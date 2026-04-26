Iddo Netanyahu: Ne razumijem zašto se neki ljudi protive vrlo čistom ratu koji vodi Trump

S Iddom Netanyahuom, pisac i bratom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, razgovarali smo u studiju Večernjeg TV o njegovoj knjizi koja je ovih dana prevedena na hrvatski jezik i koja je povod njegova boravka u Hrvatskoj, ali i o aktualnim događajima u Izraelu i svijetu.

– Odrastao sam u svijetu u kojem smijete reći bilo što. U Izraelu je dopušteno reći bilo što. Problem je u tome što... Znate što, upravo sam držao govor na Sveučilištu u Zagrebu i studenti su bili jako sretni zbog toga. Moram vam reći. Bio je jedan student koji je bio, znate: genocid, bla, bla. Nisam govorio o ratu u Gazi. Ali bio sam začuđen time što je sljedećeg dana, zbog nekih drugih studenata koji su prosvjedovali, s ljevice, dekan Fakulteta političkih znanosti rekao da me profesor nije trebao pozvati da održim predavanje o cionizmu i Izraelu. Mislim, to je kultura otkazivanja o kojoj govorimo. Odrastao sam s idejom slobode govora. To je jedno od temeljnih prava u zapadnom svijetu kojih se trebamo držati. Sloboda govora. Bez toga, Zapad nije Zapad.

Spomenuli ste jednog studenta s pitanjem o Gazi. Činjenica je da je izraelski premijer, Vaš brat, tražena osoba od strane Međunarodnog kaznenog suda. I činjenica je da postoje relevantna tijela koje tvrde da je ono što se događa u Gazi genocid. Kako se nosite s time da izraelska vlada možda više nema visoki moralni princip s kojega nastupa? Ne, postoji vrlo visok moralni princip. Moramo zaštititi sebe. Prvi zadatak svake vlade je zaštititi vlastite građane. A mi smo napadnuti. Naši građani su masovno klani. Bili su otimani, žene su silovane, dijelovi njihovih tijela su odsjecani od strane tih divljaka koji su nas napali. To su činile tisuće i tisuće Hamasovih terorista koji su napali naša sela i gradove, odrubljujući glave našoj djeci, paleći naše muškarce, starce i djecu. I cijelo vrijeme to snimajući. Bili su ponosni na ono što su radili. Izrael je učinio ono što je morao. Ako kritičari u Haagu imaju način da nam pokažu kako se uključiti u urbano ratovanje u jednom od najgušće naseljenih područja na svijetu, u kojem je Hamas izgradio svoje tunele ispod vrtića, ispod džamija... Njihova glavna baza bila je ispod glavne bolnice u gusto naseljenom području, u kojoj se Hamasovi teroristi namjerno sklanjaju s civilnim stanovništvom. Ako kritičari u Haagu znaju, ako imaju poseban trik kako voditi ovaj rat protiv Hamasa bez ubijanja civila, volio bih da mi kažu o tome.

Kad bi ljudi koji napadaju Izrael mogli pročitati neke od stvari koje govori, na primjer, John Spencer, vodeći svjetski stručnjak za urbano ratovanje, s West Pointa, koji pokazuje da je stopa smrtnosti civila u Gazi puno niža od onoga što se dogodilo u Iraku. Pukovnik Richard Kemp iz Engleske, koji je predvodio britanske snage u Iraku, rekao je istu stvar. U ratu civili umiru, a u urbanom ratovanju umire više civila. To je jednostavno tako. I poduzimamo sve mjere. Unaprijed govorimo stanovništvu da ćemo napasti. Premještamo stanovništvo kako stanovništvo ne bi bilo ozlijeđeno. Poduzeli smo sve mjere koje smo mogli. Jesu li civili umrli? Jesu li djeca umrla? Naravno da jesu. Svijet je licemjeran, Haag je licemjeran, ali navikli smo na licemjerje. Navikli smo na sve što je povezano s Izraelom. Izrael se ocjenjuje prema potpuno drugačijim standardima nego bilo koja druga zemlja na svijetu.

Svi smo stajali uz Izrael u vrijeme terorističkog napada na vašu zemlju, koji je bio užasan u svakom smislu. Ali ono što su mnogi tada pokušali naglasiti je da postoji razlika u načinu na koji Izrael reagira na taj napad. Naravno, to nije lak zadatak, ali može se reagirati uz puno grešaka i može se reagirati izbjegavanjem grešaka. To je rat. Nije stvar u pogreškama.

