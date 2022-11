Izdano žuto upozorenje za dijelove Hrvatske: 'Budite na oprezu, moguć je prekid rada zračnih luka i kašnjenje'

Na Jadranu će danas biti djelomice sunčano, ponegdje kiša, uglavnom ujutro te uz jače naoblačenje navečer na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana mjestimice maglovito, a sredinom dana i popodne ponegdje dulja sunčana razdoblja. Mjestimice kiša, uglavnom ujutro, a krajem dana u gorju. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, u Dalmaciji i do 19 °C.

DHMZ je za danas izdao žuto upozorenje za kontinentalnu Hrvatsku zbog guste magle. "Budite na oprezu zbog rasprostranjene, lokalno guste magle. Moguć je izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti. Moguć je prekid rada zračnih luka te kašnjenja kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog", stoji u objavi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula u svojoj prognozi otkrio je i kakavo nas vrijeme čeka do kraja tjedna.

"Osim kiše, koja će gdjekad biti i obilna, osobito u srijedu i od petka, planove će nekima kvariti i povremeno jako i olujno jugo, prolazno na sjevernom dijelu i bura, a moguće su i pijavice. Stoga ne zanemarujte upozorenja, trenutačno prvog - žutog stupnja, ali moguće je povećanje i na drugi - narančasti stupanj. Prije toga, u prometu po unutrašnjosti budite oprezni i zbog česte, mjestimice i dugotrajne i guste magle. Valja spomenuti kako ovotjedno promjenjivo vrijeme, od petka i hladnije, za vikend u višem gorju može pratiti i snijeg. Za studeni - ništa neobično, ali nekima bi moglo biti iznenađujuće, iako je njegova sezona ponegdje počela još u rujnu... Sa snijegom ili bez njega - ne zaboravite na početak obveze korištenja zimske opreme", prognozirao je Vakula.

Video: Kada smijete uključiti svjetla za maglu