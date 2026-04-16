Ukrajina najavila novi model ratovanja: 'Ovaj pristup već daje rezultate'

Rat u Ukrajini traje više od četiri godine, a zaraćene zemlje neprestano unapređuju svoje metode i sustave kako bi pokušale steći prednost na bojištu. Tako je sada Ukrajina najavila još jednu promjenu. Naime, uvela je jurišne postrojbe koje kombiniraju zračne i kopnene dronove.

"Uvodimo novi model ratovanja - jurišne dronovske postrojbe koje u jedinstveni sustav spajaju zračne i kopnene dronove s pješaštvom. Ovaj pristup već daje rezultate na jugu gdje je od veljače oslobođeno veliko područje teritorija upravo zahvaljujući upotrebi ovih najnovijih postrojbi", opisalo je Ministarstvo obrane Ukrajine.

Kako navodi The Kyiv Independent, Ukrajina potiče proizvodnju jeftinih i učinkovitih dronova s ciljem jačanja obrane i smanjenja ljudskih žrtava. Ministarstvo obrane navodi da su već proizvedeni deseci tisuća nepilotiranih kopnenih sustava koji mogu zamijeniti ljude.

Predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je prije nekoliko dana postignuća na području bespilotnih sustava. Kazao je kako su dronovi u posljednja tri mjeseca izveli više od 22.000 misija na prvoj crti bojišnice. "Drugim riječima, životi su spašeni više od 22.000 puta – robot je ušao u najopasnije zone umjesto vojnika. Radi se o visokoj tehnologiji koja štiti najveću vrijednost: ljudski život“, rekao je Zelenski.

Ukrajina, uz to, unapređuje svoju suradnju sa saveznicima. Primjerice, ovoga je tjedna s Norveškom potpisana deklaracija kojom se produbljuje vojna suradnja, uključujući zajedničku proizvodnju dronova. Također, Ukrajina i Njemačka podigle su bilateralne odnose na razinu strateškog partnerstva potpisivanjem sporazuma o obrambenoj suradnji. Kijev svoje iskustvo i znanje koristi i kako bi pomogao američkim saveznicama na Bliskom istoku.