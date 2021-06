Ivica Vrkić nakon 50 godina izlazi iz politike: Ne mogu sam sebe više pratiti

Ivica Vrkić u politiku je kročio s Hrvatskim proljećem, a u godini u kojoj se obilježava pet desetljeća od tih povijesnih događanja, iz politike odlazi. Napunio je u siječnju 74 godine, no da ga nije pogodila bolest, vrlo je vjerojatno da bi još ostao na političkoj sceni.

Nakon osam godina, Ivica Vrkić u petak je napustio svoj ured u Kuhačevoj 9, u baroknoj osječkoj Tvrđi, i čelo grada prepustio uskoro 34-godišnjem Ivanu Radiću kojemu je, statistički gledano, mogao biti djed. Mladi HDZ-ov gradonačelnik ujedno je i najmlađi u povijesti Osijeka. No, Radić svakako ima Vrkićevu potporu, javno iskomuniciranu u više navrata u kampanji, što sigurno nije dobro “sjelo” SDP-u, pa možda ni HNS-u, uz čiju je pomoć Vrkić biran u dva mandata.

– Ja sam danas dobio otkaz, sutra sam umirovljenik – našalio se Vrkić u petak, pri primopredaji vlasti.

– Sretan sam što je kraj mog mandata jer ne mogu sam sebe više pratiti, imam u glavi više ideja nego koraka – dodao je on.

Te 2013. godine, kada je prvi put zasjeo na čelo grada na Dravi, Vrkić je bio “projekt” oko kojega se okupila šira koalicija, a sve kako bi se u Osijeku srušilo Glavašev HDSSB i njegovog dotadašnjeg gradonačelnika Krešimira Bubala. I uspjeli su. Vrkić je uvjerljivo izborio i drugi mandat, no na njegovoj polovici, u proljeće 2019., teško se razbolio. Zbog bolova u prsnom košu, zaprimljen je iznenada u osječku bolnicu. Nalazi su pokazali da nije riječ o novom infarktu, ali i da je zbog suženja srčanih arterija nužno kardiokirurško liječenje i operacija. Zbog složenosti dijagnoze prevezen je ubrzo u KBC Zagreb, gdje je operiran 18. travnja 2019.. Dok se oporavljao od operacije srca, doživio je i moždani udar. Vratio se na posao sredinom rujna iste godine, no bilo je odmah jasno kako oporavak neće teći glatko, a pogotovo ne brzo. No, tada je još uvijek odbacivao ideju da se povuče iz politike.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

- U politici sam više od 50 godina i smatram da još imam što reći i učiniti. Nisam joj rekao “zbogom” – rekao nam je Vrkić te jeseni.

U sljedeće dvije godine, gradsku su upravu praktički vodili dogradonačelnici Boris Piližota i Žana Gamoš. Vrkić je prvo bio na bolovanju i rehabilitaciji, a kasnije se rijetko pojavljivao u javnosti. Paralelno, otvarao se sve više prostor za HDZ, koji je prvi put u povijesti, odnosno otkako je na snazi sadašnji ustroj jedinica lokalne samouprave, dobio gradonačelnika u Osijeku.

Tko je Ivan ili Ivica Vrkić? Sanjao je o putovanjima u daleke zemlje, a onda su mu 1971., još kao mladiću, oduzeli putovnicu. Vratili su mu je u ruke tek 18 godina kasnije. Umjesto da upozna svijet, uspio je, tako, tek kročiti na njemačko tlo u osvit 90-ih. Odrastao je uz Dravu, a nikada nije naučio plivati. Ne privlači ga ni trčanje jer još nije, znao se našaliti, vidio da se netko smije dok trči. Preuzeo je na sebe osjetljiv zadatak mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, spašavao je posrnule tvrtke, a najteži mu je, priznao nam je svojedobno, baš gradonačelnički posao. Jer, pobije li komarce u Gornjem gradu, slikovit je, prozvat će ga odmah zašto ih nije potamanio i u Donjem gradu.

- Sretan sam što odlazim, a komarci dolaze – našalio se on na taj račun u petak pri odlasku iz gradske uprave.

Kada je osvojio drugi mandat, bio je jedan od najstarijih, ako ne i najstariji gradonačelnik u Hrvatskoj.

