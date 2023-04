'Samo specijalaca imaju 60.000 do 100.000. Jako se pažljivo pripremaju. Čekaju još samo jednu isporuku'

Novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković osvrnuo se za Večernji TV na curenje tajnih američkih dokumenata te istaknuo tko bi od toga mogao profitirati. "Moj savjet bi bio da se to previše ne čita i ne analizira. To je očito jako dobro osmišljena operacija gdje se radi o miksu točnih i netočnih informacija koje, ako dublje uđeš i analiziraš, mogu samo zbuniti. Očito tome i služe – zbunjivanju i lansiranju određenih informacija na temelju kojih se onda trebaju izvući zaključci", kazao je uvodno.

Smatra kako je nemoguće zaključiti i povjerovati da bi 21-godišnjak iz Nacionalne garde otkrivao velike vojne i strateške tajne, vezane uz američki angažman i ukrajinske sposobnosti. Kao primjer netočnih poruka ističe broj obučenih ukrajinskih snaga koji čekaju protuofenzivu: "Vrti se broj od osam do 12 brigada, ne kaže se koliko je to ljudi. Hrvatska je pred Oluju imala toliko brigada, govorim o profesionalnim brigadama koje su imale oko 2000 ljudi. Ukrajinske brigade su malo veće, četiri ili pet tisuća. To bi značilo da Ukrajinci spremaju 60.000 najboljih snaga, a to su potpuno pogrešni podaci. Treba ih pomnožiti s najmanje deset."

U SAD-u ne vlada veliko uzbuđenje, ističe, te smatra kako su dokumenti pušteni namjerno i kontrolirano. "Tog momka nitko ne proziva ni za kakvu izdaju. Mislim da neće biti žestoko kažnjen, vidjet ćemo. Jedno će se vrijeme vući taj slučaj", navodi. "Nasjedaju li Rusi na te informacije ili ne? To ćemo vidjeti", istaknuo je Ivanković.

Općenito u vezi s ratom u Ukrajini smatra kako lažne vijesti prevladavaju. "Uvijek je bilo fake newsa, ali ovo što se događa u ratu u Ukrajini do sada je neviđeno", ističe te napominje kako se podaci skrivaju, a lansira se izuzetno malo pročišćenih informacija. Također, kaže kako se strane novinare rijetko i kontrolirano pušta na teren.

Vezano uz informacije iz povjerljivih dokumenata da Mađarska dopušta tajni prelet vojne pomoći preko svog teritorija i da Srbija kriomice izvozi streljivo koje završava u Ukrajini, Ivanković smatra kako su to realne opcije. "Ako je cijeli NATO u akciji za pomoć Ukrajini, protivljenje Mađara ne može biti dugog vijeka. Ne možeš ostati bez kazne. Nisam bio iznenađen da se preleti događaju. Srbija, to je poznata priča. Prvi put u srpnju prošle godine razotkriveni su kada se dogodila nesreća ukrajinskog aviona. Utvrdilo se da su unutra bile granate, rakete i još dosta oružja iz Srbije. Kada su svi posumnjali da je oružje išlo za Ukrajinu, Aleksandar Vučić i njegovi ljudi inzistirali su na tome da je to oružje za Bangladeš. Nitko im nije povjerovao", kaže.

Vezano uz slanje oružja iz Hrvatske, napominje kako je izabrana tajnovitost: "Neke zemlje vrlo otvoreno govore što šalju, većina, a mi smo se tek s helikopterima počeli otvarati i priznati unaprijed da nešto šaljemo. Na početku je to bila velika tajna". U vezi s helikopterima, ističe kako će oni jako pomoći Ukrajincima.

"Danas, kad se oružje šalje u Ukrajinu, to je sasvim drukčije. Svi pomažu. Dođe se do granice, dolaze Ukrajinci i preuzimaju oružje. Kasnije, kako je Ukrajina ogromna zemlja, sve je dobro razrađeno jer Rusi sve nadziru. Jedan transport mora ići na deset strana, ili sto, ovisno o količini. To je dobro uigrano. Ukrajinci to ne plaćaju, plaća netko drugi, NATO ili EU. Naprave popis želja, ministri obrana se sastanu, dogovaraju. Pojavile su se besmislene teze da Ukrajinci ne žele helikoptere jer su zastarjeli, što je glupost. Hrvatska ne šalje po svojim željama", kaže.

Helikopteri su, nastavlja, svi u letnom stanju. "Jedan dio preletjet će do granice, jedan dio bit će dostavljen na drugi način jer su istekli resursi ili su na kraju i ne želi nitko odgovarati ako se dogodi nesreća. Ukrajinci imaju veće mogućnosti remontirati ih nego mi, proizvodili su većinu dijelova, imaju rješenja, u ratu se sve može", rekao je.

"Ukrajinci će to dobro koristiti, jako dobro će im doći. Nisu borbene letjelice, ali mogu biti naoružani, više za samoobranu", dodaje.

Ivanković se osvrnuo i na očekivanu protuofenzivu. Govoreći o Ukrajincima, kazao je: "Samo specijalaca imaju 60.000 do 100.000. Jako se pažljivo pripremaju. I blato će uskoro nestati, ali ono što se čeka, ja mislim, jest dovršetak zadnje isporuke vezano uz najsuvremenije protuzrakoplovne rakete. Kada se to zaključi, kada dođu još zadnje isporuke oklopa i vjerojatno streljiva, onda će sigurno krenuti jer nema se što čekati. Ukrajinci ne mogu još pola godine čekati."