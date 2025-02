Izraelski ministar obrane naredio vojsci da pripremi plan odlaska stanovnika iz Gaze: 'Pozdravljam hrabri plan predsjednika Trumpa'

Izraelski ministar obrane naredio je u četvrtak vojsci da pripremi plan koji će omogućiti "dobrovoljni odlazak" stanovnika iz Gaze, objavili su izraelski mediji, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izazvao međunarodnu osudu zbog plana o preuzimanju Pojasa Gaze. Uputa je uslijedila nakon Trumpove šokantne najave da Sjedinjene Države planiraju preuzeti Gazu, raseliti Palestince i transformirati teritorij u "Rivijeru Bliskog istoka".

"Pozdravljam hrabri plan predsjednika Trumpa, stanovnicima Gaze treba dati slobodu da odu i emigriraju, što je norma u cijelom svijetu", rekao je izraelski ministar obrane Israel Katz, prenosi izraelski Channel 12. Na pitanje tko će primiti Palestince, Katz je rekao da bi to trebale biti zemlje koje su se protivile izraelskim vojnim operacijama u Gazi. "Zemlje poput Španjolske, Irske, Norveške i drugih, koje su iznijele optužbe i lažne tvrdnje protiv Izraela zbog njegovih akcija u Gazi, zakonski su obvezne dopustiti svakom stanovniku Gaze da uđe na njihov teritorij", rekao je Katz.

"Ako to odbiju učiniti, bit će razotkriveno njihovo licemjerje. Tu su zemlje poput Kanade, koja ima strukturirani program useljavanja, koje su ranije izrazile spremnost prihvatiti stanovnike Gaze", rekao je izraelski ministar. Trumpova kontroverzna ideja, koja je izazvala bijes na Bliskom istoku, dolazi u trenutku kad bi Izrael i militantna skupina Hamas trebali početi razgovore o drugoj fazi krhkog plana prekida vatre za okončanje gotovo 16 mjeseci borbi u Gazi. Katzov plan uključivat će mogućnosti odlaska iz Gaze preko kopnenih prijelaza, kao i posebne aranžmane za odlazak morem i zrakom, izvijestio je Channel 12.

Međunarodna osuda

Svjetske sile poput Rusije, Kine i Njemačke kritizirale su u srijedu Trumpov plan o Gazi i rekle da će potaknuti "novu patnju i novu mržnju". Saudijska Arabija odmah je odbacila prijedlog, a jordanski kralj Abdulah koji se idućeg tjedna sastaje s Trumpom u Bijeloj kući, rekao je u srijedu da odbacuje sve pokušaje pripojenja zemlje i raseljavanja Palestinaca. Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na X-u da je Trumpov plan dio napora Izraela da "potpuno izbriše palestinski narod".

Ali izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u srijedu da je Trumpov prijedlog "izvanredan" i pozvao da se on istraži jer nije bio siguran što to Trump nudi. Netanyahu je rekao da ne vjeruje da je Trump predložio slanje američkih vojnika u borbu protiv Hamasa u Gazi ili da bi Washington financirao obnovu. "Ovo je prva dobra ideja koju sam čuo", dodao je. "To je izvanredna ideja i mislim da je treba stvarno poticati, ispitati i provesti zato što mislim da će stvoriti drugačiju budućnost za sve", rekao je Netanyahu. Hamas, koji je prije rata vladao Pojasom Gaze, rekao je da je Trumpov prijedlog "smiješan i apsurdan".

Trump je od 25. siječnja više puta sugerirao da bi Palestince u Gazi trebale preuzeti regionalne arapske nacije poput Egipta i Jordana, a tu ideju odbacile su i arapske države i palestinski čelnici. Nije iznio nikakve pojedinosti o svom prijedlogu preuzimanja Gaze. Trumpovi suradnici branili su njegov prijedlog, ali su se ogradili od njegovih elemenata nakon međunarodne osude. Skupine za ljudska prava osudile su Trumpov prijedlog kao etničko čišćenje. Vojni napad američkog saveznika Izraela na Gazu, sada zaustavljen krhkim prekidom vatre, ubio je više od 47.000 Palestinaca u posljednjih 16 mjeseci, objavilo je ministarstvo zdravstva Gaze, što je izazvalo optužbe za genocid i ratne zločine. Izrael to poriče. Napad je interno raselio gotovo cijelo stanovništvo Gaze i uzrokovao krizu gladi. Povod za rat bio je Hamasov napad na Izrael u kojemu je ubijeno 1200 ljudi, prema izraelskim podacima.

