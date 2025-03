Institut za proučavanje rata: 'Putin i dalje otima ukrajinsku djecu'

"Ruski predsjednik Vladimir Putin napao je Ukrajinu prije više od tri godine s namjerom, među ostalim, da joj otme djecu.", stoji u izvješću Instituta za proučavanje rata (The Institute for the Study of War). Ukazuju na to da su dokazi o prisilnim deportacijama ukrajinske djece i sustavnoj asimilaciji u rusko društvo sve brojniji. Prema podacima ukrajinskih vlasti, dosad je potvrđeno da je Rusija deportirala najmanje 19.456 djece, dok istraživanje Humanitarnog istraživačkog laboratorija Sveučilišta Yale procjenjuje da je ta brojka bliža 35.000.

- To je sustavno brisanje ukrajinskog identiteta - rekao je Dmitro Lubinec, ukrajinski povjerenik za ljudska prava, dodajući da je Ukrajina potvrdila najmanje 400 slučajeva prisilnog posvojenja djece u ruske obitelji, no da je pravi broj vjerojatno puno veći.

Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je u ožujku 2023. nalog za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i Marije Lvove-Belove, ruske povjerenice za prava djece koja je između veljače 2022. i srpnja 2023. tvrdila da je Rusija „prihvatila“ čak 700.000 ukrajinske djece.

„Humanitarne evakuacije“ i prisilna asimilacija

"Ukrajinski aktivisti za ljudska prava otkrili su dokumente Kremlja datirane na 18. veljače 2022., koji su sadržavali planove za odvođenje ukrajinske djece iz sirotišta u okupiranim oblastima Luhansk i Donjeck i njihovo prebacivanje u Rusiju pod krinkom 'humanitarnih evakuacija'"., navodi se u priopćenju ISW-a. Ti dokumenti otkrivaju da je Rusija ciljala ranjivu ukrajinsku djecu, posebno onu bez roditeljske skrbi.

- Ovo nije slučajna pojava, nego strateški plan osmišljen s jasnim ciljem: oduzeti Ukrajini njezinu budućnost - rekao je bivši ukrajinski povjerenik za prava djece Mikola Kuleba, koji je ruske programe preodgoja nazvao „logorima smrti za ukrajinski identitet“.

Prema izvješću Yaleovog Humanitarnog istraživačkog laboratorija, Rusija koristi najmanje 43 dječja kampa diljem zemlje za smještaj deportirane djece, od kojih su najmanje 32 usmjerena na „preodgoj“. "Rusija koristi te kampove za indoktrinaciju ukrajinske djece, kažnjavajući ih zbog njihovog ukrajinskog identiteta i prisilno im usađujući proruske vrijednosti.", navode. Mikola Kuleba, nazvao je ove programe „logorima smrti za ukrajinski identitet“.

Brisanje identiteta i prisilno posvajanje

Pozivajući se na pravni okvir, iz ISV-a su napomenuli da se Međunarodnim pravom zabranjuje prisilni prijenos djece iz jedne skupine u drugu s namjerom djelomičnog ili potpunog uništenja nacionalne ili etničke skupine te da se takve radnje smatraju činom genocida, međutim, kako navode, u svibnju 2022. Putin je potpisao dekret kojim se pojednostavljuje postupak stjecanja ruskog državljanstva za ukrajinsku djecu bez roditeljske skrbi što je zapravo legaliziralo proces deportacije i prisilnog dodjeljivanja ruskog državljanstva ukrajinskoj djeci.

"Unutar prvih šest mjeseci invazije, regionalna administracija Krasnodarskog kraja u Rusiji objavila je, a potom brzo obrisala oglas u kojem se tvrdilo da u okupiranom Mariupolju postoji više od 1.000 siročadi koja čeka na posvojenje u ruske obitelji. Visoki ruski dužnosnici bliski Putinu, poput same Lvove-Belove i saborskog zastupnika iz stranke Pravedna Rusija, Sergeja Mironova, posvojili su otetu ukrajinsku djecu iz okupiranog Mariupolja i Hersona", navodi ISW.

Proces posvojenja uključuje izdavanje novih ruskih dokumenata, što znači da se djeci brišu njihova ukrajinska imena i mjesta rođenja kako bi se izbrisao svaki pisani trag koji bi omogućio ukrajinskim vlastima i obiteljima da ih pronađu, obrazloženo je u priopćenju.

Prisilna regrutacija i dugoročne posljedice

Za ukrajinske tinejdžere, rusko državljanstvo znači i obaveznu vojnu službu, što znači da su prisiljeni ratovati protiv Ukrajinaca, nesvjesni svojeg izvornog podrijetla. "Ne može biti pravog mira u Ukrajini bez povratka djece koju je Putin oteo. Sudbina te djece neraskidivo je povezana s vojnim i političkim ciljevima Putinovog rata. Pregovori i završetak borbi bez rješavanja pitanja deportirane djece omogućili bi Rusiji da nastavi s tim zločinima nekažnjeno", navodi se u zaključku priopćenja.

