Mirovno rješenje s dvije države nije zamislivo ako jednu drži ovakav Hamas

Miljenko Jergović

Max Bunker, čovjek koji se posvađao s prijateljem i tako uništio vlastiti pripovjedački talent

Max Bunker ispao je svinja prema svome starom drugu Magnusu. Na Alanu Fordu on je poživio do danas kao dobrostojeći građanin Milana, dok je Magnus radio kao sivonja i umro s nenavršenih pedeset i sedam. Ali zeznuo je i on Bunkera: upravo time što je crtao na način koji se nije lako mogao ponavljati, pa je bivšeg prijatelja naveo da praktično cijeloga života radi nešto što više nije bilo dobro