Stravični prizori iz kibuca gdje je počinjen masakr: 'Ubili su sve, nekima su odrubili glave...'

Izrael nastavlja s napadima na Pojas Gaze, pogađa stotine ciljeva i pretvara četvrti u ruševine, dok se na njegovom teritoriju otkrivaju novi zločini nakon brutalnog iznenadnog napada militanata Hamasa. Hamas je u subotu poslao borce na izraelski teritorij. Više od 1200 ljudi ubijeno je u Izraelu, a tisuće su ozlijeđene u napadu, prema IDF-u.

VIDEO Stanovnici Gaze nakon izraelskih zračnih napada: 'Nema sigurnog mjesta'

Tijek događaja:

9:50 - U utorak ujutro omogućen je ulazak u kibuc Kfar Aza u kojemu se krvave borbe vode od subote ujutro. Iz mjesta na granici s Gazom tek danas se prikupljaju tijela ubijenih stanovnika. Vojnici kažu da je počinjen masakr, a čini se da je većina stradala u prvim satima napada.

Ben Zion, zapovjednik 71. Jedinice kazao je da je Hamas pucao na obitelji, a nisu poštedjeli niti djecu. "To je džihadistička mašina koja je došla ubiti sve. Ljude bez oružja, bez ičega, normalne građane koji su samo htjeli doručkovati" rekao je za novinare BBC-ja koji su ušli u Kfar Azu. "Ubili su ih, nekima su odrubili glave, grozno je za vidjeti... Moramo zapamtiti tko je neprijatelj i što je naša misija - postoji ispravna strana i svijet treba biti iza nas" smatra on.

VIDEO Razaranje u Gazi

Stanovnici pograničnih mjesta od 2007. godine, kada je Hamsa zauzela Gazu, očekuju povremene raketne napade. Prihvatili su tu opasnost kao cijenu života u usko povezanoj zajednici u pograničnom području. Usprkos rizicima, uživali su dobru kvalitetu života. Sve kuće, dvorišta i otvoreni prostori nikada nisu bili znatnije udaljeni od najbližeg betonskog skloništa, a domovi su imali sigurne sobe s ojačanim zidovima. Baš nitko nije mogao zamisliti da će Hamas probiti izraelske obrane i ubiti toliko ljudi.

Tijela Hamasovih strijelaca ostavljena su da trunu na suncu, tamo gdje su pali, ubijeni u grmovima i jarcima ali i na prostranim dvorištima kibuca. Pored njih leže motocikli kojima su upali u naselje nakon što su probili žice.

Izrael prolazi kroz kolektivnu traumu nakon što su izgubili brojne sugrađane u subotu, no civili umiru i u Gazi, a međunarodni zakoni jasno navode da svi borci moraju štititi živote civila. Izraelci odbijaju bilo kakvu usporedbu načina na koji Hamas ubija civile i smrti Palestinskih civila u zračnim napadima. "Siguran sam da se borimo za svoje vrijednosti i kulturu. Bit ćemo vrlo agresivni i jaki, no zadržat ćemo svoje moralne vrijednosti. Mi smo Izraelci, mi smo Židovi" kazao je general Itai Veruv koji je vodio bitku za ponovno zauzimanje kibuca.

8:58 - Izraelske zračne snage nastavile su tijekom noći na srijedu napade na Pojas Gaze nakon onih koje je izvela tijekom vikenda islamistička skupina Hamas. Deseci borbenih zrakoplova napali su više od 200 ciljeva u području Al-Furqan, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF) rano u srijedu ujutro.

Bio je to treći put u 24 sata da su u Pojasu Gaze izvedeni napadi velikih razmjera, a ukupno je pogođeno više od 450 ciljeva. Izraelska vojska je rekla da Hamas koristi Al-Furqan, u sjevernom dijelu Pojasa Gaze, kao teroristički centar. Izrael smatra da je to područje baza za brojne terorističke napade koji su izvedeni protiv Izraela.

Vojska je također objavila da su borbeni zrakoplovi tijekom noći uništili Hamasove "napredne sustave za otkrivanje" koji su korišteni za uočavanje vojnih zrakoplova. U bombardiranju je pogođeno i skladište oružja i zapovjednički centar Islamskog džihada, dodala je vojska.

Broj ljudi ubijenih u Izraelu u napadima Hamasa koji su započeli u subotu sada se popeo na najmanje 1200, rekao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus u najnovijim informacijama o situaciji u srijedu ujutro. "Velika većina" poginulih bili su civili, rekao je Conricus, okarakteriziravši broj kao "nevjerojatan" i "nezamisliv". Više od 2700 ljudi je ozlijeđeno. "Nažalost, nešto mi govori da ove brojke nisu konačne", dodao je glasnogovornik.

Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, do utorka navečer najmanje 900 ljudi poginulo je u Pojasu Gaze od posljedica protunapada izraelskih zračnih snaga, a 4500 ih je ranjeno. Dužnosnik Hamasa u srijedu je kazao da je tijekom noći poginulo najmanje 30 ljudi u izraelskim napadima, a više stotina je ranjeno. UN je objavio da je više od 260.000 ljudi u Gazi interno raseljeno.

