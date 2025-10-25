Iz Inina spremnika u Brodu iscurilo 8500 litara goriva

Potvrda Ine da je na benzinskoj crpki Marsonia jug u Slavonskom Brodu došlo do istjecanja 8500 litara dizelskog goriva odjeknula je ovih dana Slavonijom. Naime, nakon što je lokalni 035portal izvijestio kako raspolaže nepotvrđenim informacijama o tome da postoji mogućnost kako je velika količina goriva iscurila u tlo, Brođani su se s pravom uznemirili. Iako se ekološki incident dogodio prije gotovo mjesec dana, o mogućem curenju goriva i zagađenju sve do ovog tjedna nije bilo nikakve službene potvrde. Naposljetku, Ina je ipak potvrdila kako je gorivo, zbog puknuća cijevi, iscurilo u krugu benzinske postaje te da je onečistilo tlo.

U odgovoru na naš upit iz naftne kompanije navode kako je krajem rujna uočen manjak od oko 8500 litara dizelskog goriva u jednom od spremnika na maloprodajnom mjestu Marsonija jug. Na lokaciju su, kažu, odmah upućene stručne službe koje su provele detaljnu provjeru, a o svim nalazima obaviješten je nadležni državni inspektorat. Pregledom je uočeno puknuće jedne cijevi ispod mjernog uređaja, ne i samog spremnika. – Odmah su poduzete sanacijske mjere, te je cijev istoga dana zamijenjena. U narednim danima, nakon što je spremnik prethodno ispražnjen u skladu sa sigurnosnom procedurom i ponovno napunjen gorivom, vraćen je u redovan rad – kazali su nam iz Ine.

Navode kako je istjecanje goriva onečistilo tlo unutar kruga benzinske postaje, a u narednim mjesecima provest će se bioremedijacija u okviru planirane sanacije. Dodaju kako širenje zagađenja izvan kruga postaje do sada nije uočeno, kao ni eventualni utjecaj na podzemne vode. – Ina nastavlja pratiti situaciju i znat će adekvatno reagirati bude li potrebno – priopćili su.

Ina je u priopćenju demantirala napise pojedinih medija kako se prilikom istovara cisterne u spremnike ulijeva veća količina vode. U kompaniji ističu kako nadziru kvalitetu svojih goriva tijekom cijelog procesa te kako su spremnički prostori benzinskih postaja opremljeni sondama koje prate stanje i dojavljuju svaku nedopuštenu količinu vode, što eliminira mogućnost manipulacija.

Iz Državnog inspektorata na naš su upit odgovorili kako je vodopravna inspekcija nadzorom utvrdila da je na crpki došlo do izlijevanja goriva Eurodiesel Class Plus. Utvrđene su dvije povrede odredbi Zakona o vodama, i to po članku 83. stavak 1. Zakona o vodama, članku 83. stavak 4. Zakona o vodama, na temelju kojih je izdan prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 31.580,00 eura. – Na temelju članka 193. Kaznenog zakona, a vezano za članak 49. Zakona o vodama, protiv nadzirane osobe podnijet će se kaznena prijava – priopćio je Državni inspektorat.