Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'CILJEVI IZRAELA I SAD-A SU USKLAĐENI'

VIDEO Netanyahu postavio tri uvjeta za sporazum s Iranom: 'Spremni smo na sve scenarije'

Foto: Screenshot/X
1/4
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
15.04.2026.
u 23:57

U video obraćanju u srijedu, Netanyahu je jasno definirao uvjete za potencijalni dogovor s Teheranom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu postavio je tri ključna uvjeta za bilo kakav sporazum s Iranom, naglasivši da Izrael ostaje spreman na sve opcije. Istodobno je poručio kako su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država usklađeni, dok se paralelno nastavljaju i vojne operacije u Libanonu.

U video obraćanju u srijedu, Netanyahu je jasno definirao uvjete za potencijalni dogovor s Teheranom. Istaknuo je da sporazum mora uključivati tri ključne stavke: uklanjanje već obogaćenog urana iz Irana, prekid njegova programa obogaćivanja urana te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Time je dodatno pooštrio izraelsku poziciju u trenutku kada međunarodni pregovori još uvijek traju.

Naglasio je i da postoji kontinuirana komunikacija s Washingtonom, koji Tel Aviv redovito informira o tijeku pregovora s Teheranom. ‘Ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država su usklađeni’, poručio je Netanyahu, dodajući upozorenje: ‘Spremni smo na svaki scenarij, uključujući mogućnost da se napadi nastave.’

Ove izjave dolaze u trenutku kada se pregovori između SAD-a i Irana nastavljaju uz posredovanje Pakistana, a novi krug razgovora uskoro se očekuje u Islamabadu. Govoreći o sigurnosnoj situaciji na sjeveru, Netanyahu se osvrnuo i na odnose s Libanonom. Nakon pregovora održanih u utorak, istaknuo je da Izrael teži ‘razoružanju Hezbollaha i održivom miru’, pritom ne spominjući mogućnost prekida vatre.
Trump u novoj objavi: 'Može li netko, molim vas, reći papi Lavu...'

Istodobno je potvrdio da izraelske vojne operacije na jugu Libanona i dalje traju, osobito u području Bint Jbeila, koje se smatra uporištem Hezbollaha. Uz to, najavio je i širenje izraelske prisutnosti prema području Jabal al-Sheikh, tvrdeći da je cilj tog poteza ‘pomoći Druzima’.

Ključne riječi
sporazum Iran Izrael Benjamin Netanyahu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!