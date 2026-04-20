'OVO JE NEPRIHVATLJIVO'

Izraelski vojnik uništio kip Isusa, Netanyahu odmah reagirao: 'Zapanjen sam i duboko ožalošćen'

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
20.04.2026.
u 16:09

Izraelska vojska potvrdila je da je pokrenuta interna istraga koju vodi Sjeverno zapovjedništvo, te da će slučaj biti procesuiran kroz vojni zapovjedni lanac

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oštro je osudio incident u južnom Libanonu u kojem je pričuvni vojnik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) oštetio kip Isusa, nazvavši taj čin neprihvatljivim i suprotnim temeljnim vrijednostima izraelskog društva. U objavi na društvenoj mreži X, Netanyahu je istaknuo kako je „zapanjen i duboko ožalošćen” postupkom vojnika, naglašavajući da Izrael kao država počiva na načelima tolerancije i međusobnog poštovanja među pripadnicima svih religija.

„Svi vjernici u Izraelu imaju jednaka prava i važnu ulogu u izgradnji našeg društva”, poručio je premijer, dodajući kako je incident izazvao snažnu reakciju i među izraelskom javnošću. Izraelska vojska potvrdila je da je pokrenuta interna istraga koju vodi Sjeverno zapovjedništvo, te da će slučaj biti procesuiran kroz vojni zapovjedni lanac. Netanyahu je naglasio kako očekuje „stroge disciplinske mjere” protiv odgovornog pojedinca.

U širem kontekstu, premijer je istaknuo položaj kršćana u regiji, tvrdeći da je Izrael jedina zemlja Bliskog istoka u kojoj kršćanska zajednica bilježi rast i uživa visoku razinu vjerskih sloboda. Na kraju je izrazio žaljenje zbog incidenta, uputivši ispriku svim vjernicima pogođenima ovim događajem, kako u Libanonu, tako i širom svijeta.
IDF Izrael Benjamin Netanyahu

Avatar horuk
horuk
16:24 20.04.2026.

Ne volim Netanjahua i ovo vrijeđanje Katolika od strane Izraelaca treba zapamtiti jer vjerojatno nije iznimka. Samo je ovaj put snimljeno. Ali i istina je da su Katolici u islamskim zemljama uvijek građani trećega reda. Da nemaju slonodu, nemaju ravnopravnost i da su muslimani tamo uvijek agresivni prema njima. Treba samo pogledati nam susjednu zemlju kojoj su Hrvati Katolici 90te pomogli kao nitko drugi. Kolika je tamo mržnja prema Katolicima. U Izraelu iako i oni gaje taj ogromni šovinizam prema drugim vjerama pa i Katolicima je ipak normalan život moguć, što među muslimanima nije.

saudinus
16:16 20.04.2026.

Tko vjeruje?

