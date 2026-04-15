VIDEO Netanyahu postavio tri uvjeta za sporazum s Iranom: 'Spremni smo na sve scenarije'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu postavio je tri ključna uvjeta za bilo kakav sporazum s Iranom, naglasivši da Izrael ostaje spreman na sve opcije. Istodobno je poručio kako su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država usklađeni, dok se paralelno nastavljaju i vojne operacije u Libanonu.

Our American friends keep us constantly updated on the contacts with Iran.



Our objectives are aligned. pic.twitter.com/T5YBSKcPlA — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

U video obraćanju u srijedu, Netanyahu je jasno definirao uvjete za potencijalni dogovor s Teheranom. Istaknuo je da sporazum mora uključivati tri ključne stavke: uklanjanje već obogaćenog urana iz Irana, prekid njegova programa obogaćivanja urana te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Time je dodatno pooštrio izraelsku poziciju u trenutku kada međunarodni pregovori još uvijek traju.

Naglasio je i da postoji kontinuirana komunikacija s Washingtonom, koji Tel Aviv redovito informira o tijeku pregovora s Teheranom. ‘Ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država su usklađeni’, poručio je Netanyahu, dodajući upozorenje: ‘Spremni smo na svaki scenarij, uključujući mogućnost da se napadi nastave.’

Ove izjave dolaze u trenutku kada se pregovori između SAD-a i Irana nastavljaju uz posredovanje Pakistana, a novi krug razgovora uskoro se očekuje u Islamabadu. Govoreći o sigurnosnoj situaciji na sjeveru, Netanyahu se osvrnuo i na odnose s Libanonom. Nakon pregovora održanih u utorak, istaknuo je da Izrael teži ‘razoružanju Hezbollaha i održivom miru’, pritom ne spominjući mogućnost prekida vatre.

Istodobno je potvrdio da izraelske vojne operacije na jugu Libanona i dalje traju, osobito u području Bint Jbeila, koje se smatra uporištem Hezbollaha. Uz to, najavio je i širenje izraelske prisutnosti prema području Jabal al-Sheikh, tvrdeći da je cilj tog poteza ‘pomoći Druzima’.