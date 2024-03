Upoznali smo se tako što mi je jednoga dana telefonirao. Telefon svjetlozeleni, proizvod Iskre Kranj, iz sredine šezdesetih. Predstavio se, rekao mi da je nedavno postao to i to, i da bi volio da popijemo kavu. Bile su mi tek dvadeset četiri, ali samo što se nisam srušio kad je rekao što je on to postao: glavni tajnik HDZ BiH