odnos i ta prošlost ne smije biti prepreka u suradnji onih koji moraju surađivati. I tu se ne radi o tome je li se netko nekom sviđa ili ne sviđa. Tu se radi o ustavnoj obvezi. Podatak da se u uvjetima geopolitičke situacije kroz koju prolazimo posljednje tri i nešto godine nije sazvalo Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost porazan je i neshvatljiv.