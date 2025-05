Izlaznost na lokalnim izborima: Pogledajte koliko je ljudi glasovalo u vašem kraju

Nedjeljno prijepodne nije obilježio velik interes građana za lokalne izbore- do 11:30 sati na birališta je izašlo 505.980 birača, što predstavlja samo 15,12 posto od ukupnog broja upisanih, javilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP) do podne. Interes je ove godine nešto niži u odnosu na prethodne lokalne izbore, kada je, prije četiri i osam godina, do istog vremena glasalo 15,47, odnosno 15,98 posto građana.

Najveća izlaznost do prijepodneva zabilježena je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je glasovalo 20,93 posto birača. Slijedi Krapinsko-zagorska županija s 18,09 posto, a nešto veći odaziv imali su i Dubrovačko-neretvanska (17,89%), Sisačko-moslavačka (17,01%) te Karlovačka županija (16,89%).

S druge strane, Brodsko-posavska županija ima najslabiji odaziv s 13,35 posto. Ostale županije s niskim odazivom uključuju Osječko-baranjsku (13,52%), Međimursku (13,48%) te Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku županiju, obje s izlaznošću ispod 14 posto. U Zagrebu, koji ima najviše registriranih birača (667.546), glasovalo je 14,06 posto, dok je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, s 392.154 birača, izlaznost bila nešto viša – 15,48 posto. Primorsko-goranska županija imala je 14,19 posto izlaznosti, a Istarska županija bolji rezultat s 16,43 posto.

Do 11:30 sati, gradovi s najvećim udjelom izašlih birača bili su Sisak s 20,60%, Gospić s 20,30%, Krapina s 17,22%, Virovitica s 15,88% te Varaždin s 15,43%, dok su gradovi s najslabijim odazivom birača bili Slavonski Brod s 11,52%, Rijeka s 11,66%, Osijek s 12,26%, Zadar s 12,64% te Velika Gorica s 12,96%.