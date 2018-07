Burna Todorićeva reakcija: 'Mariću je Smokvica bila smokvin list'

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić u novom se postu na svom blogu obrušio na ministra državne imovine Gorana Marića, nakon što je jučer otok Smokvica dan u koncesiju. Podsjetimo, Todorićeva obitelj godinama je bespravno koristila otok, oštetivši državni proračun za milijunske iznose.

- Zanimljivo je da te laži iznosi baš Goran Marić, čovjek koji je itekako koristio Smokvicu još kada Agrokor nije bio korisnik koncesije. I to nikada sam, već u pratnji dvije visoke dame. Bilo bi iznimno zanimljivo da, ako se ne sjeća o kojim se dugonogim damama radi, objasni kako se točno bira Miss Universe u SAD-u. Smokvica mu je očito bila smokvin list. Taj sam njegov višestruki trošak po Agrokorovom preuzimanju Smokvice osobno platio. Možda će Goran Marić Smokvicu moći koristiti i ubuduće. Naravno, besplatno (čitaj trošak poreznih obveznika). Suprotno od Gorana Marića koji nije platio račune za svoje boravke na Smokvici, Agrokor je za desetogodišnje korištenje platio 6 milijuna eura unaprijed! Uz to, u tih je deset godina investirano dodatnih 2,5 milijuna eura.

I to nije sve, Agrokor je rezervirao 24 milijuna kuna za plaćanje koncesije koju izvanredna uprava nikada nije platila! Za to u Agrokoru postoje pisani dokazi i mogli ste ih lako provjeriti i utvrditi činjenice. To je istina gospodine ministre, a vaša predstava samo je još jedan pokušaj prizemne diskreditacije i mene osobno i Agrokora kao (nekad) najveće hrvatske kompanije -napisao je Todorić u novom postu.

Ministar Marić kazao je za 24 sata kako je na Smokvici bio samo jednom u životu i to prije dva mjeseca u pratnji suradnika kada su pripremali javni natječaj za davanje otoka u koncesiju.

- S Todorićem nikada nisam ni kavu popio, a kamoli da mi ju je on platio. Nisam nikada ranije niti bio na Smokvici, a niti sam njega spomenuo u svojoj izjavi. On kao pojedinac nije u mom fokusu, u mom fokusu je bolje upravljanje državnom imovinom koja je prošlih godina i zbog servilnosti bivših političkih struktura bila nezakonito korištena. Osobno ne mislim nikada ništa koristiti besplatno, niti sam to prije radio - kazao je Marić.