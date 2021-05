Izraelska vojska objavila snimku napada, poručili: 'Ovo neće proći bez odgovora'

Egipat od petka u ponoć pritišće obje strane da prekinu vatru, rekla su dva izvora iz egipatskih sigurnosnih snaga, pri čemu Egipat pregovara s Hamasom, a ostali, uključujući i SAD, pokušavaju postići sporazum s Izraelom. Egipatski i jordanski ministri vanjskih poslova raspravljali su o nastojanjima da se prekinu sukobi u Gazi i spriječe "provokacije" u Jeruzalemu, izvijestilo je egipatsko ministarstvo vanjskih poslova.

"Razgovori su u petak krenuli ozbiljnim putem", rekao je palestinski dužnosnik. "Posrednici iz Egipta, Katara i UN-a pojačavaju kontakte sa svim stranama nastojeći obnoviti mir, ali sporazum još nije postignut". Ujedinjeni Arapski Emirati u petak su pozvali na prekid vatre i pregovore izrazivši sućut za sve žrtve sukoba.

Tijek događaja:

10:30 "Hamas i Džihad nastavljaju ispaljivati rakete iz Gaze prema izraelskim civilima. Nastavljamo braniti Izrael.", napisali su pored videa raketa.

Hamas and Islamic Jihad continue to fire rockets from Gaza toward Israeli civilians.



We will continue defending Israel. pic.twitter.com/SjUpmauay1 — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

10:00 Na današnji dan Palestinci obilježavaju al-Nakbu, odnosno "katastrofu" stvaranja države Izrael 1948. godine, kad su stotine tisuće Palestinaca potjerane iz svojih domova.

09:00 "U ponedjeljak u 6:03 poslijepodne Hamas je ispalio salvu raketa na izraelske civile u Jeruzalemu. Sinoć smo uništili višecijevni bacač raketa kojim je Hamas lansirao te rakete. Teroristi pucaju na civile. Mi pucamo na teroriste", objavila je izraelska vojska na Twitteru.

At 6:03pm on Monday, Hamas fired a barrage of rockets at Israeli civilians in Jerusalem.



Last night, we struck the multi-barreled rocket launcher that Hamas used to launch those rockets.



Terror targets civilians.

We target terror. — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

08:30 Izraelska vojska je tijekom noći na Twitteru objavila snimku požara koji je izbio u gradu Ashdodu na jugu Izraela nakon raketnog napada palestinskih militanata. "Ovo neće proći bez odgovora", napisali su u Twittu IDF.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

07:55 Generalni povjerenik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini rekao je tijekom posjeta Madridu da je krvoproliće u Palestini isprovocirao Izrael izbacivanjem palestinskih obitelji iz istočnog Jeruzalema i zabranom ulaska u džamiju vjernicima tijekom blagdana Ramazana.

"Ovo je bila najavljena kriza, znali smo da će izbiti ako se ništa ne poduzme. Tijekom posljednja dva tjedna u Sheij Yarrahu se prijetilo izbacivanjem na desetke palestinskih obitelji koje ondje žive duže od 70 godina. Istovremeno je tijekom blagdana Ramazana bio zabranjen potpuni ulazak vjernika u džamiju Al Aqsa. To su bili uzroci ustanka", rekao je Lazzarini u petak u razgovoru za španjolske novine El País uoči sastanka sa španjolskom ministricom vanjskih poslova.

VIDEO>> U sukobima Izraela i Hamasa poginulo 40 ljudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7:46 Palestinski liječnici kazali su da su najmanje četiri osobe poginule u jednome od nekoliko zračnih napada na sjeveru Pojasa Gaze. Stanovnici su javili da su s izraelskih brodova u Mediteranu ispaljene rakete, premda nijedna od njih vjerojatno nije pogodila Pojas.

07:25 Među četiri osobe poginule u izraelskom zračnom napadu u kojemu je pogođen izbjeglički logor bili jedna žena i dječak, priopćio je Hamas, a Izraelska vojska nije komentirala napad. Među osam poginulih u Izraelu su vojnik koji je bio u ophodnji granice s Gazom te šest civila, među kojima dvoje djece, priopćile su izraelske vlasti. AFP javlja kako je u izbjegličkom logoru Shati ubijena deseteročlana obitelj (osmero djece i dvije žene), koja se nalazila u trokatnici koja je srušena prilikom izraelskog zračnog udara.

07:15 Izrael je u petak pokrenuo napade koji su trajali cijeli dan nastojeći uništiti, kako su rekli, nekoliko kilometara dugačke tunele, mjesta s kojih se ispaljuju rakete i skladišta u kojima se izrađuje oružje kojim se služe militanti. Uoči sjednice UN-ova Vijeća sigurnosti koja će se održati u nedjelju, u regiju je doputovao izaslanik Bidenove administracije Hady Amr, zamjenik tajnika za izraelske i palestinske poslove kako bi, prema priopćenju američkoga veleposlanstva, "naglasio potrebu za postizanjem održivoga mira".

Od ponedjeljka su na području Gaze poginule najmanje 132 osobe, među kojima 32 djece i 21 žena, dok ih je 950 ranjeno, priopćili su palestinski zdravstveni dužnosnici. Hamas je priopćio da su među četiri osobe poginule u izraelskom zračnom napadu u kojemu je pogođen izbjeglički logor, bili jedna žena i dječak. Izraelska vojska nije komentirala napad. Među osam poginulih u Izraelu su vojnik koji je bio u ophodnji granice s Gazom te šest civila, među kojima dvoje djece, priopćile su izraelske vlasti.