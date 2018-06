Izdan meteoalarm: Moguća grmljavinska nevremena diljem zemlje

Na zadnji radni dan u tjednu čeka nas djelomice sunčano i nestabilno te vrlo toplo i vruće vrijeme, javlja DHMZ. Uz jači razvoj oblaka, mjestimične kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, bit će već ujutro na sjevernom Jadranu, a zatim u zapadnim predjelima unutrašnjosti.

Mjestimice su moguća izraženija grmljavinska nevremena. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati uglavnom umjereno jugo koje će postupno okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 23. Najviša dnevna od 26 do 31, na istoku zemlje moguće i do 34 °C.

Za regije Karlovac i Rijeku objavljeno je narančasto upozorenje koje se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.

Foto: Screenshot

- Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom praćeni kratkotrajno pojačanim vjetrom. najjači udar vjetra > 55 km/h; količina oborine 60-60 mm; vjerojatnost grmljavine > 60 % BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - stoji u obrazloženju.

Za ostatak Hrvatske izdan je žuti meteolarm.