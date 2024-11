Izdan niz upozorenja, vjetar bi mogao stvarati probleme. Evo što nam donosi novi tjedan

Vrijeme će danas u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, prijepodne s promjenjivom naoblakom. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, samo lokalno i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslijepodne na jugu i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 10 do 14, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 18 i 23 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za danas je narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal zbog vjetra. "Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ. Osim toga, žuto upozorenje zbog vjetra na snazi je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju te za Dalmaciju i zapadnu obalu Istre.

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti ujutro se mjestimice očekuju magla ili slab mraz. Vjetar će biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka, uglavnom navečer lokalno na udare i olujna, a danju i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -1 do 4, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije uglavnom od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 12 i 16, na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji od 18 do 23 °C.

"Idućih dana na kopnu stabilno - djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Od utorka mjestimice će biti magle i niskih oblaka koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Jutra će biti prohladna, ponegdje uz mogućnost slabog mraza. Na Jadranu pretežno sunčano uz malo nižu temperatura zraka, ali i dalje razmjerno toplo za ovo doba godine. U ponedjeljak će u početku puhati jaka i olujna bura, koja će tijekom dana oslabjeti, a od utorka prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.