BREAKING
DOBIT HRVATSKIH KOMPANIJA

Plaće nam zaostaju: U Hrvatskoj profiti na razini EU, naši poduzetnici profitabilniji od njemačkih i španjolskih

radnici
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
11.12.2025.
u 06:05

Hrvatska dualna ekonomija: vrlo profitabilna poduzeća nasuprot niskim primanjima i slaboj produktivnosti radne snage. Profiti tvrtki u vrijeme visoke inflacije i pada standarda rasli su znatno brže od plaća

Udio dobiti europskih tvrtki u njihovoj dodanoj vrijednosti pao je lani za 1,6 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu, na 40,1 posto, što je gotovo identično udjelu dobiti hrvatskih poduzeća. Naši su poduzetnici zabilježili pad dobiti za oko 3 postotna boda u odnosu na najprofitabilniju 2023. godinu, u kojoj su bili iznad prosjeka EU. Posebno je zanimljivo kako raspodjela dodane vrijednosti hrvatskih tvrtki drži korak s dobiti zapadnoeuropskih kompanija iako su plaće u Hrvatskoj bitno niže od primanja u EU, a upola niža je i produktivnost. Hrvatske tvrtke, s 40,02 posto udjela dobiti u bruto dodanoj vrijednosti – i to bez banaka i financijskog sektora – ostvaruju veću profitabilnost od Španjolske (39%), Njemačke (37,2%), Slovenije (33%) i osobito Francuske (32,2%), zemlje s najnižim udjelom dobiti u Uniji.

dobit poduzetnici kompanije

Avatar Točka na i
Točka na i
06:22 11.12.2025.

koje su to kompanije? a koje su stvarno hrvatske.... Lidl, spase, banke... to ništa nije naše

Avatar BravarBroz
BravarBroz
06:47 11.12.2025.

Nemamo ekonomiju nego apartmane.

AV
avangero
06:14 11.12.2025.

Koji poduzetnici pa naši su u rangu s Tahijem i robovlasnicima, profit im je sveta krava,

