Izetbegović izgubila magistarsku titulu, a upitna je i doktorska

Senat Sveučilišta u Sarajevu u ponedjeljak je donio odluku kojom je Sebiji Izetbegović, supruzi lidera SDA Bakira Izetbegovića i ravnateljici Kliničkog centra u Sarajevu te profesorici Medicinskog fakulteta, oduzeta titula magistra znanosti zbog utvrđenih nezakonitosti tijekom pohađanja magistarskog studija. Rektor Rifat Škrijelj kazao je nakon sjednice Senata kako je 30 članova tog tijela podržalo prijedlog posebnog povjerenstva o oduzimanju magistarske titule Sabiji Izetbegović. Povjerenstvo je tijekom provedenog postupka utvrdilo kako nema vjerodostojnih dokaza da je ona položila sve ispite koji su bili preduvjet stjecanja takve znanstvene titule.

Pet članova Senata glasalo je protiv, a šest je bilo suzdržanih kod donošenja odluke na koju se Izetbegović ne može žaliti sveučilišnim tijelima, a jedino joj ostaje mogućnost pokretanja upravnog spora pred sudom. "Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Sveučilištu i ne postoji", kazao je Škrijelj dodajući kako nema ni potvrde Medicinskog fakulteta iz Zagreba da je ona tamo položila ispite na temelju kojih joj je naknadno odobren upis na postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Izetbegović je postdiplomski studij u Zagrebu upisala 1993., no na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nije pronađena dokumentacija o ispitima koje je tamo navodno položila i na temelju kojih joj je dopušten nastavak magistarskih studija u Sarajevu.

Gubitak titule magistra znanosti posljedično dovodi u pitanje i doktorat kojega je Izetbegović naknadno stekla, kao i njenu poziciju redovite profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Status ravnateljice Kliničkog centra ovisit će pak o propisima koji vrijede za tu ustanovu, a Izetbegović ima mandat na toj poziciji do kraja godine. Nemati diplomu magistra, a potom se prijavljivati na različite pozicije bio je kompliciran proces i to, kako je kazao rektor, "nije polazilo za rukom baš svakome". "Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Sveučilištu i ne postoji", kazao je Škrijelj. Podsjetio je kako je na Sveučilištu u Sarajevu do sada provjeravano 22 tisuće diploma, a jedino za Izetbegović na postdiplomskim studijima u dokumentaciji nije bilo potrebnih potvrda o položenim ispitima ni iz Zagreba niti iz Sarajeva.

Sebija Izetbegović je uoči sjednice Senata zaprijetila tužbama protiv rektora i svih onih koji joj osporavaju titulu te je ustvrdila kako je na djelu pokušaj obračuna s političkim motivima zbog njezina angažmana u Stranci demokratske akcije (SDA). "Rektor Rifat Škrijelj uporno provodi politički motiviranu hajku zlorabeći poziciju koju obnaša u namjeri da skrene pozornost javnosti s vlastitog spornog akademskog napredovanja, a posebno s nezakonito stečene diplome njegovog političkog šefa Elmedina Konakovića", izjavila je Izetbegović, iz čije su stranke ranije tvrdili kako sadašnji ministar vanjskih poslova nema važeću diplomu. Ti navodi nikada nisu dokazani. Škrijelj je nakon sjednice Senata kazao kako očekuje nastavak napada na njega zbog oduzimanja diplome Izetbegović, ali da on zbog toga neće odustati od sankcioniranja nezakonitosti.

