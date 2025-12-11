Plaće nam zaostaju: U Hrvatskoj profiti na razini EU, naši poduzetnici profitabilniji od njemačkih i španjolskih

Udio dobiti europskih tvrtki u njihovoj dodanoj vrijednosti pao je lani za 1,6 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu, na 40,1 posto, što je gotovo identično udjelu dobiti hrvatskih poduzeća. Naši su poduzetnici zabilježili pad dobiti za oko 3 postotna boda u odnosu na najprofitabilniju 2023. godinu, u kojoj su bili iznad prosjeka EU. Posebno je zanimljivo kako raspodjela dodane vrijednosti hrvatskih tvrtki drži korak s dobiti zapadnoeuropskih kompanija iako su plaće u Hrvatskoj bitno niže od primanja u EU, a upola niža je i produktivnost. Hrvatske tvrtke, s 40,02 posto udjela dobiti u bruto dodanoj vrijednosti – i to bez banaka i financijskog sektora – ostvaruju veću profitabilnost od Španjolske (39%), Njemačke (37,2%), Slovenije (33%) i osobito Francuske (32,2%), zemlje s najnižim udjelom dobiti u Uniji.