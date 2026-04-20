Izraelski vojnik uništio kip Isusa, Netanyahu odmah reagirao: 'Zapanjen sam i duboko ožalošćen'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oštro je osudio incident u južnom Libanonu u kojem je pričuvni vojnik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) oštetio kip Isusa, nazvavši taj čin neprihvatljivim i suprotnim temeljnim vrijednostima izraelskog društva. U objavi na društvenoj mreži X, Netanyahu je istaknuo kako je „zapanjen i duboko ožalošćen” postupkom vojnika, naglašavajući da Izrael kao država počiva na načelima tolerancije i međusobnog poštovanja među pripadnicima svih religija.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

„Svi vjernici u Izraelu imaju jednaka prava i važnu ulogu u izgradnji našeg društva”, poručio je premijer, dodajući kako je incident izazvao snažnu reakciju i među izraelskom javnošću. Izraelska vojska potvrdila je da je pokrenuta interna istraga koju vodi Sjeverno zapovjedništvo, te da će slučaj biti procesuiran kroz vojni zapovjedni lanac. Netanyahu je naglasio kako očekuje „stroge disciplinske mjere” protiv odgovornog pojedinca.

U širem kontekstu, premijer je istaknuo položaj kršćana u regiji, tvrdeći da je Izrael jedina zemlja Bliskog istoka u kojoj kršćanska zajednica bilježi rast i uživa visoku razinu vjerskih sloboda. Na kraju je izrazio žaljenje zbog incidenta, uputivši ispriku svim vjernicima pogođenima ovim događajem, kako u Libanonu, tako i širom svijeta.