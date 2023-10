Još 106 Hrvata napustilo Izrael: 'Završen je povratak onih koji su do sada zatražili pomoć'

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske navodi kako je 106 hrvatskih državljana, uključujući dvije grupe hodočasnika, poletjelo zrakoplovom izraelskog avioprijevoznika iz Tel Aviva za Ljubljanu. Iz Slovenije će potom nastaviti putovanje svojim kućama organiziranim prijevozom.

"Ovime je završen povratak onih hrvatskih državljana koji su bili u posjetu Izraelu i koji su do sada zatražili i prihvatili pomoć za napuštanje Izraela. Putem nadležnog Veleposlanstva RH u Tel Avivu, MVEP stoji na raspolaganju preostalim hrvatskim državljanima, kao i onima s dvojnim državljanstvom, ukoliko netko od njih zatraži pomoć pri povratku u Hrvatsku. Koristimo priliku zahvaliti svim međunarodnim partnerima, kao i vlastima Crne Gore na pomoći pri repatrijaciji četiri hrvatska državljana danas u jutarnjim satima", istaknuo je MVEP.

Andreja Metelko Zgombić, državna tajnica u MVEP-u, ranije je najavila kako je za večeras planiran odlazak 106 hrvatskih državljana. Zahvalila se svima uključenima u proces te kazala kako se radi "gotovo danonoćno". Uz pomoć MVEP-a i Veleposlanstva RH, ranije se vratilo još 69 hrvatskih državljana.

"U neprestanom smo kontaktu i samo na taj način možemo osigurati punu zaštitu i sigurnost Hrvata u inozemstvu", istaknula je državna tajnica.

"Današnjim dolaskom, njih 106, vratit ćemo sve one koji su iskazali interes za povratak. Mislim da je to veliki uspjeh i da možemo biti zadovoljni. Naše Veleposlanstvo pruža i mogućnost posredovanja u pronalaženju mjesta. Ovi koji se vratili, vratili su se na taj način", kazala je te naglasila da svi mogu računati na pomoć Veleposlanstva te doći do njega.

