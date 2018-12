Italija ipak smanjila deficit: Uklonjen glavni razlog sukoba s EU

Europska komisija i talijanska populistička vlada pronašle su rješenje za spor oko talijanskog proračuna za 2019. godinu, koji je doveo do prvog upozorenja Komisije jednoj državi članici eurozone da prepravi svoj prijedlog proračuna i prijetio da će eskalirati do te mjere da će Komisija morati predložiti uvođenje sankcija protiv Italije u obliku ozbiljne financijske kazne.

Deficit 2,04 posto

Umjesto proračunskog manjka u visini 2,4 posto BDP-a, kako je prvotno planirana, talijanska vlada prepravila je to na 2,04 posto. Kad je Komisija prije dva mjeseca prvi put upozorila talijansku vladu, iz Rima je stigao odgovor da neće prepraviti prijedlog proračuna ni za jedan euro, no sada su Talijani pristali prepraviti svoje rashode za 10,25 milijardi eura. To je značajna promjena, rekao je Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za euro. Dodao je kako rješenje nije idealno, jer dogovoreno rješenje predviđa više poreze za poduzeća i rezove u planiranim investicijama, što Komisija smatra da nisu potezi koji baš vode boljem rastu BDP-a, ali ipak ovo rješenje omogućuje svima da se izbjegne pokretanje procedure prekomjernog deficita protiv Italije, što je moglo dovesti do nove velike krize u eurozoni.

– S ovim današnjim rješenjem nadam se da možemo otkloniti bilo kakvu sumnju u to da Italija zauzima središnje mjesto u EU i u eurozoni – rekao je Pierre Moscovici, europski povjerenik za financije. Ipak, pronađeno rješenje još se treba prihvatiti u talijanskom parlamentu. Komisija će i dalje nastaviti nadzirati ispunjava li talijanska vlada ono što je dogovoreno.

Prevladao dijalog

Inače, ovoga je tjedna i formalno uklonjen i najveći (premda ne jedini) razlog spora Komisije i ostatka EU s Poljskom: poljski predsjednik Andrzej Duda u ponedjeljak je potpisao izmjenu spornog poljskog zakona kojem je bio cilj prisilno umiroviti suce Vrhovnog suda. Vladajuća većina u Poljskoj to je učinila pod pritiskom upozorenja iz Komisije, ali i presude Suda Europske unije, da tim spornim zakonom krši demokratske standarde i neovisnost sudstva. Tako je EU u istom tjednu pokazao da ipak ima kakve-takve mišiće u svojim procedurama kojima pokušava zaustaviti kršenje propisa EU u državama članicama. Umjesto konfrontacije, ipak na kraju prevlada dijalog.

– Izbjegavanje kaznene procedure pobjeda je zdravog razuma na dobrobit talijanskih građana. Premijer Giuseppe Conte zavređuje čestitke za vođenje pregovora s Bruxellesom na stručan, ozbiljan i čvrst način – pomirljivije je jučer zvučao i Matteo Salvini, talijanski vicepremijer i lider desničarske stranke Liga, koji je ranije poručivao da neće mijenjati ni zarez u proračunu.