VIDEO Zdravko Tušek: Ni zakon ne nalaže da kao državni tajnik ne mogu biti kandidat za župana

U susret lokalnim izborima u studiju Večernji TV danas je gostovao državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek koji je kandidat HDZ-a za župana Krapinsko – zagorske županije koji je govorio o svojoj kandidaturi i planovima ako pobijedi na izborima. Govoreći o svojoj kandidaturi rekao je kako je državni tajnik u trećem mandatu kao i da je prisutan u javnom životu Krapinsko – zagorske županije, ali i na nacionalnoj razini te da je stekao dovoljno znanja i iskustva i tako sazrio za jednu takvu političku funkciju.

Na upit zašto nije podnio ostavku na mjesto državnog tajnika rekao je kako mu za sada radne obveze i pripreme za kampanju ne nalažu da bi nešto takvo trebalo napraviti te napomenuo kako mu ni zakon ne nalaže da kao državni tajnik ne može biti kandidat za župana. Nije ga pokolebala niti ostavka bivšeg ministra Šime Erlića, koji se kandidira za mjesto gradonačelnika Zadra, rekavši kako je Erlić svoju ostavku ranije najavio, ali i da će on to napraviti ako to bude potrebno.

Smatra kako ima realne šanse da pobjedi u utrci za župana rekavši kako je u toj županiji, u kojoj je SDP dugo na vlasti, došlo do zamora materijala, nedostaje konkretnih vizija, potrebne energije za rad i da je stoga došlo vrijeme za promjene. Govoreći o tome što se događa u Krapinsko – zagorskoj županiji rekao je kako postoji niz problema koji se ne rješavaju ili se sporo radi na njihovom rješavanju. Prema njegovim riječima zahvaljujući Vladi RH pronađena su dostatna sredstva za neke projekte kako bi bili završeni, poput projekta aglomeracije, ali i da je problem dinamika provedbe infrastrukturnih radova koji su u nadležnosti županije. Izrazio je i zabrinutost da projekti obnove 20-ak škola, što se treba financirati iz Nacionalnog plana za oporavka i otpornosti, neće završiti na vrijeme jer županija nije odradila sve potrebne preduvjete i to radi sporo.

Posebnost izbora za župana Krapinsko – zagorske županije je i činjenica da poslije višegodišnje suradnje sa SDP-om na ovim izborima Hrvatska stranka umirovljenika biti će koalicijski partner HDZ-a.

- HSU je i na državnoj razini u koaliciji sa HDZ-om i tu su napravljeni prvi koraci te suradnje jer je Vlada RH učinila puno da se poboljšaju životni uvjeti umirovljenika. Pri tome niti aktualna županijska vlast nije učinila dovoljno za neke projekte koji su potreba umirovljenika poput izgradnje hospicija ili lokacija za izgradnju staračkih domova. Županijska vlast se nije pobrinula niti da budu spremni takvi projekte kao ni da pomogne općinama i gradovima da ih pripreme i kandidiraju na fondove EU – rekao je Tušek.

Prokomentirao je i stanje u Skupštini Krapinsko – zagorske županije rekavši kako i tu ima puno mjesta za napredak posebno jer su neke od Skupština zatvorene za javnost tako da se ne dobiva prava i jasna slika što se događalo i kako je tekla rasprava.

- Mislim kako Skupština mora biti otvorenija za javnost i s više razumijevanja te da se raspravlja kroz dijalog. To je politička arena gdje se sukobljavaju stavovi i stavovi. HDZ-u je na ovim izborima koalicijski partner HSU ali ću poslije izbora i pobjede za župana ponuditi ruku suradnje svima koji budu izabrani u Skupštinu. Uvjeren sam da ćemo moći surađivati jer isključivost nije donijela nikome ništa – rekao je Tušek.