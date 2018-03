Karlovac: 'Vrhunac je dostignut, ali stanje ugroženosti još nije prestalo'

Borba s visokim vodostajem Une u Hrvatskoj Kostajnici i dalje traje. Voda je prodrla u nekoliko kuća u ulicama koje su ispod razine rijeke i koje redovito budu pod vodom prilikom viših vodostaja. Zečji nasipi zasad sprečavaju daljnji prodor vode prema ostalim ulicama. Prijepodne je stiglo i 20 vojnika koji su se uključili u obranu od poplava.

Zaključak jutrošnjeg Stožera civilne zaštite Grada Karlovca je da ni jedan stambeni objekt na tom području nije poplavljen, ali i da će se nastaviti s crpljenjem da se voda održi i ne širi dalje.

Tijek situacije s visokim vodostajem:

13:00 - Mandić je spomenuo i aktivnosti uz Kupu, nizvodno od Karlovca, da su se u Donjem Šišljaviću box barijere pokazale učinkovitima, te da se danas u sklopu svih tih privremenih protupoplavnih rješenja, do završetka trajnog sustava obrane od poplava, podiže nivo ceste u Čurjacima, na Vodostaju. Nasipavanjem građevinskog materijala na prometnicu omogućit će se građanima spoj na državnu cestu, da ne bi danima bili prometno odsječeni, kao uvijek do sada za visokih vodostaja.

Naglasivši da stanje ugroženosti još nije prestalo, Mandić je izrazio čvrsto uvjerenje da će se uspjeti održati ovakvo stanje kao sada. Karlovački gradonačelnik zahvalio je svima koji su pomogli i pomažu Karlovčanima u obrani od poplave, posebno vojsci, vatrogascima i djelatnicima raznih gradskih tvrtki, koji su u proteklih sedam dana neprestano punili vreće s pijeskom te napunili ih više od 40.000, izgradili kilometre box barijera i zečjih nasipa.

12:55 - U podne je Kupa u Karlovcu bila visoka 773 centimetara, Korana 784, po jedan centimetar niže nego sat ranije, a što znači da je vrhunac dostignut i da rijeke više neće rasti, no zaključak danas održanog karlovačkog Stožera civilne zaštite da treba nastaviti i još pojačati broj crpki za prepumpavanje procjednih voda uz protupoplavne zidove podignute ovih dana.

Zapovjednik Stožera gradonačelnik Damir Mandić na tiskovnoj konferenciji nakon sjednice rekao je da se nakon radne noći na Logorištu i susjednim koransko-mrežničkim naseljima može reći da je "protupoplavni zid od boks barijera opravdao svoje podizanje, kao i vreće koje su se postavljale posljednja dva dana". "Zaključak jutrošnjeg Stožera civilne zaštite Grada Karlovca je da ni jedan stambeni objekt na ovom području nije poplavljen, da smo na ovu vodu koja je svuda oko nas računali, jer je to procjedna voda za koju smo pripremili crpke. Iako možemo reći da smo zajedno s Hrvatskim vodama dobro ciljano postavili crpke, negdje jače, negdje slabije snage, ipak je zaključak Stožera da se crpljenje mora još malo pojačati da bi se voda održala ovako, da se dalje ne širi", rekao je Mandić.

11:30 – Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević obići će danas Hrvatsku Kostajnicu, gdje je prošle noći vodostaj Une premašio 450 centimetara te je proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava.

Iz Vlade su najavili kako će premijer Plenković u 13.30 sati sudjelovati na sastanku Kriznog stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije (Gradska uprava, Trg N. Š. Zrinskoga 1), a potom će obići poplavljena područja. Uz Plenkovića i Krstičevića, na sastanku Kriznog stožera sudjelovat će i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Mirko Šundov.

10:45 – Inače, ovo je četvrta poplava u Kostajnici u četiri godine, a voda i pri nižim vodostajima od ovih danas prodire na ulice i u kuće kroz kanalizaciju. U planu je da se 2019. godine taj problem kanalizacije riješi. Odlučeno je i da se odron koji je nastao u nedjelju i ugrozio nekoliko kuća privremeno osigura postavljanjem zaštitnih mreža nakon čega će se pristupiti njegovoj sanaciji.

