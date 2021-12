Pupovac o Milanovićevoj prozivci da je moralni kamatar: 'Samo moralni invalidi mogu se ponašati tako'

Predsjednik i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac u četvrtak je poručio da se samo moralni invalidi mogu odnositi prema žrtvama na način na koji to čini predsjednik države Zoran Milanović u slučaju ubijene 12-godišnje djevojčice Aleksandre Zec.

"Samo moralni invalidi mogu se odnositi prema žrtvama rata na takav način", izjavio je Pupovac novinarima u Saboru, komentirajući Milanovićeve navode da su članovi ubijene tročlane obitelj Zec bili pozvani u Vladu, dobili su odštetu, upitavši "što još treba".

Za predsjednikovo "logoreično" obraćanje i to što ga je nazvao "moralnim kamatarom" rekao je kako ni on niti bilo tko drugi koji je Milanovića kritizirao nije to radio iz pozicije moralnog kamatarenja, pa čak ni iz pozicije moraliziranja, nego iz dubokog osjećaja poštovanja prema žrtvama tog ratnog zločina čije stradanje predstavlja simbol stradanja brojnih drugih i u Zagrebu i drugih mjestima.

Naglasio je kako prisjećanje stradanja tih ljudi nije zanemarivanje drugih stradanja niti zapostavljanje, nego pokušaj doprinesa da se sve žrtve priznaju te mogu biti prepoznate i priznate u svojem stradanju.

Zoran Milanović nedostojan mjesta predsjednika Republike

“Što se tiče etikete o moralnom kamatarenju, to je još jedna od olakih etiketa koju Zoran Milanović, nedostojan mjesta predsjednika Republike, izgovara prema ljudima s kojima je do jučer dijelio politički posao", istaknuo je Pupovac.

Kao "najgori Milanovićev salto mortale" ocijenio je to što je, naveo je, ne samo iznevjerio svoje birače koje danas proziva i koji su mu omogućili da bude izabran, nego je istovremeno iznevjerio temeljne vrijednosti ovog društva i države, priklanjajući se malom broju onih koji ovu zemlju žele zadržati taocem rata.

"Ne samo da nisam moralni kamatar, nego nisam niti moralni invalid, a tko je, razmislite sami", poručio je Pupovac novinarima.

Predsjednik nema svijesti o sebi

Predsjednika je prozvao i da je od one vrste ljudi koja vidi samo sebe, ali nema svijesti o sebi jer je može imati samo pod pretpostavkom da je ima u suradnji i komunikaciji s drugima.

Poručio mu je kako ni njega niti njegove kolege u SDSS-u neće vrijeđati i podcjenjivati na takav način, napominjući kako su, prije no što je on otišao u Prominu i Baćin, oni bili na mjestima stradanja i u Erveniku gdje su pripadnici srpskih formacija na kućnom pragu ubili čitavu obitelj Čengić - oca, majku i dva sina od 11 i 5 godina.

Također, dodao je, kada su čitali izjavu sjećanja za Aleksandru Zec uz njeno ime i prezime spominjali i Danijelu Roknić u Karlovcu i nespomenutu djece iz Cerne kojima su roditelje ubili pripadnici HOS-a - 15-godišnju djevojčicu i 12-godišnjeg dječaka, kao i još nekoliko imena osoba hrvatske nacionalnosti.

"Mi nismo bešćutni ljudi kao čovjek koji je uzurpirao Pantovčak", zaključio je Pupovac.