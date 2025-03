Trump je obećavao brz kraj rata u Ukrajini, no njegov plan o primirju nije uspio. Evo i zašto

Kada je Donald Trump prošlog rujna u New Yorku susreo predsjednika Zelenskog, tadašnji kandidat za predsjednika SAD-a prštao je od samopouzdanja da može brzo okončati rat u Ukrajini. "Ako pobijedimo, mislim da ćemo to riješiti vrlo brzo," rekao je. No, to se ipak promijenilo. U jednoj televizijskoj debati Trump je obećao da će riješiti situaciju prije nego što postane predsjednik. Ovo je bila eskalacija njegovog prethodnog obećanja iz svibnja 2023. godine, da će zaustaviti borbe u prvih 24 sata svog predsjedništva, piše BBC.

Trump je sada na funkciji već više od dva mjeseca, a čini se da bi u Bijeloj kući mogao početi shvaćati da će pokušaj okončanja konflikta poput ovog biti dugotrajan proces. U televizijskom intervjuu prošlog vikenda, predsjednik SAD-a priznao je da je, kada je obećao završiti rat u jednom danu, "bio malo sarkastičan".

Postoji mnogo razloga zbog sporijeg napretka nego što je tim Trumpa možda očekivao. Prvo, predsjednikovo uvjerenje u snagu njegove osobne diplomacije, "licem u lice", možda je bilo pogrešno. Dugo je vjerovao da se svaki međunarodni problem može riješiti ako sjedne za stol s drugim liderom i postigne dogovor. Trump je prvi puta razgovarao s Vladimirom Putinom 12. veljače, razgovor koji je opisao kao "izuzetno produktivan". Dvojica lidera ponovno su razgovarala 18. ožujka.

No, očito je da ti telefonski pozivi nisu uspjeli osigurati odmah dogovoreni 30-dnevni privremeni prekid vatre koji je Trump želio. Jedini suštinski ustupak koji je izvukao od Putina bila je obećanje da će prekinuti ruske napade na ukrajinske energetske objekte, obećanje za koje Ukrajina navodi da je prekršeno nekoliko sati nakon poziva.

Drugi razlog je taj što je ruski predsjednik jasno dao do znanja da nije voljan biti žuran. Njegovi prvi javni komentari o pregovorima stigli su prošlog tjedna na tiskovnoj konferenciji, koja je bila mjesec dana nakon njegovog telefonskog poziva s Trumpom. Putin je pokazao da je odlučno protiv američke strategije u dva koraka koja traži privremeni prekid vatre prije nego što se razgovara o dugoročnom rješenju. Umjesto toga, rekao je da bilo koji pregovori moraju obuhvatiti ono što on smatra "korijenom rata", odnosno njegove strahove da širenje saveza NATO i samo postojanje Ukrajine kao suverene države predstavljaju prijetnju sigurnosti Rusije. Također je postavio detaljna pitanja i uvjete koji se moraju ispuniti prije nego što bilo koji dogovor bude moguć.

Treći razlog je da je američka strategija početnog fokusiranja na Ukrajinu mogla biti pogrešno procijenjena. Bijela kuća došla je do uvjerenja da je predsjednik Zelensky prepreka za mir. Zapadni diplomati priznaju da je ukrajinska vlada sporo shvatila koliko se svijet promijenio dolaskom Trumpa. No, američki pritisak na Kijev, koji je doveo do sada već poznatog sukoba u Ovalnom uredu - kada su Trump i njegov potpredsjednik JD Vance napali ukrajinskog lidera - oduzeo je vrijeme, trud i politički kapital.

Također je narušio transatlantske odnose, postavljajući Europu i SAD u suprotnost, što je bio još jedan diplomatski problem koji je trebalo riješiti. Dok je sve to trajalo, Vladimir Putin je sjedio i uživao u predstavi, čekajući svoj trenutak. Četvrti razlog je što sama složenost sukoba čini bilo kakvo rješenje težim. Početna ukrajinska ponuda bila je za privremeni prekid vatre u zraku i na moru. Ideja je bila da bi to bilo relativno jednostavno za nadgledati.

No, tijekom pregovora prošlog tjedna u Jeddahu, SAD je inzistirao da bilo koji trenutni prekid vatre također uključuje više od 1200 km dugi front na istoku. To je odmah zakompliciralo logistiku provjere bilo kojeg prekida vatre. Naravno, Putin je to odbio. No, čak i njegov pristup skromnijem prijedlogu - prekidu napada na energetske infrastrukture - nije bez svojih problema. Detalji tog prijedloga bit će tema mnogih tehničkih pregovora koji se očekuju u Saudijskoj Arabiji u ponedjeljak. Vojni i energetski stručnjaci izradit će detaljne popise potencijalnih elektrana - nuklearnih ili drugih - koje bi trebalo zaštititi.

Pokušat će također dogovoriti koji sustavi oružja ne bi smjeli biti korišteni. No, slaganje u vezi s razlikom između energetske i druge civilne infrastrukture moglo bi potrajati. Zapamtite: Ukrajina i Rusija ne razgovaraju međusobno; one angažiraju SAD koji obećava da će se kretati između obje strane. To opet produžava vrijeme.

Peti razlog je da je američka usmjerenost na ekonomske koristi od prekida vatre odvratila pažnju od prioriteta - okončanja borbi. Trump je proveo vrijeme pokušavajući dogovoriti okvirni dogovor koji bi američkim tvrtkama omogućio pristup ukrajinskim ključnim mineralima. Neki su to vidjeli kao američku investiciju u budućnost Ukrajine, dok su drugi smatrali da je to iznuđivanje prirodnih resursa zemlje.

Predsjednik Zelensky je u početku tvrdio da može pristati na dogovor samo ako SAD obeća pružiti Ukrajini sigurnosne garancije kako bi se odvratila buduća ruska agresija. Bijela kuća je to odbila, tvrdeći da će prisutnost američkih rudarskih tvrtki i radnika biti dovoljno odvraćanje. Na kraju je Zelensky priznao poraz i rekao da će pristati na dogovor o mineralima bez sigurnosnih garancija. No, unatoč tome, SAD još uvijek nije potpisao sporazum, nadajući se ponovnom poboljšanju uvjeta, možda uključujući pristup ili čak vlasništvo nad ukrajinskim nuklearnim elektranama.