8:55 - "New York uz Izrael": u gradu s najvećim brojem Židova na svijetu izvan Svete Zemlje okupile su se u utorak tisuće ljudi kako bi iskazale potporu Izraelu nakon subotnjeg Hamasovog napada. Od Hamasovog iznenadnog napada na Izrael 7. listopada, New York - gdje živi gotovo dva milijuna Židova i stotine tisuća muslimana - bio je poprište napetih demonstracija: s jedne strane potpore palestinskoj stvari, s druge u znak podrške Židovima i Izraelu. Zahvaljujući gradskoj policiji (NYPD) i policiji države New York "zajedno smo kako bismo zaštitili svakoga od vas, nastavit ćemo vas štititi", rekla je okupljenima Kathy Hochul, guvernerica države New York koji ima 20 milijuna stanovnika, uključujući devet samo u New Yorku.

Američke židovske organizacije organizirale su uz sjedište UN-a skup tisuća proizraelaca i pozvali njujorške vlasti i predstavnike vlade u Jeruzalemu da im se obrate. Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan poručio je da "židovski narod" u Izraelu i u SAD-u nije podijeljen. Članovi Hamasa “htjeli su nas masakrirati kada su mislili da smo najranjiviji, ali su pogriješili”, rekao je izraelski diplomat. "Slobodni svijet nije podijeljen. Svi stojimo zajedno kao jedan, jedan narod, jedno srce, u borbi protiv sila zla", poručio je okupljenima, koji su mahali izraelskim zastavama i skandirali na engleskom i hebrejskom.

Od subote ujutro u Izraelu je ubijeno više od 1200 ljudi, većinom izraelskih civila, određen broj vojnika i stranaca. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams, koji je nedavno boravio u Tel Avivu i Jeruzalemu, također je potvrdio da je "Izrael imao pravo braniti se".

“Vaša borba je naša”, kazao je.

Na scenu se potom popela Orna Neutra, majka Omera Neutra, mladog Amerikanca kojeg je navodno Hamas uzeo za taoca. "Omer, znamo da si živ. Puno te volimo", rekla je.

U New Yorku živi između 1,6 i dva milijuna Židova, kao i 600.000 do 750.000 muslimana.

7:30 - Opskrba Gaze električnom energijom u potpunosti će prestati za nekoliko sati, ograničavajući mogućnost pružanja osnovnih usluga, priopćila je u srijedu vlada enklave koju kontrolira Hamas.

7:06 - Palestinski izaslanik u Ujedinjenim narodima nazvao je u utorak genocidom izraelsko bombardiranje Gaze i nametanje potpune opsade palestinske enklave pod kontrolom Hamasa.

"Takva očigledna dehumanizacija i pokušaji da se narod bombardira, da se koristi izgladnjivanje kao metoda ratovanja i da se iskorijeni njihova nacionalna egzistencija - nisu ništa manje nego genocidni", napisao je palestinski izaslanik u UN-u Riyad Mansour u pismu Vijeću sigurnosti UN-a, objavio je Reuters. "Ova djela predstavljaju ratne zločine", napisao je.

6:35 - Izraelski ministar obrane Yoav Gallant, obraćajući se vojnicima u blizini ograde Gaze, rekao je: "Hamas je želio promjenu i dobit će je. Ono što je bilo u Gazi više neće biti.", piše Reuters.

"Počeli smo ofenzivu iz zraka, kasnije ćemo doći i sa zemlje. Kontroliramo područje od drugog dana i mi smo u ofenzivi. Samo će se pojačati."

Na sjevernoj granici Izraela ispaljena je salva raketa iz južnog Libanona prema Izraelu, što je izazvalo uzvratno granatiranje Izraela, rekla su tri sigurnosna izvora. Više granata ispaljenih sa sirijskog teritorija palo je na otvorena područja u Izraelu, dodatno povećavajući strah da bi nasilje moglo dovesti do šireg rata.

6:30 - Izraelske obrambene snage (IDF) u srijedu su priopćile da su pogodile pomorske ciljeve u Gazi, za koje tvrde da su ih koristili militanti Hamasa za izvođenje napada na izraelsku obalu. Operaciju su izveli mornarički vojnici IDF-a, izraelske zračne snage i izraelski topnički korpus, stoji u priopćenju IDF-a.

Mete su uključivale dokove, koji su pogođeni raketama s brodova, helikoptera IDF-a i kopnenih topničkih baterija, dodaje se. Osim toga, izraelske mornaričke snage ubile su ronioca Hamasa koji se pokušao infiltrirati u Izrael s obala Gaze ranije u srijedu, priopćio je IDF.

6:00 - Izrael je priopćio da su desecima borbenih zrakoplova pogodili više od 200 ciljeva tijekom noći na srijedu u četvrti Gaze za koje kažu da ih je Hamas koristio za pokretanje svog neviđenog vala napada.

- Napadnuta je i teroristička infrastruktura koju koristi teroristička organizacija Islamski džihad - navodi se.