– Nemam uopće potrebu to provjeravati jer se tako dobro osjećam! Jesam političar, ali zašto bih lagao, 70 mi je godina. U nekakvoj sam svojoj vremenskoj kapsuli i izvan nje ništa ne vidim. Silno sam angažiran, živim u suvremenom svijetu, a ako pratiš suvremenost, smatram, onda nisi opterećen godinama. Ne zanima me ni koje sam ja dobi ni koje su drugi. Ali to, naravno, ne znači da se ne znam nositi s bremenom svojih godina. Silno ih uvažavam jer, da nije njih, ne bi bilo ni mudrosti – kazao nam je on u lipnju 2017.. Za sebe će reći kako je kroz život “mahom propješačio, bez ikakvih bonusa”.

– Kada nešto okončam ili postignem, najlošije se snalazim u slavlju. Uvijek sam koncentriran na ono što radim i da to ima neki smisao. Ne mislim da mi je to minus, nego plus. Možda baš zato nisam tragično doživljavao ni 1971., kada sam s 23 godine završio ne političku, nego doslovno životnu karijeru. Povezivali su me s upadima emigracije u BiH, a to je tada značilo kao da si sam sebi potpisao smrtnu presudu. Da ne pričam kako sam u životu najčešće ostajao bez posla iako nikad nisam bio konfliktan, baš zato što sam vodio računa o tome što trebam raditi, neovisno o posljedicama, i političkim i gospodarskim – ispričao nam je prije četiri godine.

Istaknuto je ime među hrvatskim “proljećarima”, a blisko je surađivao sa Savkom Dabčević Kučar. Tadašnji predsjednik Saveza omladine Hrvatske našao se s njom i na povijesnom sastanku u Karađorđevu u studenome 1971. Bio je najmlađi za stolom, a samo dan prije uplovio je u bračnu luku sa suprugom Zorom. Josip Broz Tito smijenio je tada cijelo hrvatsko vodstvo. Život mladog političara i profesora sociologije te filozofije dramatično se promijenio. Nitko ga nije htio zaposliti jer nosio je “epitet” državnog neprijatelja.

– Tri godine nisam mogao pronaći posao, a svakoga su me dana odvodili u državnu sigurnost na informativne razgovore. Po svim procjenama sigurnosnih organizacija proglašavan sam neprijateljem broj jedan u Slavoniji. Nisam bio nacionalist, ali jesam domoljub i patriot i zalagao sam se, sa Savkom i Mikom Tripalom, za bolju poziciju Hrvata u Jugoslaviji – istaknuo je.

Bio je čovjek za SOS situacije, za koje su ga angažirali i lijevi i desni. U misiju spašavanja Belja, poslao ga je HDZ prije skoro 20 godina. Već je bio u mirovini. Tvrtku je osovio na noge i prodao Ivici Todoriću. Sličan scenarij primijenio je i 2012., kada ga je Kukuriku koalicija dovela u Tvornicu ulja Čepin. Uljara je prodana Marku Pipuniću. Poslovi su to u kojima treba vješto balansirati između gospodarstva i politike. Kročio je i u okupirani Vukovar. Mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja ocijenit će danas svojim uvjerljivo najopasnijim poslom.

– Nitko nije znao što je ta reintegracija, nitko! Ulazio sam u Vukovar dok su u njemu još bili četnici. Nisam imao pravo na osobnu zaštitu, bio sam tamo najizloženiji i najmanje zaštićen – pričao nam je. Pokazalo se to kasnije jednom od najuspješnijih mirovnih misija u svijetu.

Po svom prokušanom receptu, spajao je ljevičare i desničare – i SDP, HNS, ali i Most i nekadašnje ljute neprijatelje HDSSB. Ljubaznost i riječi hvale “frcale” su na sve strane i pri nedavno sastanku Vrkića i premijera Andreja Plenkovića u Osijeku, a tom je prilikom, pred drugi izborni krug, Vrkić ponovno javno iskazao podršku Ivanu Radiću. Začudilo je to mnoge, jer su HDZ i Radić proteklih godina žestoko kritizirali gradsku upravu na čelu s Vrkićem. No, ratnu su sjekiru očito zakopali.

Mijenjao je i političke stran(k)e. Nakon hrvatskog proljeća, u politiku se vratio prije prvih višestranačkih izbora 1990. Godine. Pridružio se Savki Dabčević-Kučar i Miki Tripalu kada su osnivali HNS. No s tom strankom razišao se nakon dolaska Radimira Čačića na njezino čelo. Politički put odveo ga je kasnije i u Tuđmanov HDZ, 1995. godine.. Na čelo Osijeka, kao što smo već rekli, dovela ga je ljevica.

Bio je saborski zastupnik od 1992. do 1995. godine.

Vrkić je otac dvoje djece, kćeri i sina.