Kakvo mislite da će biti političko nasljeđe Vašeg brata? On je Izrael vodio s vrlo niske točke, 7. listopada. Usput, prosvjedi protiv Izraela s porukama veličanja Hamasa dogodili su se diljem Zapada na dan napada i odmah nakon napada, prije nego što je Izrael ušao u Gazu, prije nego što je Izrael išta učinio. Masovni prosvjedi za Hamas studenata s Columbije, s Harvarda. To je bolest Zapada. Znali su da se zločini događaju i da su počinitelji teroristi iz Hamasa, a hvalili su ih. A što se tiče mog brata, rekao bih da je hrabrost dobio od mladosti Izraela. Vojska je bila u potpunom kaosu kada su se dogodili napadi. I ljudi su sami krenuli, mladi ljudi koji su imali oružje kod kuće. Znali su da se nešto događa. Odlazili su u sela oko pojasa Gaze i sami se počeli boriti protiv tih terorista. Sami ili s nekim pored sebe sjeli bi u auto i odjednom naišli na skupinu terorista, borili se s njima i često umirali do posljednjeg metka. To su, rekao bih, rođeni domoljubi, mlađa generacija koja je odrasla u Izraelu, koji nas žele zaštititi jer ne žele da se Židovi ponovno kolju. I mislim da je moj brat crpio ogromnu hrabrost iz tog duha. I shvatio da moramo preokrenuti stvari. Vojska je tijekom godina postajala sve manja i manja jer je to bila preporuka generala. Morali smo ih pomaknuti nekoliko kilometara unatrag, spriječiti ih da to ponove. To smo učinili, a zatim smo se okrenuli Hezbollahu, koji su zapravo agenti Irana, kao i Hamas. I onda smo se pobrinuli za najveći problem. To je jedini uzrok svega što nam se dogodilo, Iran. U Teheranu. Odlučili smo uništiti njihovu sposobnost da nastave raditi ono što su radili, i da stvore nuklearnu bombu, koju su namjeravali baciti na Izrael i uništiti Izrael.

U američkim medijima postoje izvješća koja vrlo detaljno opisuju kako je premijer Netanyahu ušao u Situacijsku sobu u Bijeloj kući i praktički uvjerio predsjednika Trumpa da se pridruži Izraelu u pokretanju rata protiv Irana. Nijedan izraelski premijer nikada nije sjedio u Situacijskoj sobi i uvjerio američkog predsjednika da započne takav rat. Da se pridruži ratu, a ne da započne rat.

U redu, ali mislite li da bi premijer Netanyahu započeo taj rat bez SAD-a iza svojih leđa? Naravno. Nismo imali apsolutno nikakvog izbora. Napali bismo i da je Biden bio predsjednik. Znali smo da će Iran konačno stvoriti bombu. Znali smo da imaju ogroman program balističkih raketa. Djelovali smo u posljednjem trenutku. Nismo imali izbora. U lipnju, u 12-dnevnom ratu, prvo smo pokazali da doista možemo preletjeti Iran, uništiti njihove protuzračne sposobnosti i napasti ih. Da nismo to pokazali, ne mislim da bi se Amerika pridružila ratu, ali jest. Planirali smo nastaviti napad na Iran u lipnju. Ali Trump je mislio da je dobra ideja pokušati postići dogovor s njima, pa je zaustavio napad. Očito nije uspio postići dogovor i odlučio je ponovno napasti. Ako mislite da se osoba poput predsjednika Trumpa, koji se prikazuje kao vrlo moćan vođa koji odlučuje sam krenuti u rat, može biti toliko slab čovjek da ga moj brat može tako lako uvjeriti…

Takav je dojam. Dojam New York Timesa. Ma, zaboravite. Što to znači?

Ne, to je dojam i Tuckera Carlsona, koji je bio veliki pristaša predsjednika Trumpa. On je totalno protiv Izraela, postao je totalno protiv Trumpa, totalno je proiranski.

Ali ljudi su uvjereni... Znam da su ljudi uvjereni, što se tu može, ljudi su uvjereni u mnogo toga. Ako je moj brat bio ključan u uvjeravanju Amerikanaca da se - radi njih samih - moraju pozabaviti nuklearnim problemom, onda mu skidam kapu. Ako je to uspio učiniti. Zar mislite da Trump djeluje samostalno bez konzultacija s Marcom Rubiom, bez svojih drugih ljudi? To ne funkcionira tako ni u jednoj vladi. Čak ni u hrvatskoj vladi, uvjeravam vas.

Ali, postoji legitimna kritika koja kaže da je nešto ili netko uvjerio američkog predsjednika koji je vodio kampanju "America First" i obećavao da neće započinjati ratove po svijetu. Nešto ili netko ga je preokrenuo u vezi s tim. Razni ljudi misle da je to bio vaš brat. Dobro, moj brat je onda mađioničar, što da vam kažem? Ne, predsjednik Trump je uvijek razumio prijetnju nuklearnog oružja. Prijetnju i Americi, a da ne spominjemo Europi. Jednostavno ne razumijem to da se neki ljudi, samo zato što mrze Trumpa, protive onome što Amerika radi, a što praktički ne košta američkih života. To nije vječni rat. Trump ne šalje vojnike u Iran. Ne razumijem zašto se protive vrlo čistom, rekao bih, ratu koji Trump vodi.

Razgovaramo jutro nakon još jednog pokušaja atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kako to komentirate?Tip ima sreće, što da vam kažem? Preživio je. Ovo je treći pokušaj atentata na njegov život i preživio ga je. Nadam se da se to više neće ponoviti.

Postoji posebna veza između vašeg brata i predsjednika Trumpa? Trump je, rekao bih, najproizraelskiji predsjednik kojeg je Izrael ikada imao. Amerika, koliko god bila proizraelska, pokušavala nas je ograničiti, bilo da se radilo o Jomkipurskom ratu koji sam spomenuo, ili drugim slučajevima. I Biden nas je svakako pokušao zaustaviti koliko je god mogao. Ovaj put Trump ima drugačiji pogled na svijet i razumije važnost, stratešku važnost Izraela za Zapad na Bliskom istoku. Jedina zemlja koja je stabilna, koja ima snažnu vojnu silu, razumije opasnosti Bliskog istoka. I zato imamo snažnog saveznika u Trumpu i njegovoj administraciji.