VIDEO Orban prijavljen policiji nakon što je objavio ovu snimku: Pjeva i uživa, ali jedan detalj je bio presudan

Snimka objavljena par dana prije izbora u Mađarskoj na kojoj Viktor Orban automobilom ide na posao postala je viralna. Naime, na snimci se vidi kako Orban veselo ide na posao uz predizbornu pjesmu: "Mađarsko selo je zazelenjelo, proljeće je stiglo". Pjeva, diže prst u zrak i uzvikuje: "Srušimo to! Takva je situacija!". U jednom trenutku diže obje ruke s volana. I to je bio razlog da ga je netko prijavio policiji.

Prijavu je podnio građanin koji je smatrao da Orban time krši prometne propise. Budimpeštanska policijska uprava brzo je reagirala i već 15. travnja odbacila je prijavu. U službenom odgovoru naveli su da se radi o 'manjem kršenju prometnih pravila', ali da to ne predstavlja prekršaj prema mađarskom zakonu o prekršajima. Unatoč odbacivanju prijave, snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio korisnika kritizirao je Orbána zbog neodgovornog ponašanja za volanom, dok su drugi videu pristupili s humorom, ističući njegovo dobro raspoloženje usred kampanje, piše Blikk.