Izrael tvrdi da je ubio višeg zapovjednika Hamasa; Novi prekid komunikacijskih usluga u Gazi

Izrael je sredinom listopada naredio evakuaciju civila sa sjevera Gaze, gdje su borbe žešće, na jug. U nedjelju je izraelska vojska još jednom bacala iz zraka letke s porukama u tom smislu.

Američki državni tajnik Antony Blinken upozorio je u nedjelju u prigodi posjeta okupiranoj Zapadnoj obali na "prisilnu deportaciju" palestinskih civila iz pojasa Gaze, u okviru izraelske ofenzive koja je odgovor na Hamasov krvavi napad na Izrael 7. listopada.

Izraelske vlasti su izvijestile o najmanje 1400 mrtvih na izraelskoj strani, većinom civila ubijenih prvog dana Hamasovih napada. U pojasu Gaze Hamas je u nedjelju izvijestio o 9.770 poginulih, među njima 4.800 djece i 2.550 žena, stradalih nakon 7. listopada u bombardiranjima Izraela koji kaže da želi "uništiti" Hamas.

VIDEO Snimke izraelske vojske navodno prikazuju trupe koje djeluju u Gazi

Tijek događaja:

08:15 - Telefonske i internetske usluge navodno su ponovno prekinute u Gazi. Crveni polumjesec rekao je da je to "treći prekid komunikacija" u Gazi od početka rata i da su izgubili kontakt sa svojim timovima.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je "vrlo zabrinut" zbog izvješća o "još jednom prekidu povezivanja u Gazi, kao i teškim bombardiranjima", prenosi BBC.

"Bez povezanosti, ljudi kojima je potrebna hitna medicinska pomoć ne mogu kontaktirati bolnice i kola hitne pomoći. Svi kanali komunikacije moraju se odmah uspostaviti", naveo je.

