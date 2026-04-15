© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
KAMPANJU NAZVALI 'ŽRTVUJ SVOJ ŽIVOT'

Iran podijelio koliko se ljudi dobrovoljno prijavilo za vojsku: Brojka je ogromna, a među njima su i poznati političari

Zrinka Treščec/Hina
15.04.2026.
u 22:52

U Iranu živi oko 90 milijuna ljudi. Prema državnom radiju, dobrovoljci će biti raspoređeni uz Revolucionarnu gardu i vojsku

Unatoč trenutačnom prekidu vatre u ratu sa SAD-om i Izraelom, više od 26 milijuna ljudi dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu u sklopu kampanje pod nazivom "Žrtvuj svoj život", izvijestila je u srijedu iranska državna radiotelevizija IRIB, a prenosi dpa.

U Iranu živi oko 90 milijuna ljudi. Prema državnom radiju, dobrovoljci će biti raspoređeni uz Revolucionarnu gardu i vojsku. Planirani su i ljudski lanci kako bi se zaštitile potencijalne mete napada.

Prema IRIB-u, među onima koji su se registrirali su iranski predsjednik Masud Pezeškian, većina njegovih ministara, te brojni dužnosnici, sportaši i umjetnici. Registrirao se i utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Ghalibaf.
Trump u novoj objavi: 'Može li netko, molim vas, reći papi Lavu...'
Komentara 1

LP
ljerka.p2911
23:49 15.04.2026.

Dobrovoljno! Moš mislit