[video: 24287 / ]

10:40 – U Kuljanima je poplavljena državna cesta Hrvatska Kostajnica – Dvor, no postoji obilazni put. "Iz Bosne stižu naznake stagnacije vodostaja pa očekujemo da bi nakon još nekoliko sati laganog porasta i ovdje vodostaj počeo stagnirati. Nama bi veliki problem bio kada bi vodostaj dosegnuo 480 centimetara jer to znači kolaps električne opskrbe, no kako sada stvari stoje, Una bi trebala rasti još nekih pet centimetara", kaže gradonačelnik H. Kostajnice Dalibor Bišćan.

Dodaje kako su osigurali da voda dalje ne prodire iz ovih nižih ulica te kako je dobro što rijeka Sava i dalje može primiti svu vodu iz Une.

10:30 – Vodostaj rijeke Une dosegnuo je 456 centimetara te raste centimetar na sat, a na snazi je izvanredno stanje obrane od poplava na ovom dijelu unskog sliva. Iz nekoliko odsječenih ulica, gdje živi nekoliko desetaka Kostajničana, prevoze ih čamcima, dok im je Crveni križ dostavio hranu i lijekove.

Nakon 450 centimetara proglašeno izvanredno stanje

Prošle noći, kada je vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici premašio 450 centimetara, proglašeno je izvanredno stanje, a stanovnike ohrabruje što je rast vodostaja usporio i iznosi oko jedan centimetar na sat, pa je u 7 sati u utorak ujutro (13. ožujka) iznosio 454 centimetara.

Građani Hrvatske Kostajnice na posao su jutros išli čamcem i u pratnji vatrogasaca. Najdramatičnije stanje je u Ulici Davorina Trstenjaka, Unskoj ulici i Kavrlji. Poplavljena je cesta u Kuljanima, gdje je više desetaka stanovnika odsječeno. Voda je već prodrla u nekoliko kuća, prenosi HRT.

Vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici jutros u 4 sata premašio očekivanih 450 cm. Proglašeno izvanredno stanje obrane od poplave. @hrtvijesti @HRT4Studio4 pic.twitter.com/4FynNXz5gH — Igor Ahmetović (@Igor_Ahmetovic) March 13, 2018

O trajnom rješenju problema obrane od poplava u Hrvatskoj Kostajnici govori se već četiri godine jer je 2014. godine, za dosad najvišeg vodostaja, Una prodrla u gradsko središte. Iako su stručnjaci Hrvatskih voda predlagali podizanje obrambenog betonskog zida uz rijeku Unu u cijeloj dužini gradskog ugroženog područja, konzervatori su se usprotivili toj ideji zbog narušavanja vizure zaštićene gradske jezgre. Tada je dogovoreno kako je jedino prihvatljivo rješenje konstrukcija i postavljanje montažnih obrambenih elemenata, koji bi se za povoljnog vodostaja mogli ukloniti. Međutim, riječ je o zahtjevnijem projektu, koji još nije ostvaren.

Temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević donio je odluku o upućivanju do 100 pripadnika Oružanih snaga RH kao pomoć na području ugroženom poplavama u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tako je na područje Letovanića, kod Lekenika, upućeno 50 pripadnika OS RH, na područje Petrinje 30, a u Hrvatsku Kostajnicu 20 pripadnika OS RH, gdje će biti angažirani na obrani od poplave.



Od ponedjeljka vojska pomaže na području ugroženom poplavama na području Karlovačke županije. Trenutačno je na području oko Mostanja u Karlovcu angažirano 15 pripadnika OS RH na punjenju vreća i izgradnji zečjih nasipa. Vodni val i dalje prolazi kroz Karlovac, a visina vodostaja zasad nije premašila od Hrvatskih voda očekivanih 780 centimetara, ali nije ni daleko, piše KA portal. Vodostaj Korane u 6 sati bio je na 778 cm, a Kupa na 770. Rasle su tri centimetara na sat, no dobra je vijest da vodostaji u gornjem toku polako opadaju.

HAK javlja kako je zbog vode na kolniku za sav promet zatvoren niz cesta, uključujući DC 36 između Karlovca i Pokupskog u mjestima: Blatnica Pokupska – Šišljavić, Donja Kupčina i Gradec Pokupski; te DC47 Dvor – Hrvatska Kostajnica u mjestu Kuljani (obilazak je Divuša – Jovac – Donji Kuljani) te dionica Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica u mjestu Rosulje.