Ivica Todorić: Iz Agrokora sam otišao sa 20.000 kuna

Ne mislim da sam bilo kakav bjegunac, mi smo članovi Europske unije, ja postupam u skladu s pravilima Europske unije postupam i ponašam se po tim pravilima. Ja činim sve što mi zakon europske unije omogućava – rekao je Ivica Todorić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

– Ja sam ovdje što sam htio probati zaštititi svoje interese i saznati pravu istinu i to predočiti javnosti. Ja se vraćam u Hrvatsku i to brzo. Nije to tako jednostavno. Donijet ću odluku o tome kad ću se vratiti, ne mogu reći kada – rekao je.

Na pitanje Mislava Bage kako se financira u Londonu, odgovorio je:

– Na računima ništa nemam i ne dolazi mi ništa na račun. Iz Agrokora sam otišao s 20.000 kuna, to je bio cijeli moj kapital, pomaže mi moja obitelj i moji prijatelji, da mogu održavati svoje potrebe. Najviše mi familija pomaže. Moj otac je imao osmero braće i sestara, imam jako puno bratića, puno familije...

Odgovorio je i na pitanje o e-mailovima Martine Dalić.

– S mejlovima nemam ništa, saznao sam u medijima. Nisam znao za njih ni da su postojali. Tko je pratio moje blogove onda je mogao vidjeti da sam te činjenice iznašao. Teško je reći tko je to pustio, različite su priče, moguće je jedno pet-šest izvora – kaže Todorić.

I dalje je uvjeren da nije ostao bez Agrokora.

– Ne mislim da ću sve izgubiti. Nagodba je sklopljena, no ta nagodba je neprovediva. Želim zaštiti svoju imovinu i sebe, koliko će se to uspjeti teško je kazati, mislim da treba sve učiniti da se zaštiti ta industrija i te vrijednosti koje su stvorene.

Išli ste u Vladu tražiti pomoć?

– To je totalna laž. Nikad nisam tražio sastanak s premijerom. Petrov je mene tražio da se sastane, bilo mi je više neugodno s obzirom na to da je predsjednik Sabora, onda s obzirom da nisam nikoga poznavao, onda sam nazvao premijera i rekao da me Petrov zove i ako on ima termin da se vidimo. Nisam im predočio nikakvo financijsko stanje, Agrokor nije imao nikakvih problema – tvrdi Todorić.

Todorić kaže kako je kreditni rejting Agrokora pao nakon izjava određenih ljudi iz inozemstva i Hrvatske.

Tko vam je htio uzeti Agrokor?

– Različite grupe koje su imale interes, lešinarski fond Knighthead, koji je oko toga, to su Alix i partneri, i to su njihovi pomagači i savjetnici u Hrvatskoj – tvrdi Todorić.

Rekao je kako su se preuzimanjem Agrokora mnogi ljudi obogatili te da je zbog toga država obavijestila kreditne agencije da je Agrokor u problemima nakon čega su mu one snizile rejting.

– Reći ću vam ovako - ja u Agrokoru nisam zarađivao ništa, krenuo sam s Agrokorom prije 30 godina s pet ljudi ni od čega, napravio sam najveću regionalnu kompaniju, sa 60 tisuća zaposlenih, s konkurentnom i velikom industrijom – kaže.

Na pitanje za što je koristio dividende koje su mu se isplaćivale tvrdi:

– Imao sam troškove. Ljudi pričaju da sam imao jahte, da sam imao kuće, da sam imao ovo, da sam imao ono, a na kraju se vidi da nemam ništa.

Imali ste jahte, otoke, vile, uporan je bio Bago.

– Nije bilo vlasništvo Agrokora, ja sam koristio jedan dio, dio su koristili moji suradnici, i tako dalje, ali samo da vam kažem jednu stvar, da vidite što sam ja imao i što je Agrokor imao: Agrokor vam je imao toranj Cibone, i to ne cijeli, možda jedno 6 milijuna eura je imao vrijednosti u tome. Imao je kuću u Medveji, i ja ne znam, možda čak i helikopter.

Govorio je i o prvom sastanku s čelnicima države.

– Prvi put dolazim tim ljudima, a primaju me k'o mafija. Razumijete. I onda sam bio na tom sastanku, to vam je izgledalo ovako: da se na primjer u jednom trenutku uključio Petrov. rekao je da treba nešto napraviti, likvidirati me, maknuti me, ja ne smijem više biti u Agrokoru, i tako dalje. Evo, to je bilo jedno. Bio je gospodin Marić, Zdravko, i on u četiri sata nije rekao ništa. Jedanput ga je nešto pitalo, a on - pa budem, pa budem vidio... pa budem 'vamo, pa budem tamo, i tako dalje – rekao je Todorić.

Na pitanje koja je uloga ministra Marića u cijeloj priči oko Agrokora odgovara:

– Bio sam kod njih 26. na sastanku, a meni je gospodin Zdravko Marić došao 3. ožujka, i to je bio jedan sastanak da se meni smučilo. On je došao, rekao je da ga šalje službeno premijer, da pita nakon onog sastanka koji su daljnji koraci, trebamo li mi nekaj, i tako dalje. Rekao sam - niti mi trebamo državu, niti trebamo ovo ni ono. A što se tiče gospodina Marića, on je kad je počela gužva oko toga bio pitan od novinara i rekao je da će se izuzeti iz slučaja Agrokor. I to je bilo normalno.

Kaže kako se Marić nije izuzeo iz cijelog slučaja.

– Ne, nije se izuzeo. Nažalost, rekao je da će se izuzeti. Na prvi sastanak kad je meni bilo tko došao, i ja se najavio, kao što sam rekao, kod premijera za sastanak, on je poslao k meni gospođu Dalić i gospodina Zdravka Marića. Bio sam jako iznenađen kad je on došao na taj prvi sastanak jer je on u Agrokoru radio i mislim da nije bilo logično da on tamo bude. Kad sam došao na tajni sastanak, i kad sam ga tamo vidio, onda mi se smračilo. Jer sam vidio da je ponovno uključen u stvari u koje nije logično da bude uključen.