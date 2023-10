Tajči razmišljala o otkazivanju koncerta s izraelskim glazbenikom: 'Kako možemo slaviti kad je toliko patnje?'

Najveća hrvatska pjevačka zvijezda ranih devedesetih Tatjana Matejaš Cameron "Tajči" i nagrađivani izraelski glazbenik, scenski umjetnik i glumac Moti Giladi, nastupit će na svečanom koncertu "Hrvatska i Izrael za budućnost" koji će se održati 11. listopada 2023. u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Dan pred koncert pjevačica se obratila pratiteljima na Facebooku s razmišljanjima o otkazivanju koncerta zbog situacije u Izraelu nakon napada Hamasa prošlog vikenda.

- Pitali smo trebamo li otkazati koncert. Kako možemo slaviti kad je toliko patnje upravo sad? Moti je rekao: SADA JE vrijeme da donesemo nadu, utjehu i ljubav i slavimo život koji pobjeđuje smrt, svjetlo nad tamom, ljubav nad mržnjom. Svaka pjesma koju smo odabrali za ovaj koncert govori o iscjeljenju i nadi… Pomislio sam jesmo li 'Window in the Wall' napisali za ovu priliku, ne znajući da će ovdje biti potrebna?

"Koliko dugo, koliko dugo moramo pjevati ovu pjesmu?" - riječi iz Psalma 40 zvone u mom srcu, riječi koje Bono iz U2 i toliki umjetnici pjevaju tisuću godina… Sve što trebamo je Ljubav… Zamisli… Držim ruku… Da, nastavit ćemo pjevati. I pisanje pjesama mira. Onoliko dugo koliko je potrebno da svijet čuje... od psalmista do nasumičnog tekstopisca 2000+ godina kasnije. Donijet ćemo svjetlo. Donijet ćemo nadu. Držat ćemo se za ruku i govoriti: “Ovdje sam. Volim te. Liječi sa mnom.” Pjevajte s nama pjesme mira. Sada je vrijeme. Mir za sve - napisala je Tajči u objavi ispod kojeg su odmah krenuli komentari podrške za glazbu i ljubav.

Prema dostupnim podacima, više od tisuću Izraelaca poginulo je od subote u napadima Hamasa, a 3418 je ranjeno, objavilo je veleposlanstvo Izraela u SAD-u. Najnoviji brojevi s palestinske strane govore o 830 poginulih i preko 4000 ranjenih. U Hamsovom napadu poginuli su i strani državljani, od kojih su neki imali izraelsko državljanstvo.

Velikim se koncertom obilježava 75. obljetnica osnivanja Države Izrael i 26 godina diplomatskih odnosa između Hrvatske i Izraela, a zamišljen je kao jedinstven glazbeni događaj koji slavi duh zajedništva, nade, optimizma i ljubavi.

Tajči i Moti cjelovečernji će koncert održati uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a, pod dirigentskom palicom maestra Alana Bjelinskog, a glazbenicima Simfonijskog orkestra pridružit će se i izraelski pijanist Gilad Katz. Aranžmane potpisuju sjajni Ante Gelo i Jim Gray.

Osim velike ljubavi prema glazbi, Tajči i Motija spaja i nastup na Euroviziji pa će se na koncertnom repertoaru naći njihovi eurovizijski hitovi, kao i njihov novi duet "Holding Out My Hand". Na programu su i svjetski evergreeni "What a Wonderful World" Louisa Armstronga, "Over the rainbow" Judy Garland, "Hallelujah" Leonarda Cohena, kao i nova hit-balada Olivije Newton John "Window in the Wall" kojoj je Tajči koautorica.

Moti Giladi, izraelski pjevač i glumac, prvi je album objavio 1969. godine, a potom se preselio u Sjedinjene Američke Države. Osamdesetih godina prošlog stoljeća vratio se u Izrael i 1986. u duetu sa Sarai Tzuriel predstavljao Izrael na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Od ranih devedesetih Giladi je nastavio svoju karijeru kao glumac, a najpoznatije uloge je ostvario u filmovima Lupo, Me'ever Layam i Lemon Popsicle 9: The Party Goes On.

"Jako sam uzbuđen zbog našeg predstojećeg koncerta. Izrael i Hrvatska dijele mnoge vrijednosti, počevši od topline i gostoljubivosti. Hrvatska mi se jako sviđa i volim njezine ljude, a jedna od njih je i vaša divna Tajči s kojom imam izuzetno lijepu suradnju. Pored Tajči, prijateljstvo me vezuje i s profesorom Draganom Primorcem jer već gotovo 19 godina zajedno radimo na povećanju suradnje naših dviju zemalja. I ovaj nadolazeći koncert je dokaz da kulturne aktivnosti zbližavaju ljude", izjavio je Moti Giladi.

