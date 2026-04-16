Iran na potezu za povijesni dogovor s Trumpom? Evo što im Amerikanci nude u zamjenu za mir

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne želi sklopiti mali dogovor s Iranom, već ambiciozan veliki sporazum koji bi Teheranu donio ekonomsku prosperitetnost u zamjenu za poštivanje ključnih američkih zahtjeva. "Trump ne želi napraviti mali dogovor. On želi veliki dogovor. Učinit ćemo ga ekonomski prosperitetnim i pozvati iranski narod u svjetsku ekonomiju na način na koji to nije bilo tijekom cijelog mog života", kazao je u Georgiji Vance. Poručio je Teheranu da bi Iran procvjetao ako se obveže da neće imati nuklearno oružje i ako ograniči svoj nuklearni program.

Bijela kuća, prema Telegraphu, spremna je ponuditi Iranu olakšanje sankcija i druge ekonomske poticaje, uključujući mogućnost materijala za civilni nuklearni program ili energetski sporazum, pod uvjetom da Iran potpuno prekine obogaćivanje urana i prestane financirati terorističke proxy skupine poput Hamasa, Hezbolaha i Huta. Trump je nakon objave primirja izjavio: „Razgovaramo, i razgovarat ćemo, o olakšanju carina i sankcija s Iranom.“ Najavio je da bi pregovori o miru mogli biti nastavljeni već u sljedeća dva dana, a ustvrdio je i da se Kina složila da neće opskrbljivati Iran oružjem, što je Peking demantirao.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je spekulacije o formalnom zahtjevu za produljenjem dvotjednog primirja koje je stupilo na snagu 7. travnja. „"ko se dogovori održe, vjerojatno će se održati u Islamabadu u Pakistanu. Ostajemo vrlo angažirani u ovim pregovorima i razgovorima. Osjećamo se dobro u pogledu izgleda za dogovor", rekla je Leavitt, dodavši da ništa nije službeno dok se ne čuje izravno iz Bijele kuće.

Ministar financija Scott Bessent pojasnio je pojačani financijski pritisak na Iran. "Dvije kineske banke dobile su pisma od američkog ministarstva financija. Rekli smo im da ćemo, ako dokažemo da iranski novac prolazi kroz vaše račune, uvesti sekundarne sankcije", izjavio je Bessent, nazvavši taj pristup financijskim ekvivalentom bombarderske kampanje.

Sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana završio je krhkim primirjem, nakon čega su pregovori u Islamabadu propali jer Iran nije pristao na američke zahtjeve o nuklearnom programu. SAD su potom uvele pomorsku blokadu Hormuškog tjesnaca, a Iran je upozorio da bi takav potez mogao biti uvod u kršenje primirja. Zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdollahi poručio je da iranske snage, ako SAD nastave s blokadom, „neće dopustiti nikakav izvoz ili uvoz“ kroz Perzijski zaljev, Omanski zaljev ili Crveno more. Bijela kuća ostaje optimistična i angažirana u diplomatskim naporima, uz posredovanje Pakistana.