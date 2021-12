Ankica Mamić: Predsjednik svoje stavove iznosi čvrsto, možda ponekad s nekoliko rečenica viška

Predsjedniku Milanoviću ne može se osporiti velika doza hrabrosti i samouvjerenosti. Nakon izjava, kada je zbog nejasno artikuliranog konteksta doživio ogromne kritike od svih onih koji su "de facto" bili njegovi birači, bilo je prilično hrabro izaći danas ovako pred novinare i izložiti se svakom mogućem pitanju. Pritom oko njega nismo vidjeli nikakvu PR tehnologiju, u smislu da su se mogla postavljati samo pitanja o odlikovanju Jadranke Kosor, već se cijeli predsjednikov istup pretvorio u referiranje na ono što se događalo oko njegovih izjava u protekla dva dana - komentirajući današnji polusatni istup predsjednika Zorana Milanovića pred novinarima kazala je uvodno stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić.

- Milanović ima svoj komunikacijski stil i od njega ne odustaje, što samo potvrđuje činjenicu da je to jedna doza hrabrosti jer mi na političkoj sceni imamo puno više političara populista koji se žele i nastoje dodvoriti čim većoj skupini građana pa događaje komentiraju na način koji je prihvatljiv svima, služeći se pritom kompromisima i nejasnim definacijima kako bi svatko u njihovim izjavama "našao nešto za sebe". Milanović svoje stavove iznosi čvrsto, možda ponekad s nekoliko rečenica viška, ali to je nešto što je njega karakteriziralo tijekom cijele njegove političke karijere - ocijenila je Mamić, dotaknuvši se potom i predsjednikova osvrtanja na jučerašnje otvoreno pismo 18 udruga u kojem su udruge Milanovića optužile da je "stao na stranu Orbana, Tuđmana, Merčepa, Dodika, Mlaće i Mladića".

- Vezano uz otvoreno pismo 18 udruga upućeno predsjedniku, mislim da je to pismo posve neopravdano. Aktualni predsjednik Milanović i prvi predsjednik Franjo Tuđman stavljeni su u isti koš s osuđenim ratnim zločincima. Potpuno mi je jasno da je predsjednik stoga imao potrebu na to reagirati, ali je i lijepo da je pritom zaštitio i prvog hrvatskog predsjednika koji sigurno nije bio bezgrešan, ali je za Hrvatsku učinio puno više nego što neki aktualni političari mogu i zamisliti. A kako te difamacije dolaze s lijevog spektra, koji je primarno podržao Milanovićevu predsjedničku kandidaturu, sigurna sam da ga to dvorstuko boli jer je najgore kada te tvoji ostave. A puno je stvari predsjednik danas izrekao u svom obraćanju s kojima se teško ne složiti. Isto tako, dobro je definirao i opisao zločin nad obitelji Zec koji nije bio isključivo etnički. Ponovno je taj zločin osudio i rekao da je država učinila što je mogla. On zločin nije relativizirao kao takav, nego je kontekstualizirao tu ružnu mrlju u hrvatskoj povijesti - kazala je Ankica Mamić dodatno se osvrnuvši i na dio Milanovićeva istupa koji se odnosio na Bosnu i Hercegovinu.

- U mnogim drugim stvorima po pitanju Hrvata u BiH i oko BiH slažem se s onim što govori Milanović. I on i premijer Andrej Plenković u tome nemaju nikakve prijepore. Hrvati su konstitutivan narod u BiH, a ne manjina. Hrvatska država je sponzor Daytonskog sporazuma i dužna je voditi računa o zaštiti interesa Hrvata u BiH. Isto tako, BiH je Hrvatskoj najvažnije izvozno tržište i sigurno je u interesu našeg gospodarstva da se taj utjecaj zadrži - reče Mamić te se na kraju još jednom osvrnula na činjenicu da je predsjednik danas pred novinare stao sam, bez PR pratnje, bez pisane pripreme ili bilježaka što bi trebao reći te je bio spreman odgovoriti na bilo koje pitanje.

- Učiniti to na taj način određena je doza hrabrosti koju treba svakako cijeniti. Sama činjenica da je predsjednik na današnji dan, kada je povod bilo odlikovanje Jadranke Kosor, odlučio govoriti o svemu što je novinare zanimalo za javnost je jako važno - zaključila je Ankica Mamić.